Yalan dolan SÖZCÜ! ’Bozkurt’ istismarı çöktü... Başkan Erdoğan’a bela okuyan kadını manşete taşıdılar

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EURO 2024'te A Milli Takım'ın Avusturya'nın bileğini büktüğü maçta zaferin mimarı olan Merih Demiral'ın yaptığı 'Bozkurt' simgeli gol sevinci Avrupa'ya dert oldu.



UEFA, Almanya'nın baskılarıyla Merih Demiral'a iki maç men cezası verdi. UEFA'nın skandal kararı sonrası Türkiye kenetlendi. 7'den 70'e herkes Merih Demiral ve A Milli Takım'a destek verdi.

Başkan Erdoğandan Berlin dönüşünde uçakta önemli açıklamalar! Batıya bozkurt tepkisi: Tamamen siyasi bir karar



"TAMAMEN SİYASİ BİR KARAR"

Başkan Recep Tayyip Erdoğan da Hollanda maçı için Almanya'ya giderek millileri yalnız bırakmadı.



Erdoğan, UEFA'nın Merih'e verdiği 2 maç men ceza ile ilgili, "Bunun izahı mümkün değil, tamamen siyasi bir karar. Bu karar vicdanları karartmıştır ama millilerimizin moral ve motivasyonunu hamdolsun etkilememiştir" açıklamasında bulundu.