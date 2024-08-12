Kılıçdaroğlu tüzük kurultayı öncesi nabız yokluyor! Adaylık için irade beyanı | CHP’nin ağır topu TAKVİM’de uyardı: Tehlikeyi gör Özgür Özel

Özgür Özel parti amblemindeki devletçilik ilkesini temsil eden oku, iki renge boyayacaklarını söylemişti.
'ALTI OK' POLEMİĞİ
CHP'deki 'Altı Ok' tartışmalarına müdahil olan Kemal Kılıçdaroğlu şu ifadeleri kullandı:
Bizim altı okumuz sıradan altı ok değildir. Partimiz bu devleti kuran partidir. Dürüstlükten, ahlaktan, erdemden yanayız. İnançlı insanlarız. Ama inancımızı siyaset ve oy konusu yapmayız. Komşusu açken biz tok yatmayız. Bizim bunu geniş kitlelere anlatmamız, aktarmamız lazım. Biz bunu yapmamışız.
DİPNOT: CHP Genel Başkanı Özgür Özel, parti amblemindeki devletçilik ilkesini temsil eden oku, iki renge boyayacaklarını söylemişti. Özel "Umudum odur ki CHP'nin oklarının en ortasındaki devletçilik okunu, o program kurultayına katacağımız çevreci, sürdürülebilir, doğa dostu, kalkınmaya inanan projeler ve kadın erkek eşitliğine yönelik olan net tutumumuzla devletçilik okunun yarısını yeşile yarısını mora boyayacağız" demişti.
Kemal Kılıçdaroğlu tüzük kurultayı öncesi parti içine yönelik mesajlar verdi.
PARTİ İÇİNE YÖNELİK MESAJLAR
Kısa Dalga isimli mecraya konuşan Kılıçdaroğlu, parti içine yönelik mesajlar verip tüzük kurultayı öncesi Özgür Özel'e "Sözünü tut" mesajı gönderdi.
Kılıçdaroğlu, "Bir tüzük değişikliğine ihtiyaç var. Bu konuda sözler de verildi. Umarım Partililerimizin beklentilerine uygun bir değişiklik olur..." dedi.
TOPU KENDİSİNE SADIK MİLLETVEKİLLERİNE ATTI
Bir kez daha "Ben siyasi yaşamım boyunca genel başkan olacağım diye hiç ortaya çıkmadım" diyen Kemal Kılıçdaroğlu, topu CHP içerisindeki kendisine sadık milletvekillerine attı.
Hatırlanacağı üzere Kılıçdaroğlu, "CHP'de bana sadık 50 milletvekili var" diyerek hem Özgür Özel'e hem de Ekrem İmamoğlu'na "Buradayım, parti içinde etkinim" mesajı göndermişti.
Mehmet Sevigen ve Kemal Kılıçdaroğlu
SEVİGEN: "KILIÇDAROĞLU TÜZÜK KURULTAYINI SEÇİMLİ KURULTAY YAPMA HAZIRLIĞINDA"
Kılıçdaroğlu'nun tüzük kurultayını seçimli kurultaya çevirme hazırlıkları CHP'nin ağır toplarının da gündeminde.
Takvim.com.tr Haber Sorumlusu Ahmet Zeren, Mehmet Sevigen'e CHP'nin sabık lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun siyasete dönmeye yönelik attığı adımları sordu. Kılıçdaroğlu'nun bu hamlelerini hiç yadırgamadığını dile getiren Sevigen, "Hırsı aklının önüne geçerse bu böyle olur. "Bu başarı benim" diyor. "Sırtımdan hançerlediler" diyor" şeklinde konuştu.
Kılıçdaroğlu'nun tüzük kurultayını seçimli kurultaya çevirmek için çaba sarf ettiğini dile getiren Mehmet Sevigen, "Önümüzdeki tüzük kurultayını seçimli kurultaya çevirmek için çaba sarf ediyor. Geçen de Bülent Kerimoğlu Avcılar'da 500-600 kişilik toplantı yaptı Kılıçdaroğlu adına" dedi.
CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve CHP'nin sabık lideri Kemal Kılıçdaroğlu
ÖZGÜR ÖZEL'E UYARI... " TEHLİKEYİ GÖR TÜZÜK KURULTAYINI İPTAL ET"
"Normal kurultayı toplamak için 15 gün gerekiyor. En kolayı tüzük kurultayı. İmza verilip seçim maddesi koydurulabilir" sözleriyle süreci anlatan Sevigen, "Ekrem Bey (İmamoğlu) Parti Meclisi'nde güç sahibi olmak için hazırlanıyor. Kemal Bey de genel başkanlık için mücadele ediyor. Özgür Bey'in bu tehlikeyi görüp tüzük kurultayını iptal etmesi gerekiyor" ifadelerini kullandı.