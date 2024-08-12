Kılıçdaroğlu tüzük kurultayı öncesi nabız yokluyor! Adaylık için irade beyanı | CHP’nin ağır topu TAKVİM’de uyardı: Tehlikeyi gör Özgür Özel

Özgür Özel parti amblemindeki devletçilik ilkesini temsil eden oku, iki renge boyayacaklarını söylemişti.





'ALTI OK' POLEMİĞİ



CHP'deki 'Altı Ok' tartışmalarına müdahil olan Kemal Kılıçdaroğlu şu ifadeleri kullandı:

Bizim altı okumuz sıradan altı ok değildir. Partimiz bu devleti kuran partidir. Dürüstlükten, ahlaktan, erdemden yanayız. İnançlı insanlarız. Ama inancımızı siyaset ve oy konusu yapmayız. Komşusu açken biz tok yatmayız. Bizim bunu geniş kitlelere anlatmamız, aktarmamız lazım. Biz bunu yapmamışız.

DİPNOT: CHP Genel Başkanı Özgür Özel, parti amblemindeki devletçilik ilkesini temsil eden oku, iki renge boyayacaklarını söylemişti. Özel "Umudum odur ki CHP'nin oklarının en ortasındaki devletçilik okunu, o program kurultayına katacağımız çevreci, sürdürülebilir, doğa dostu, kalkınmaya inanan projeler ve kadın erkek eşitliğine yönelik olan net tutumumuzla devletçilik okunun yarısını yeşile yarısını mora boyayacağız" demişti.