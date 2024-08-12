DEM Parti Şırnak Milletvekili Nevroz Uysal Aslan PKK’lı teröristin taziyesine katıldı

Her fırsatta terör örgütü PKK'nın siyasi uzantısı olduğunu itiraf eden DEM Parti üyeleri yeni bir skandala daha imza attı.
TERÖRİST TAZİYESİNE KATILDI
DEM Parti Şırnak Milletvekili Nevroz Uysal Aslan, 9 Haziran'da Pençe Kilit Harekatı kapsamında Metina terör kampında öldürülen Gelhat Koçer kod adlı terörist Abdullah Arslan'ın taziyesine katıldı. Aslan'ın yanında DEM Parti Şırnak Milletvekili Mehmet Zeki İrmez de vardı.
TERÖR ÖRGÜTÜ VE ELEBAŞI ÖCALAN LEHİNE SLOGAN
Taziyeye katılanlarla birlikte yürüyen DEM'li vekiller, bölücü terör örgütü ve teröristbaşı lehine slogan attı.
ASLAN TERÖRLE MÜCADELEYİ HEDEF ALDI
Nevroz Uysal Aslan taziyede yaptığı konuşmada devletin terörle mücadelesini hedef alan açıklamalarda bulundu. Aslan, operasyonların durdurulması gerektiğini vurguladı.
TERÖR ÖRGÜTÜ PKK SÖZCÜLÜĞÜ
Türkiye'yi kimyasal silah kullanmakla suçlayan Aslan, "Bugün 9 yıldır devlet, Kürdistan'da, silahlarıyla, kimyasal bombalarıyla, askerleriyle, savaşçılarıyla saldırıyor. Dünyada hiçbir devlet Türk devleti kadar ahlaksızca, hukuksuzca saldırmıyor" ifadeleriyle bölücü terör örgütü sözcülüğü yaptı.