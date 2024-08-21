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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu duyurdu! Yerköy YHT İstasyonu açılıyor!

Ankara-Sivas Yüksek Hızlı Tren Hattı üzerindeki Yerköy istasyonunun 23 Ağustos Cuma günü açılacağını söyleyen Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, “Ankara-Sivas Yüksek Hızlı Tren Hattının en önemli halkası olan ve Yozgat ile Kırıkkale arasında bulunan 110 bin yolcu kapasiteli Yerköy YHT İstasyonumuzu vatandaşlarımızın hizmetine açıyoruz. 2 peron, 100 araç ve 5 otobüs park yeri bulunan modern istasyonumuz ile Yerköy hızlı trenine kavuşacak. İlk trenimiz cuma günü Yerköy Istasyonu’nda yolcu indirip, almaya başlayacak” ifadelerini kullandı.

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Giriş Tarihi 21 Ağustos 2024, 12:38 Güncelleme 21 Ağustos 2024, 12:39
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu duyurdu! Yerköy YHT İstasyonu açılıyor!

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Ankara-Sivas YHT Hattı üzerinde bulunan Yerköy İstasyonu'nda çalışmaların tamamlandığını belirten Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Ankara-Sivas YHT Hattı'nda Yozgat ve Kırıkkale arasında bulunan Yerköy İstasyonunun 23 Ağustos Cuma günü hizmet vermeye başlayacağını duyurdu.

Yerköy Hızlı Tren İstasyonuYerköy Hızlı Tren İstasyonu

Resmi açılışın daha sonra gerçekleşeceği Yerköy Yüksek Hızlı Tren İstasyonu'nun 110 bin yolcu kapasiteli yapıldığını belirten Bakan Uraloğlu, "Yerköy istasyonumuz 800 metrekare alan üzerinde yapılan istasyon binası ile 14 bin 600 metrekare yeşil alanı, 2 peronu, 100 araç ve 5 otobüs park yeri ile modern bir istasyon standardında hizmete verecek" diye konuştu.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir UraloğluUlaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu

"ANKARA-SİVAS YHT HATTI 1 MİLYON 404 BİN YOLCU TAŞIDI"
Ankara-Sivas Yüksek Hızlı Tren Hattı'nın Edirne'den Kars'a, Doğu'dan Batı'ya hızlı demiryolu koridorunun omurgası olduğunu, hizmete girmesiyle karayoluyla 4,5 saat süren, tren yoluyla 12 saat süren Ankara-Sivas seyahat süresini 2 saate indirdiklerini anımsatarak, "Hattımız açıldığı günden bu yana 1 milyon 404 bin yolcu taşıdı. Hızlı trenimizi açarak, Kırıkkale, Yozgat ve Sivas'ı Ankara merkezli hızlı tren ağına bağlayarak vatandaşlarımıza hızlı güvenli ve konforlu bir ulaşım ağı sunduk" dedi.

Yerköy Hızlı Tren İstasyonuYerköy Hızlı Tren İstasyonu

Hızlı tren ağını geliştirmek üzere çalışmaların hız kesmeden devam ettiğini kaydeden Uraloğlu, Samsun ile Ankara'yı birbirine bağlayacak hızlı tren hattının da Delice üzerinden Ankara-Sivas Yüksek Hızlı Tren Hattı'na entegre olacağını kaydetti.

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