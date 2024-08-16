Terör devleti İsrail’in bakanı Katz’dan alçak iftira! Dışişleri’den sert tepki: Filistin halkına olan desteğimizi engelleyemeyecektir

Soykırımcı İsrail'in bakanı Katz sosyal medya hesabından yeni bir alçaklığa daha imza attı.
Soykırımcı İsrail'in bakanı Katz sosyal medya hesabından yeni bir alçaklığa daha imza attı.
BAŞKAN ERDOĞAN, HENİYYE'NİN OĞULLARINI KABUL ETTİ
Başkan Erdoğan'ın suikasta uğrayan Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye'nin oğulları Abdüsselam ve Hemmam Heniyye'yi İstanbul'da kabul etmesi, soykırımcı Katz'da hazımsızlığa neden oldu.
ALÇAK İFTİRA
Terör devletinin sözcüsü Katz sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Başkan Erdoğan'ı alçak iftira ile hedef almaya çalıştı.
Katz paylaşımında, "Bu hafta, Recep Tayyip Erdoğan ile babalarının adına Türk banka hesaplarında tutulan 3 milyar doları talep eden İsmail Haniye'nin oğulları arasında bir anlaşmazlık çıktı. Erdoğan, fonları serbest bırakmayı reddetti." İfadelerini kullandı.
DIŞİŞLERİ'NDEN SERT TEPKİ
Alçak iftira sonrası Dışişleri Bakanlığı, çok sert tepki gösterdi.
Paylaşımda şu ifadelere yer verildi:
"İsrail Dışişleri Bakanı Katz'ın, Şehit İsmail Haniye'yi ve Sayın Cumhurbaşkanımızı hedef alan sosyal medya paylaşımı, dezenformasyon amaçlı bir iftiradır. Dikkatleri Gazze'de yaşanan soykırımdan uzaklaştırmayı amaçlayan bu yalanlar, Filistin halkına olan desteğimizi engelleyemeyecektir."
AK PARTİ SÖZCÜSÜ ÇELİK: FAŞİST YALANCI
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik ise, Katz'a "İsrail Dışişleri Bakanı, faşist bir yalancıdır." sözleriyle tepki gösterdi.
DMM TEK TEK ÇÜRÜTTÜ
Öte yandan Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, Katz'ın alçak iftirasını tek tek çürüttü.
Yapılan açıklamalada, "İsrail suikastı sonucu İran'da şehit edilen Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye'nin, iddia edildiği gibi Türk bankalarında bir birikimi bulunmamaktadır. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Haniye'nin oğulları Abdüsselam ve Hemmam'ı kabul etmiş, Haniye'nin şehadeti dolayısıyla taziye dileklerini iletmiştir. Kabul sırasında İsrail Dışişleri Bakanı Katz'ın iddia ettiği gibi bir konu kesinlikle gündeme gelmemiştir. İsrail'in Filistin'deki soykırımını meşru göstermek ve dünya kamuoyunu manipüle etmek amacıyla yürüttüğü dezenformasyon kampanyalarına itibar etmeyiniz" denildi.