Kılıçdaroğlu neyin hazırlığında? TAKVİM’e konuşan Mehmet Sevigen’den Özgür Özel’e ’tüzük kurultayı’ uyarısı: Namık Tan’a Mavi Vatan tepkisi

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Bir dönem Devlet Bakanlığı yapan, Deniz Baykal'ın en yakınında bulunan eski CHP Genel Sekreteri Mehmet Sevigen, takvim.com.tr'ye özel açıklamalarda bulundu.



NAMIK TAN'A 'MAVİ VATAN' TEPKİSİ



Türkiye'nin Mavi Vatan davasını "Masal" olarak tanımlayan CHP İstanbul Milletvekili Namık Tan'a sert tepki gösteren Sevigen, "Bunlar CHP'yi paravan olarak kullanıyorlar... Bunların Türkiye gibi bir dertleri yok. Türkiye'nin en önemli konularından birini hayal olarak gören bir insanın büyükelçi olarak görev yapması en çok bizi yaralıyor" ifadelerini kullandı.

CHP İstanbul Milletvekili Namık Tan



"PARTİME ACIYORUM"



CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e de veryansın eden Sevigen, "Bunları vekil yapıp Cumhurbaşkanının yanına götürenlerde kabahat. Ülkeme ve partime acıyorum. CHP'nin selamete çıkması için bir an önce bunlardan kurtulması gerek" dedi.



CHP'li Namık Tan, Başkan Erdoğan ve Özgür Özel'in yaptığı görüşmede hazır bulunmuştu.



Bilindiği üzere Özgür Özel, siyasette normalleşen iklime müteakip Başkan Erdoğan ile yaptığı görüşmelerde yanında not alması için Namık Tan'ı da götürmüştü.