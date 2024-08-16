PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Güncel Haberleri

Terör devleti İsrail'in bakanı Katz'dan alçak iftira! Dışişleri'den sert tepki: Filistin halkına olan desteğimizi engelleyemeyecektir

Başkan Erdoğan’ın suikasta uğrayan Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye'nin oğulları Abdüsselam ve Hemmam Heniyye'yi İstanbul’da kabul etmesi, soykırımcı Katz’da hazımsızlığa neden oldu. Katz sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Başkan Erdoğan’ı alçak iftira ile hedef almaya çalıştı. Dışişleri Bakanlığı alçak iftiraya çok sert tepki göstererek, "Dikkatleri Gazze’de yaşanan soykırımdan uzaklaştırmayı amaçlayan bu yalanlar, Filistin halkına olan desteğimizi engelleyemeyecektir" dedi. Öte yandan AK Parti Sözcüsü Çelik, "Faşist yalancı" diyerek çok sert tepki gösterirken, DMM yalanı tek tek çürüttü.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 16 Ağustos 2024, 20:18 Güncelleme 16 Ağustos 2024, 21:07
Terör devleti İsrail’in bakanı Katz’dan alçak iftira! Dışişleri’den sert tepki: Filistin halkına olan desteğimizi engelleyemeyecektir

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Soykırımcı İsrail'in bakanı Katz sosyal medya hesabından yeni bir alçaklığa daha imza attı.



BAŞKAN ERDOĞAN, HENİYYE'NİN OĞULLARINI KABUL ETTİ

Başkan Erdoğan'ın suikasta uğrayan Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye'nin oğulları Abdüsselam ve Hemmam Heniyye'yi İstanbul'da kabul etmesi, soykırımcı Katz'da hazımsızlığa neden oldu.



ALÇAK İFTİRA

Terör devletinin sözcüsü Katz sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Başkan Erdoğan'ı alçak iftira ile hedef almaya çalıştı.

Katz paylaşımında, "Bu hafta, Recep Tayyip Erdoğan ile babalarının adına Türk banka hesaplarında tutulan 3 milyar doları talep eden İsmail Haniye'nin oğulları arasında bir anlaşmazlık çıktı. Erdoğan, fonları serbest bırakmayı reddetti." İfadelerini kullandı.



DIŞİŞLERİ'NDEN SERT TEPKİ

Alçak iftira sonrası Dışişleri Bakanlığı, çok sert tepki gösterdi.

Paylaşımda şu ifadelere yer verildi:

"İsrail Dışişleri Bakanı Katz'ın, Şehit İsmail Haniye'yi ve Sayın Cumhurbaşkanımızı hedef alan sosyal medya paylaşımı, dezenformasyon amaçlı bir iftiradır. Dikkatleri Gazze'de yaşanan soykırımdan uzaklaştırmayı amaçlayan bu yalanlar, Filistin halkına olan desteğimizi engelleyemeyecektir."



AK PARTİ SÖZCÜSÜ ÇELİK: FAŞİST YALANCI

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik ise, Katz'a "İsrail Dışişleri Bakanı, faşist bir yalancıdır." sözleriyle tepki gösterdi.



DMM TEK TEK ÇÜRÜTTÜ

Öte yandan Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, Katz'ın alçak iftirasını tek tek çürüttü.

Yapılan açıklamalada, "İsrail suikastı sonucu İran'da şehit edilen Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye'nin, iddia edildiği gibi Türk bankalarında bir birikimi bulunmamaktadır. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Haniye'nin oğulları Abdüsselam ve Hemmam'ı kabul etmiş, Haniye'nin şehadeti dolayısıyla taziye dileklerini iletmiştir. Kabul sırasında İsrail Dışişleri Bakanı Katz'ın iddia ettiği gibi bir konu kesinlikle gündeme gelmemiştir. İsrail'in Filistin'deki soykırımını meşru göstermek ve dünya kamuoyunu manipüle etmek amacıyla yürüttüğü dezenformasyon kampanyalarına itibar etmeyiniz" denildi.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
Terör devleti İsrail’in bakanı Katz’dan alçak iftira! Dışişleri’den sert tepki: Filistin halkına olan desteğimizi engelleyemeyecektir
TİP’li Ahmet Şık’ın TBMM’deki provokasyonunun perde arkası! Türkiye’nin yükselen imajından rahatsız oldu itibar suikastına soyundu
Türk Telekom
Manisa, İzmir ve Bolu’da havadan ve karadan müdahale | Ülke genelinde 47 yangın çıktı! Bakan açıkladı: Gözaltılar var
Konyaspor - Galatasaray | İlk 11’ler belli oldu
Meclis’te yumruklar konuştu! Can Atalay oturumunda Ahmet Şık’tan ’TİP’ik provokasyon: AK Parti’yi hedef alan rezil sözler
Hamas’tan Doha’daki ateşkes görüşmeleriyle ilgili flaş açıklama: 2 Temmuz’da anlaşmaya uyulmuyor
TBMM’de ’Can Atalay’ oturumu! AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler: Anayasa’nın 85. maddesine aykırıdır
Filistin oturumuna mazeret sunan CHP lideri Özgür Özel Can Atalay için seke seke Meclis’e geldi! Bir de üstüne DEM Grubu’nu ziyaret etti
Beşiktaş’ta yolda yürüyen kadına ciple çarpıp kaçtı! Serbest bırakıldıktan sonra gözaltına alınan sürücü Furkan Dağlı tutuklandı
Ukrayna Kursk’taki operasyona ilişkin ilk kez görüntü paylaştı! Rusya’dan flaş iddia: Batı ile birlikte planlandılar
İngiltere’de sosyal medyadan ırkçı nefreti körükleyen paylaşımlar yapan 3 kişiye hapis cezası!
Fenerbahçe-Galatasaray maçı sonrası yaşanan olaylara ilişkin 5 şüpheli hakkında iddianame düzenlendi: 2 futbolcuya hapis talebi
Avrupa’dan sonra Asya’dan da ilk vaka haberi geldi! Maymun Çiçeği yayılıyor! Belirtileri neler? Nasıl bulaşıyor? Uzman isim uyardı: Çiçek aşısı olanlar hafif geçiriyor
Dijital Mecralar Komisyonu toplandı! AK Partili Hüseyin Yayman’dan sosyal medya platformlarına: Londra’da uyuyorsan Türkiye’de de uyacaksın
SON DAKİKA