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Bu bir 'Seçimlik milliyetçiler' haberidir | CHP'de 'Bozkurt' hazımsızlığı! Cemil Tugay'dan skandal Merih Demiral sözleri: İdeolojimiz belli

MHP, 'Bozkurt' işareti yaptığı için UEFA tarafından yaptırıma uğrayan Merih Demiral'ın heykelinin İzmir'e dikilmesi için önerge verdi. Basında da "Merih Demiral'ın heykeli İzmir'e dikilecek" haberleri yer aldı. Gelişme üzerine CHP'yi panik sardı. İzmir Büyükşehir Belediyesi önergenin 'usul gereği' komisyona gönderildiğini, heykelin dikilmeyeceğini açıkladı. CHP kurumsal hesabından yaptığı yazılı açıklamalarla tartışmaya müdahil olurken Cemil Tugay skandal sözler sarf etti. Tugay, "Biz Bozkurt işareti yapanın heykelini dikmeyiz, ideolojimiz belli" dedi. Böylelikle seçimlik milliyetçi CHP'nin gerçek yüzü bir kez daha gözler önüne serildi.

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Giriş Tarihi 13 Ağustos 2024, 14:13 Güncelleme 13 Ağustos 2024, 14:34
Bu bir ’Seçimlik milliyetçiler’ haberidir | CHP’de ’Bozkurt’ hazımsızlığı! Cemil Tugay’dan skandal Merih Demiral sözleri: İdeolojimiz belli

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EURO 2024'te A Milli Takım'ın Avusturya'nın bileğini büktüğü maçta yaptığı 'Bozkurt' işaretiyle gündem olan ve UEFA tarafından 2 maç ceza alan Merih Demiral'ın heykelinin İzmir'e dikilmesi için MHP önerge verdi.

İzmir Büyükşehir Belediyesi MHP Grup Başkanvekili Bahadır Altınkeser'in Demiral'ın heykelinin yapılmasını talep etti.


Bozkurt işareti yaptığı için UEFA tarafından yaptırıma uğrayan Merih DemiralBozkurt işareti yaptığı için UEFA tarafından yaptırıma uğrayan Merih Demiral

Altınkeser'in bu önergesi komisyona gönderildi. Basın ve sosyal medyada da "Merih Demiral'ın heykeli İzmir'e dikilecek" başlıklı haberler yer aldı.
İzmir Büyükşehir Belediyesi'nden 'Merih Demiral'ın heykeli' açıklamasıİzmir Büyükşehir Belediyesi'nden 'Merih Demiral'ın heykeli' açıklaması


İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ'NDEN TEPKİ ÇEKEN AÇIKLAMA

Gelişme üzerine CHP'li İzmir Büyükşehir Belediyesi'nden tepki çeken bir yazılı açıklama geldi.

Söz konusu açıklamada MHP Grup Başkanvekili Bahadır Altınkeser'in'in önergesinin 'Usul gereği' ilgili komisyona gönderildiği belirtildi ve "İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin bu bahsi geçen heykeli dikme kararı yoktur" denildi.
CHP de tartışmaya müdahil olduCHP de tartışmaya müdahil oldu

CHP DE TARTIŞMALARA MÜDAHİL OLDU

Cumhuriyet Halk Partisi de kurumsal bir açıklamayla tartışmaya müdahil oldu.
CHP'li İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil TugayCHP'li İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay

CEMİL TUGAY'DAN SKANDAL SÖZLER: BOZKURT İŞARETİ YAPAN FUTBOLCUNUN HEYKELİNİ DİKMEYİZ
CHP ve belediye yönetiminden gelen yalanlamaların ardından İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'dan skandal bi açıklama geldi.

"Yani böyle bir ihtimal olabilir mi, gözünüzü seveyim" diyen Tugay, "Biz Bozkurt işareti yapan futbolcu heykeli dikmeyiz İzmir'e yani. Sokaktaki çocuğa sorsanız, böyle bir şeyin olmayacağını söyler" ifadelerini kullandı.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil TugayCHP Genel Başkanı Özgür Özel ve İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay

"PARTİMİZ BELLİ, İDEOLOJİMİZ BELLİ"

Halk TV'den İsmail Saymaz'a konuşan Tugay, konu hakkında şu ifadeleri kullandı:

Ciddiye alınması bile bir şey yani tuhaf. Yani bizi ne zannediyorlar? Anlamadım partimiz belli. İdeolojimiz belli. Bu olaydaki bizim savunacağımız, savunmayacağımız şeyler belli. Anlatabiliyor muyum? Yani heykel dikmek nasıl bir şey olabilir? Olabilir mi öyle bir şey?

MHP'li bir meclis başkan vekili var. Bizim orada o vermiş bu önergeyi. Grup başkan vekili verdiği için ona ayıp olmasın diye komisyona gönderelim demişler. İşte yarın meclis var. Yarın olumsuz oy çıkar kapanır konu.

Belediyeden buna dair o haberleri yapan herkesi ayrı ayrı tebrik ederim. Yani bir arayıp sorsalar da böyle bir karar var mı diye ya?

Komisyona havale edilmesi bu önergenin kabul edildiği anlamına gelmez ki. Komisyondan karar çıkacak. Ondan sonra oylanacak yani."

CHP'nin eski lideri Kılıçdaroğlu'ndan 'Bozkurt' pozuCHP'nin eski lideri Kılıçdaroğlu'ndan 'Bozkurt' pozu


SEÇİMLİK MİLLİYETÇİ CHP'NİN GERÇEK YÜZÜ

Oysa CHP her seçim döneminde milliyetçi kesilip mangalda kül bırakmıyor. CHP'li İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ın "Bozkurt işareti yapanın heykelini dikmeyiz. İdeolojimiz belli" sözleri seçimlik 'milliyetçilerin' gerçek yüzünü bir kez daha açık etti.

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