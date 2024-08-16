Terör devleti İsrail’in bakanı Katz’dan alçak iftira! Dışişleri’den sert tepki: Filistin halkına olan desteğimizi engelleyemeyecektir

Paylaşımda şu ifadelere yer verildi: "İsrail Dışişleri Bakanı Katz'ın, Şehit İsmail Haniye'yi ve Sayın Cumhurbaşkanımızı hedef alan sosyal medya paylaşımı, dezenformasyon amaçlı bir iftiradır. Dikkatleri Gazze'de yaşanan soykırımdan uzaklaştırmayı amaçlayan bu yalanlar, Filistin halkına olan desteğimizi engelleyemeyecektir."





DMM TEK TEK ÇÜRÜTTÜ



Öte yandan Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, Katz'ın alçak iftirasını tek tek çürüttü.



Yapılan açıklamalada, "İsrail suikastı sonucu İran'da şehit edilen Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye'nin, iddia edildiği gibi Türk bankalarında bir birikimi bulunmamaktadır. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Haniye'nin oğulları Abdüsselam ve Hemmam'ı kabul etmiş, Haniye'nin şehadeti dolayısıyla taziye dileklerini iletmiştir. Kabul sırasında İsrail Dışişleri Bakanı Katz'ın iddia ettiği gibi bir konu kesinlikle gündeme gelmemiştir. İsrail'in Filistin'deki soykırımını meşru göstermek ve dünya kamuoyunu manipüle etmek amacıyla yürüttüğü dezenformasyon kampanyalarına itibar etmeyiniz" denildi.