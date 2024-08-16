Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ölüme meydan okudu! Arap basını manşetlere taşıdı

Amerika Birleşik Devletleri, Gazze'de soykırım suçu işleyen İsrail'in katil Başbakanı Binyamin Netanyahu'yu 24 Temmuz'da Senato'da ağırladı.
Bu utanç verici durumun ardından Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın davetiyle Türkiye'ye gelerek TBMM Genel Kurulu'nda dünyaya seslendi.
Başkan Erdoğan ve Mahmud Abbas
Abbas'ın Meclis'te yaptığı ve önemli açıklamalarda bulunduğu hitabı Arap basınına geniş bir şekilde yansıdı. İşte o haberler...
Abbas'ın konuşmasına ilşkin haber Suudi Arabistan haber ajansı SPA'da "Filistin Devlet Başkanı, İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarının derhal durdurulmasını talep ediyor" başlığıyla yayımlandı.
İsrail'in katil Başbakanı Binyamin Netanyahu'yu 24 Temmuz'da Senato'da ağırlamıştı.
ABBAS TMBB'DE: GAZZE'YE GİDECEĞİM
Haberde, Abbas'ın hükümet üyeleriyle Gazze'ye gitme kararına ve Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ne (BMGK) bunun güvence altına alınması çağrısına vurgu yapıldı.
Katar haber ajansı QNA, Abbas'ın TBMM kürsüsünden yaptığı konuşmayı, "Filistin Devlet Başkanı, Filistin liderliğinin tüm üyeleriyle birlikte Gazze'ye gitme niyetini duyurdu" başlığıyla verdi.
Haberde, Abbas'ın konuşma yaptığı TBMM'deki Filistin Konulu Olağanüstü Toplantı'ya Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın da katıldığına dikkati çekildi.
Umman haber ajansı ONA'nın Abbas'ın konuşmasına geniş yer verdiği, "Abbas: İsrail, Filistin halkına karşı soykırım savaşı yürütüyor" başlıklı haberinde, Filistin Devlet Başkanı'nın İsrail'in Filistin halkına karşı işlediği suçlar karşısında uluslararası çevrelerin sessizliğini kınamasına değindi.