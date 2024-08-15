SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Güncel Galerileri

Türkiye'den ABD'ye "tarihi" yanıt: Katil Netanyahu'ya karşı Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas!

Filistin davasını dünyaya haykıran Türkiye, işgalci İsrail'in katil başbakanı Binyamin Netanyahu'yu ABD senatosunda ağırlayarak ayakta alkışlamasına tarihi bir yanıt verdi. Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın davetiyle Türkiye'ye gelerek TBMM Genel Kurulu'nda Gazze'nin haklılığını haykırdı. TBMM'de İsrail'in şuikastıyla şehit edilen Hamas Lideri İsmail Haniye'nin fotoğrafları da yer aldı.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 15 Ağustos 2024, 15:42 Güncelleme 15 Ağustos 2024, 16:11
Türkiye’den ABD’ye tarihi yanıt: Katil Netanyahu’ya karşı Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas! 1

Türkiye, katil İsrail'in suç ortağı ABD'ye tarihi bir mesajla yanıt verdi.

Türkiye’den ABD’ye tarihi yanıt: Katil Netanyahu’ya karşı Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas! 2

ABD KATİL NETANYAHU'YU SENATODA AĞIRLADI

Amerika Birleşik Devletleri, Gazze'de soykırım suçu işleyen İsrail'in katil Başbakanı Binyamin Netanyahu'yu 24 Temmuz'da Senato'da ağırladı.

Türkiye’den ABD’ye tarihi yanıt: Katil Netanyahu’ya karşı Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas! 3

KATİLİ ALKIŞLADILAR

ABD kürsüsünden işlediği soykırım suçunu inkar eden Netanyahu mazlum Filistinlileri ve Hamas'ı çeşitli iftiralarla hedef aldı.

SON DAKİKA