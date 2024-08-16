TİP’li Ahmet Şık’ın TBMM’deki provokasyonunun perde arkası! Türkiye’nin yükselen imajından rahatsız oldu itibar suikastına soyundu

Türkiye'nin özellikle son dönemde artan diplomasi adımları ve yükselen imajı dünya tarafından büyük bir takdir ile karşılanıyor.



2.DÜNYA SAVAŞINDAN SONRA EN BÜYÜK ESİR TAKASI

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), son dönemin en geniş kapsamlı takas operasyonuna imza attı. Operasyon, İkinci Dünya Savaşı sonrası yapılan en büyük takas operasyonu olarak tarihe geçti.



MİT'in bu tarihi başarısının ardından Türkiye'ye teşekkür eden ABD Başkanı Joe Biden, "Müttefikimiz Türkiye'ye çabaları için minnettarım" dedi. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin de MİT'in başarılı takas operasyonu için Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkürlerini iletti.





ABD SENATOSUNA TARİHİ YANIT

Filistin Devleti'nin her zaman yanında olan Türkiye, işgalci İsrail'in katil başbakanı Binyamin Netanyahu'yu ABD senatosunda ağırlayarak ayakta alkışlamasına tarihi bir yanıt verdi.