Bu bir ’Seçimlik milliyetçiler’ haberidir | CHP’de ’Bozkurt’ hazımsızlığı! Cemil Tugay’dan skandal Merih Demiral sözleri: İdeolojimiz belli

CEMİL TUGAY'DAN SKANDAL SÖZLER: BOZKURT İŞARETİ YAPAN FUTBOLCUNUN HEYKELİNİ DİKMEYİZ CHP ve belediye yönetiminden gelen yalanlamaların ardından İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay 'dan skandal bi açıklama geldi. "Yani böyle bir ihtimal olabilir mi, gözünüzü seveyim" diyen Tugay, "Biz Bozkurt işareti yapan futbolcu heykeli dikmeyiz İzmir'e yani. Sokaktaki çocuğa sorsanız, böyle bir şeyin olmayacağını söyler" ifadelerini kullandı.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay



"PARTİMİZ BELLİ, İDEOLOJİMİZ BELLİ"



Halk TV'den İsmail Saymaz'a konuşan Tugay, konu hakkında şu ifadeleri kullandı:

Ciddiye alınması bile bir şey yani tuhaf. Yani bizi ne zannediyorlar? Anlamadım partimiz belli. İdeolojimiz belli. Bu olaydaki bizim savunacağımız, savunmayacağımız şeyler belli. Anlatabiliyor muyum? Yani heykel dikmek nasıl bir şey olabilir? Olabilir mi öyle bir şey?

MHP'li bir meclis başkan vekili var. Bizim orada o vermiş bu önergeyi. Grup başkan vekili verdiği için ona ayıp olmasın diye komisyona gönderelim demişler. İşte yarın meclis var. Yarın olumsuz oy çıkar kapanır konu.

Belediyeden buna dair o haberleri yapan herkesi ayrı ayrı tebrik ederim. Yani bir arayıp sorsalar da böyle bir karar var mı diye ya?

Komisyona havale edilmesi bu önergenin kabul edildiği anlamına gelmez ki. Komisyondan karar çıkacak. Ondan sonra oylanacak yani."