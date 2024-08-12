DEM Parti Şırnak Milletvekili Nevroz Uysal Aslan PKK’lı teröristin taziyesine katıldı

DEM Parti Şırnak Milletvekili Nevroz Uysal Aslan, 21 Aralık 2023'te TBMM kürsüsünde bebek katili PKK terörist elebaşı Abdullah Öcalan için özgürlük istemişti.



MECLİS'TE ELEBAŞI İÇİN ÖZGÜRLÜK İSTEMİŞTİ

Aslan, 21 Aralık 2023'te TBMM kürsüsünde yaptığı konuşmada bebek katili PKK terörist elebaşı Abdullah Öcalan için özgürlük istemişti.

Aslan yaptığı konuşmada, "Sayın Öcalan'ın özgürlüğüne kavuşması için herkes sorumluluk almalıdır" ifadelerini kullanmıştı.