Yalan dolan SÖZCÜ! ’Bozkurt’ istismarı çöktü... Başkan Erdoğan’a bela okuyan kadını manşete taşıdılar

Oysa gerçek bambaşka çıktı...
GERÇEK BAMBAŞKA ÇIKTI! BAŞKAN ERDOĞAN'A BELA OKUDU
Bahse konu Seher Kayıhan isimli kadının 28 Mayıs 2015 tarihinde Uşak'ı ziyaret eden Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a "Allah belanı versin" diyerek hakarette bulunduğu, olayın güvenlik görevlilerince tutanağa bağlandığı takip eden süreçte de kamu davası açıldığı öğrenildi.
DAVA AÇILINCA ÇARK ETTİ
Uşak Cumhuriyet Başsavcılığınca "Cumhurbaşkanına hakaret" suçundan yürütülen soruşturmada Seher Kayıhan hakaret etmediğini söyleyip, Türklüğün sembolü olan bozkurt işaretiyle Cumhurbaşkanını selamladığını, ayrıca ironi olsun diye "Uşak'a daha sık gelin, Belediye Başkanımız daha iyi çalışıyor" şeklinde konuştuğunu iddia etti.
Ancak gerek iddia aşamasında gerekse yargılama aşamasında adı geçenin bozkurt işareti yapması yönünde bir eylemin soruşturma/dava konusu yapılmadığı ortaya çıktı.
ZAFER PARTİSİ'NDE İL YÖNETİCİSİ
Öte yandan Seher Kayıhan'ın şu anda Zafer Partisi'nin Uşak il yöneticisi olarak görev aldığı öğrenildi.