Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu: Tersane İstanbul hazinemize 1 milyar 346 milyon dolar kazandıracak!

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Tersane İstanbul Projesi 'ni hem İstanbul hem de Türkiye için çok önemli bir kazanım olarak gördüğünü belirterek, "Tarihi simge yapılarıyla, dört mevsim İstanbullular için popüler bir kültür-sanat etkinlikleri merkezi olacağına inanıyorum." dedi.

TARİHİ DOKU KORUNARAK VATANDAŞLA BULUŞACAK

Tersane İstanbul Projesi'nde saha incelemesi yapan Uraloğlu, burada yaptığı basın açıklamasında, Tersane İstanbul ile Osmanlı İmparatorluğu'ndan 600 yıllık bir mirası çağdaş bir yaşam alanı olarak şehre geri kazandıracaklarını ifade etti.

Uraloğlu, tarihi tersanenin karakterini koruyarak bu alanı gelecek nesillere aktarmak için Tersane İstanbul Projesi'ni geliştirdiklerini kaydederek, "Özellikle yaklaşık 150 yıldır sivillere kapalı bu alanda, tarihi dokuyu koruyarak vatandaşlarımızı tekrar haliçle buluşturma amacını taşıyoruz. Proje kapsamında sahil şeridinde yürüyüş ve bisiklet parkurları, kafe ve dinlenme mekanları, sosyal aktivite alanları ve 1000 kişilik cami, kütüphane, gençler ve öğrenciler için deneyim odaklı aktivite alanları, tarihi yarımadanın turizmini destekleyen konaklama alanları, 70'er yatlık 2 yat limanı ve su sporları alanları oluşturuyoruz." diye konuştu.