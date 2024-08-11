Dünya Ankara’daki esir takasını konuşuyor! Neden MİT seçildi? Özel odalar, gözlerden uzak mekan...

Dünya günlerdir Ankara'da MİT'in öncülük ettiği tarihi esir takasını konuşuyor. Esirlerin MİT hakkındaki övgü dolu sözleri ve dış basının MİT manşetleri Türkiye'nin ne kadar önemli bir işe imza attığını bir kez daha gösterdi.

Hem Rusya tarafı hem de ABD tarafı tarihi takasın Türkiye'de yapılması konusunda hemfikirdi.