TBMM’de tarihi gün! Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş’tan Netanyahu’ya: Bu onların iyi günleri

TBMM Başkanı Kurtulmuş'un Meclis'teki Filistin oturumundaki açıklamalarından satır başları şu şekilde:

TBMM'de 4 kez bu konuda kararlılık ortaya konuldu. Filistin'de yaşanan katliamlar nefretle lanetlenmiştir. TBMM mensuplarına yürekten şükranlarımı sunuyorum.Filistin topraklarında her türlü zulme uğrayan, hayattan koparılan ama mücadeleden vazgeçmeyen direnen bütün büyük mücahitleri saygıyla anıyorum.

Bugün burada TBMM olarak tarihi bir oturuma ev sahipliği yapıyoruz. Az sonra Abbas burada sizlere hitap edecek ve buradaki konuşması üzerinden Filistin'i bütün dünyaya bir kez daha anlatma fırsatı bulacaktır.

"TÜRKİYE KAYITSIZ KALMADI"

Filistin davasına devlet ve millet olarak ortak bir destek duruşu sergilemiş ender ülkelerden biriyiz. Cumhurbaşkanlığımızın önderliğinde ülkemiz elinden gelen tüm güçle İsrail'e karşı mücadele etmeyi sürdürmektedir. İsrail'de Netanyahu hükümetinin işlediği insanlık suçlarına Türkiye kayıtsız kalmadı.

On yıllar boyunca Filistin'de her türlü zulme ve işkenceye uğrayan ancak mücadeleden vazgeçmeyen, direnen bütün mücahitleri saygıyla anıyorum. Yaser Arafat'ın ve Şeyh Ahmet Yasin'in şahsında tüm mücahitlerin mücadelesini rahmet ve şükranla anıyorum.

"FİLİSTİN MİLLİ DAVADIR"

Masum çocukların ölümünü izleyen dünyaya bir kez daha sorumluluk alma çağrısı yapıyorum. Haniye, Filistin tarihine ilk seçilmiş başbakan olarak tarihe geçti ve şu sözü tarihe geçti: "Benim çocuklarımın ve torunlarımın kanı, Gazzeli çocukların kanından daha değerli değildir." Uluslararası Adalet Divanı'nın açtığı dava ile birlikte umarız ki Filistin için yeni bir dönem başlar. Netanyahu ve çetesi sanmasın ki işler onlar için iyi gidecek. Bu onların iyi günleri. Onların yargılanacağı günler yakındır. Türkiye'nin dava sürecindeki şahsiyetli duruşuyla ülkemizin pozisyonunu teyit ediyoruz.