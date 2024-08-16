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TİP'li Ahmet Şık'ın TBMM'deki provokasyonunun perde arkası! Türkiye'nin yükselen imajından rahatsız oldu itibar suikastına soyundu

Türkiye’nin özellikle son dönemde artan diplomasi adımları ve yükselen imajı dünya tarafından büyük bir takdir ile karşılanıyor. Özellikle MİT'in tarihi operasyonları ve Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'ın TBMM'den dünyaya seslenmesi geniş yankı uyandırdı. Türkiye'nin yükselen imajından rahatsız olan Avrupa ve Batı'nın kuklası olan TİP'li Ahmet Şık ise TBMM'de skandal bir provokasyona imza attı. İşte kirli provokasyonun perde arkası...

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Giriş Tarihi 16 Ağustos 2024, 19:01 Güncelleme 16 Ağustos 2024, 19:22
TİP’li Ahmet Şık’ın TBMM’deki provokasyonunun perde arkası! Türkiye’nin yükselen imajından rahatsız oldu itibar suikastına soyundu

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Türkiye'nin özellikle son dönemde artan diplomasi adımları ve yükselen imajı dünya tarafından büyük bir takdir ile karşılanıyor.

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2.DÜNYA SAVAŞINDAN SONRA EN BÜYÜK ESİR TAKASI

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), son dönemin en geniş kapsamlı takas operasyonuna imza attı. Operasyon, İkinci Dünya Savaşı sonrası yapılan en büyük takas operasyonu olarak tarihe geçti.

MİT'in bu tarihi başarısının ardından Türkiye'ye teşekkür eden ABD Başkanı Joe Biden, "Müttefikimiz Türkiye'ye çabaları için minnettarım" dedi. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin de MİT'in başarılı takas operasyonu için Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkürlerini iletti.

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ABD SENATOSUNA TARİHİ YANIT

Filistin Devleti'nin her zaman yanında olan Türkiye, işgalci İsrail'in katil başbakanı Binyamin Netanyahu'yu ABD senatosunda ağırlayarak ayakta alkışlamasına tarihi bir yanıt verdi.

Başkan Erdoğan ve Filistin Devlet Başkanı AbbasBaşkan Erdoğan ve Filistin Devlet Başkanı Abbas
TBMM'DEN TÜM DÜNYAYA SESLENDİ

1 Ekim'e kadar tatile giren TBMM Genel Kurulu, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'un çağrısı üzerine Gazze için olağanüstü toplandı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'ın TBMM'ye gelmesi ile birlikte tarihi oturuma imza attı.

TBMM'den tüm dünyaya seslenen Abbas ve Türkiye, dünyanın bir numaralı gündemi oldu.



TÜRKİYE'NİN YÜKSELEN İMAJINDAN RAHATSIZ OLDU

Tüm bu yaşananların ardından Türkiye'nin yükselen imajından rahatsız olan Avrupa ve Batı'nın kuklası TİP'li Ahmet Şık, TBMM'de skandal bir provokasyon gerçekleştirdi.

Şık, AK Parti sıralarına dönüp "Sizde utanma yok. Zerre miskal utanmanız yok. Haysiyetiniz yok" deyince Meclis'te tansiyon yükseldi.

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MECLİS'İ SABOTE ETTİ

Ahmet Şık aradan sonra kürsüde AK Parti milletvekillerine dönerek "Gelmiş geçmiş en büyük vatan haini terörist sizsiniz" deyince Meclis'te yumruk yumruğa kavga çıktı.



SOSYAL MEDYADAN TEPKİ YAĞDI

TİP'li Şık'ın TBMM provokasyonu sonrası sosyal medyada tepki yağdı.

İşte o tepkilerden bazıları:

"Ahmet Şık, Barış Atay türü bir provakatör. Saldırgan sözlerden sonra kendine saldırılacağını biliyor. O sırada bütün TİP'li, DEM'li ler kameralara sarılıyor. Amaçları uluslararası bir görüntü vermek ve Türkiye'nin itibarını düşürmek. Ve bizim vergilerimizle maaş alıyorlar."



"Kürsüden hakaret yağdırıp provokasyon yapan Ahmet Şık "görevini" layıkıyla tamamladıktan sonra Cengiz Çandar ve Namık Tan ile hasbihal ederken .. DEM/PKK , TİP ve CHP aynı yolun yolcuları.."

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