Türkiye'den ABD'ye "tarihi" yanıt: Katil Netanyahu'ya karşı Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas!
Filistin davasını dünyaya haykıran Türkiye, işgalci İsrail'in katil başbakanı Binyamin Netanyahu'yu ABD senatosunda ağırlayarak ayakta alkışlamasına tarihi bir yanıt verdi. Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın davetiyle Türkiye'ye gelerek TBMM Genel Kurulu'nda Gazze'nin haklılığını haykırdı. TBMM'de İsrail'in şuikastıyla şehit edilen Hamas Lideri İsmail Haniye'nin fotoğrafları da yer aldı.