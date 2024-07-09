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Yalan dolan SÖZCÜ! 'Bozkurt' istismarı çöktü... Başkan Erdoğan'a bela okuyan kadını manşete taşıdılar

UEFA'nın Merih Demiral'a verdiği 'bozkurt' cezası sonrası Türkiye kenetlenirken CHP'nin amiral gemisi SÖZCÜ kirli bir algı operasyonuna kalkıştı. Gazete, "2015'te Seher Kayıhan Bozkurt işareti yaptığı için gözaltına alındı" yalanını manşetten servis etti. Ancak gerçek bambaşka çıktı... Seher Kayıhan'ın o dönem Uşak'ı ziyaret eden Başkan Erdoğan'a "Allah belanı versin" diyerek bela okuduğu bu sebepten hakkında açılan dava sonucu yargılandığı ortaya çıktı. SÖZCÜ'nün manşete taşıdığı Kayıhan'ın Zafer Partisi'nde aktif görevde olduğu öğrenildi.

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Giriş Tarihi 09 Temmuz 2024, 14:01 Güncelleme 09 Temmuz 2024, 14:02
Yalan dolan SÖZCÜ! ’Bozkurt’ istismarı çöktü... Başkan Erdoğan’a bela okuyan kadını manşete taşıdılar

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EURO 2024'te A Milli Takım'ın Avusturya'nın bileğini büktüğü maçta zaferin mimarı olan Merih Demiral'ın yaptığı 'Bozkurt' simgeli gol sevinci Avrupa'ya dert oldu.

UEFA, Almanya'nın baskılarıyla Merih Demiral'a iki maç men cezası verdi. UEFA'nın skandal kararı sonrası Türkiye kenetlendi. 7'den 70'e herkes Merih Demiral ve A Milli Takım'a destek verdi.

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"TAMAMEN SİYASİ BİR KARAR"
Başkan Recep Tayyip Erdoğan da Hollanda maçı için Almanya'ya giderek millileri yalnız bırakmadı.

Erdoğan, UEFA'nın Merih'e verdiği 2 maç men ceza ile ilgili, "Bunun izahı mümkün değil, tamamen siyasi bir karar. Bu karar vicdanları karartmıştır ama millilerimizin moral ve motivasyonunu hamdolsun etkilememiştir" açıklamasında bulundu.



SÖZCÜ'DEN SKANDAL ALGI OPERASYONU
UEFA'nın Merih Demiral'a verdiği 'bozkurt' cezasına ilişkin tartışmalar sürerken CHP'nin amiral gemisi SÖZCÜ Gazetesi skandal bir manşetle kirli bir algı operasyonuna soyundu.

"BOZKUR İŞARETİ YAPTIĞI İÇİN GÖZALTINA ALINDI" YALANI

Gazetenin 8 Temmuz 2024 tarihli "NEYDİ GÜNAHIM" başlıklı manşetinde, 2015'te Uşak'ta Başkan Erdoğan'a hakaret eden Seher Kayıhan isimli kadının "Bozkurt işareti yaptığı için gözaltına alındığı" yalanı servis edildi.

Haberde Kayıhan'ın "Türklüğün sembolü olan işareti yaptığım için yargılandım. Siyasi selam değildi Günahım neydi de bana sıkıntı çektirdiler" şeklindeki manipülatif sözlerine yer verildi.



Oysa gerçek bambaşka çıktı...

GERÇEK BAMBAŞKA ÇIKTI! BAŞKAN ERDOĞAN'A BELA OKUDU

Bahse konu Seher Kayıhan isimli kadının 28 Mayıs 2015 tarihinde Uşak'ı ziyaret eden Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a "Allah belanı versin" diyerek hakarette bulunduğu, olayın güvenlik görevlilerince tutanağa bağlandığı takip eden süreçte de kamu davası açıldığı öğrenildi.



DAVA AÇILINCA ÇARK ETTİ

Uşak Cumhuriyet Başsavcılığınca "Cumhurbaşkanına hakaret" suçundan yürütülen soruşturmada Seher Kayıhan hakaret etmediğini söyleyip, Türklüğün sembolü olan bozkurt işaretiyle Cumhurbaşkanını selamladığını, ayrıca ironi olsun diye "Uşak'a daha sık gelin, Belediye Başkanımız daha iyi çalışıyor" şeklinde konuştuğunu iddia etti.

Ancak gerek iddia aşamasında gerekse yargılama aşamasında adı geçenin bozkurt işareti yapması yönünde bir eylemin soruşturma/dava konusu yapılmadığı ortaya çıktı.




ZAFER PARTİSİ'NDE İL YÖNETİCİSİ

Öte yandan Seher Kayıhan'ın şu anda Zafer Partisi'nin Uşak il yöneticisi olarak görev aldığı öğrenildi.

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