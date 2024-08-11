Dünya Ankara’daki esir takasını konuşuyor! Neden MİT seçildi? Özel odalar, gözlerden uzak mekan...

Dünya günlerdir Ankara'da MİT'in öncülük ettiği tarihi esir takasını konuşuyor. Esirlerin MİT hakkındaki övgü dolu sözleri ve dış basının MİT manşetleri Türkiye'nin ne kadar önemli bir işe imza attığını bir kez daha gösterdi.
Hem Rusya tarafı hem de ABD tarafı tarihi takasın Türkiye'de yapılması konusunda hemfikirdi.
Sabah gazetesi yazarı Okan Müderrisoğlu da tarihi esir takasının perde arkasını yazdı.
İşte Okan Müderrisoğlu'nun o yazısı:
Teşkilatın, "Güvenlik, Disiplin, Gizlilik, Sorumluluk" ilkeleri üzerine bina ettiği süreçte tüm detaylar düşünüldü. Esenboğa'da gözlerden uzak bir yer seçildi. Takas odaları hazırlandı. MİT'in sağlık ekipleri takas edilecek kişileri tek tek muayene etti. Operasyon mükemmel şekilde sonuçlandı
Ankara Esenboğa Havalimanı'nda gerçekleşen ve 2. Dünya Savaşı'ndaki takas sahnelerini aratmayan operasyonun perde arkasından oldukça ilginç detaylar ortaya çıktı.
Milli İstihbarat Teşkilatı'nın (MİT) dünyaya parmak ısırtan çalışması, aylar öncesinden titizlikle hazırlandı. Takasın gerçekleştiği anları, ABD Başkanı J. Biden canlı yayında dakika dakika izledi. Teşkilatın, "Güvenlik, Disiplin, Gizlilik, Sorumluluk" ilkeleri üzerine bina ettiği takas sürecinde tüm detaylar düşünüldü ve operasyon mükemmel şekilde sonuçlandı.
İLK TEMAS...
Takas diplomasisi ABD, Rusya ve Almanya'nın Türkiye'den yardım istemesiyle başladı. Türkiye'nin Rusya- Ukrayna savaşında sergilediği yapıcı tutum, bu iki ülke arasında başarıyla sonuçlanan takas operasyonuna ev sahipliği yapması, Ankara seçeneğini ön plana çıkardı. İlgili ülkelerin servisleri ile iki ay boyunca İstanbul ve Ankara'da iki üst düzey toplantı gerçekleştirildi. Tarafların teklifi netleşince Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın onayı ile MİT harekete geçti.