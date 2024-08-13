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TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'tan olağanüstü çağrı: Meclis Can Atalay için toplanacak

Son dakika haberleri... TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, muhalefet partilerinin, Anayasa Mahkemesi'nin (AYM) Can Atalay kararıyla ilgili genel görüşme talebi üzerine, TBMM Genel Kurulu'nu 16 Ağustos'ta olağanüstü toplantıya çağırdı.

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Giriş Tarihi 13 Ağustos 2024, 14:18 Güncelleme 13 Ağustos 2024, 15:38
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş’tan olağanüstü çağrı: Meclis Can Atalay için toplanacak

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Son dakika haberleri... AYM'nin 1 Ağustos'ta Resmi Gazete'de yayımlanan kararında, Gezi davasından 18 yıl hapis cezasına mahkum edilen TİP Hatay Milletvekili Can Atalay'ın milletvekilliğinin düşürülmesiyle ilgili kararın 'yok hükmünde' olduğu belirtildi.

Can Atalay.Can Atalay.

Ardından 9 Ağustos'ta CHP, DEM Parti, Saadet Partisi, TİP, DEVA, Demokrat Parti ve Emek Partisi'nden oluşan muhalefet partileri, Meclis'in, AYM'nin Can Atalay kararıyla ilgili toplanması için TBMM Başkanlığı'na dilekçe sundu. TBMM Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre; Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş, Anayasa'nın 93 ve TBMM İç Tüzüğü'nün 7'nci maddesi gereği muhalefet partilerinin talebini değerlendirerek, TBMM Genel Kurulu'nu 16 Ağustos Cuma günü saat 14.00'te olağanüstü toplantıya çağırdı.

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