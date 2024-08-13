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CHP'li Kepez Belediye Başkanı Mesut Kocagöz'den teleferik vaadine kaza kılıfı: "'T'sini ağzıma almak istemem"

Antalya'da 1 kişinin hayatını kaybettiği ve 7 kişinin yaralandığı teleferik kazası nedeniyle 57 gün tutuklu kalan Kepez Belediye Başkanı Mesut Kocagöz, seçim döneminde yapacağını vaat ettiği teleferik projesini iptal etti. 12 Nisan'da meydana gelen kazanın operatör hatası olduğunu iddia etmesine rağmen hizmet etmemek için kılıf arayan Kocagöz, "Teleferiğin 'T'sini ağzıma almak istemem" dedi.

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Giriş Tarihi 13 Ağustos 2024, 13:10 Güncelleme 13 Ağustos 2024, 13:10
CHP’li Kepez Belediye Başkanı Mesut Kocagöz’den teleferik vaadine kaza kılıfı: ’T’sini ağzıma almak istemem

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Antalya'nın Konyaaltı ilçesinde 12 Nisan'da meydana gelen, 1 kişinin yaşamını yitirdiği, 7 kişinin yaralandığı ve mahsur kalan 174 kişinin 23 saatte kurtarıldığı teleferik kazasıyla ilgili 57 gün tutuklu kalan Kepez Belediye Başkanı Mesut Kocagöz, cezaevi sürecinde yaşadıklarını anlattı.

Konyaaltı ilçesinde 12 Nisan'da meydana gelen kazada 1 kişi hayatını kaybetmiş 7 kişi yaralanmıştı.Konyaaltı ilçesinde 12 Nisan'da meydana gelen kazada 1 kişi hayatını kaybetmiş 7 kişi yaralanmıştı.

KAZA OLDU VAAT İPTAL
İlk duruşmanın yapıldığı 11 Haziran'da serbest kalan Mesut Kocagöz, belediye başkan adaylığı sürecinde Kepez üstü için teleferik projesi vaadi olduğunu hatırlattı. Yaşanan kaza ve 57 günlük cezaevi sürecinden sonra bu projeyi iptal ettiğini açıklayan Mesut Kocagöz, "Teleferiğin 'T'sini ağzıma almak istemem." diyerek bu hizmeti yerine getirmeyeceğini açıkladı.

Kepez Belediye Başkanı Mesut KocagözKepez Belediye Başkanı Mesut Kocagöz

Kazada suçu operatöre atan Kocagöz, "O teleferik kazası da aslında sistem hatası değil, operatör hatası. Yüzlerce kez durdu orası, çünkü ani hava değişikliğine duyarlı bir yer teleferik. Meteoroloji bize bilgi verir, fırtına çıkacak, ne yapacaksınız? Millet havada, durdurursunuz. Oranın kurtarma motoru ile tahliye edersiniz, manuel. Bu kadar basit aslında. Bu arkadaşımız ikinci kez bastı ya, çalıştırmasaydı kaza olmayacaktı" diye konuştu.

Kepez Belediye Başkanı Mesut Kocagöz: Cezaevinde dizi izledik.Kepez Belediye Başkanı Mesut Kocagöz: Cezaevinde dizi izledik.

CEZAEVİNDE DİZİ İZLEDİK
Kocagöz cezaevinde Kepez için proje üretmek yerine dizi izlediğini belirtti. Kocagöz, izledikleri arasında 'İnci Taneleri' dizisi olduğunu ifade ederek, "Yılmaz Erdoğan, dizide anlatıyor. Cezaevinde kalmış ya, '11 adım atıyorsun 12'ncisi yok' dedi. Oradan bizim koğuştan mahkum bir arkadaş, 'Ya bizim kaç adım volta be' dedi. Millet kaç yıldır kalıyor ama dikkat etmemiş. '16' dedim. Sabahleyin tabii herkes aşağıda. Biliyorum herkes sayıyor. 'Vallahi doğru çıktı ya başkan' diyorlar. 'Bizde de 16 atıyorsun 17 yok' dedim" dedi.



Adaylık için son istifa gününün 1 Aralık olması nedeniyle 28 Kasım 2023 tarihinde ANET yönetim kurulu başkanlığı ve genel müdürlüğünden istifa edip aday adayı olduğunu belirten Mesut Kocagöz, "Seçimler başladı ve yaklaşık 4,5 ay evimize gidemedik zaten. Fakat 12 Nisan'da bu talihsiz kaza yaşandı" dedi. 14 Nisan'da savcılığa çağrıldığını, nöbetçi mahkemece tutuklandığını anlatan Kocagöz, 57 gün boyunca 16 kişilik koğuşta kaldığını söyledi. Başkan Kocagöz, "Girdik, ilk 3 gün zaten anlamadık, şoktaydık. Yavaş yavaş kendimize geldik. Evle telefonla konuşma şansımız oldu. Ailemiz ziyarete geldi. Sabah 07.00'de kalkıyor, 08.00'de sayıma çıkıyorduk. Sonra kahvaltı yapıyorduk. Biraz yürüyor, volta atıyordum. İnsan başlarda kendini dinliyordu ama bir süre sonra inanılmaz şekilde o duvarlar üzerinize geliyor. Nasıl hava değerliyse, su değerliyse, özgürlüğün o kadar değerli olduğunu orada görüyorsunuz" diye konuştu.

Teleferik kazası davası görüldü

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