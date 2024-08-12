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DEM Parti Şırnak Milletvekili Nevroz Uysal Aslan PKK’lı teröristin taziyesine katıldı

Terör örgütü PKK'nın siyasi uzantısı DEM Parti Şırnak Milletvekili Nevroz Uysal Aslan, Gelhat Koçer kod adlı terörist Abdullah Arslan'ın taziyesine katıldı. Türkiye'nin terörle mücadelesini hedef alan Aslan, "Dünyada hiçbir devlet Türk devleti kadar ahlaksızca, hukuksuzca saldırmıyor." diyerek devleti suçladı. Bilindiği gibi Aslan daha önce TBMM'de yaptığı konuşmada teröristbaşına "Sayın" diyerek "Öcalan'ın özgürlüğüne kavuşması için herkes sorumluluk almalıdır" demişti.

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Giriş Tarihi 12 Ağustos 2024, 14:50 Güncelleme 12 Ağustos 2024, 14:50
DEM Parti Şırnak Milletvekili Nevroz Uysal Aslan PKK’lı teröristin taziyesine katıldı

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Her fırsatta terör örgütü PKK'nın siyasi uzantısı olduğunu itiraf eden DEM Parti üyeleri yeni bir skandala daha imza attı.

DEM Parti'li vekil PKK'lı teröristin taziyesine katıldı

TERÖRİST TAZİYESİNE KATILDI
DEM Parti Şırnak Milletvekili Nevroz Uysal Aslan, 9 Haziran'da Pençe Kilit Harekatı kapsamında Metina terör kampında öldürülen Gelhat Koçer kod adlı terörist Abdullah Arslan'ın taziyesine katıldı. Aslan'ın yanında DEM Parti Şırnak Milletvekili Mehmet Zeki İrmez de vardı.

TERÖR ÖRGÜTÜ VE ELEBAŞI ÖCALAN LEHİNE SLOGAN
Taziyeye katılanlarla birlikte yürüyen DEM'li vekiller, bölücü terör örgütü ve teröristbaşı lehine slogan attı.



ASLAN TERÖRLE MÜCADELEYİ HEDEF ALDI
Nevroz Uysal Aslan taziyede yaptığı konuşmada devletin terörle mücadelesini hedef alan açıklamalarda bulundu. Aslan, operasyonların durdurulması gerektiğini vurguladı.

TERÖR ÖRGÜTÜ PKK SÖZCÜLÜĞÜ
Türkiye'yi kimyasal silah kullanmakla suçlayan Aslan, "Bugün 9 yıldır devlet, Kürdistan'da, silahlarıyla, kimyasal bombalarıyla, askerleriyle, savaşçılarıyla saldırıyor. Dünyada hiçbir devlet Türk devleti kadar ahlaksızca, hukuksuzca saldırmıyor" ifadeleriyle bölücü terör örgütü sözcülüğü yaptı.

DEM Parti Şırnak Milletvekili Nevroz Uysal Aslan, 21 Aralık 2023'te TBMM kürsüsünde bebek katili PKK terörist elebaşı Abdullah Öcalan için özgürlük istemişti. DEM Parti Şırnak Milletvekili Nevroz Uysal Aslan, 21 Aralık 2023'te TBMM kürsüsünde bebek katili PKK terörist elebaşı Abdullah Öcalan için özgürlük istemişti. 

MECLİS'TE ELEBAŞI İÇİN ÖZGÜRLÜK İSTEMİŞTİ
Aslan, 21 Aralık 2023'te TBMM kürsüsünde yaptığı konuşmada bebek katili PKK terörist elebaşı Abdullah Öcalan için özgürlük istemişti.

TBMM kürsüsünde küstahlık! "Eli kanlı terörist elebaşı Öcalan'a özgürlük" istedi

Aslan yaptığı konuşmada, "Sayın Öcalan'ın özgürlüğüne kavuşması için herkes sorumluluk almalıdır" ifadelerini kullanmıştı.

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