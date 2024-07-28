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Kılıçdaroğlu neyin hazırlığında? TAKVİM'e konuşan Mehmet Sevigen'den Özgür Özel'e 'tüzük kurultayı' uyarısı: Namık Tan'a Mavi Vatan tepkisi

Eski CHP Genel Sekreti Mehmet Sevigen, 'Mavi Vatan' davasını "Masal" olarak tanımlayan CHP'li Namık Tan'a "Bunlar CHP'yi paravan olarak kullanıyorlar... Bunların Türkiye gibi bir derdi yok" diyerek tepki gösterdi. Takvim.com.tr'ye konuşan Sevigen, Kılıçdaroğlu'nun tüzük kurultayını seçimli kurultaya çevirmek için hazırlandığını ve koltuğu geri alma planları içerisinde olduğunu dile getirdi. Ekrem İmamoğlu'nun PM'de güç sahibi olmak istediğinin altını çizen Sevigen, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e "Tehlikeyi gör, tüzük kurultayını iptal et" çağrısında bulundu.

Ahmet Zeren Ahmet Zeren takvim.com.tr
Giriş Tarihi 28 Temmuz 2024, 10:16 Güncelleme 28 Temmuz 2024, 10:47
Kılıçdaroğlu neyin hazırlığında? TAKVİM’e konuşan Mehmet Sevigen’den Özgür Özel’e ’tüzük kurultayı’ uyarısı: Namık Tan’a Mavi Vatan tepkisi

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Bir dönem Devlet Bakanlığı yapan, Deniz Baykal'ın en yakınında bulunan eski CHP Genel Sekreteri Mehmet Sevigen, takvim.com.tr'ye özel açıklamalarda bulundu.

NAMIK TAN'A 'MAVİ VATAN' TEPKİSİ

Türkiye'nin Mavi Vatan davasını "Masal" olarak tanımlayan CHP İstanbul Milletvekili Namık Tan'a sert tepki gösteren Sevigen, "Bunlar CHP'yi paravan olarak kullanıyorlar... Bunların Türkiye gibi bir dertleri yok. Türkiye'nin en önemli konularından birini hayal olarak gören bir insanın büyükelçi olarak görev yapması en çok bizi yaralıyor" ifadelerini kullandı.

CHP İstanbul Milletvekili Namık TanCHP İstanbul Milletvekili Namık Tan

"PARTİME ACIYORUM"

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e de veryansın eden Sevigen, "Bunları vekil yapıp Cumhurbaşkanının yanına götürenlerde kabahat. Ülkeme ve partime acıyorum. CHP'nin selamete çıkması için bir an önce bunlardan kurtulması gerek" dedi.

CHP'li Namık Tan, Başkan Erdoğan ve Özgür Özel'in yaptığı görüşmede hazır bulunmuştu.CHP'li Namık Tan, Başkan Erdoğan ve Özgür Özel'in yaptığı görüşmede hazır bulunmuştu.

Bilindiği üzere Özgür Özel, siyasette normalleşen iklime müteakip Başkan Erdoğan ile yaptığı görüşmelerde yanında not alması için Namık Tan'ı da götürmüştü.

Mehmet Sevigen ve Kemal KılıçdaroğluMehmet Sevigen ve Kemal Kılıçdaroğlu


"KILIÇDAROĞLU TÜZÜK KURULTAYINI SEÇİMLİ KURULTAY YAPMA HAZIRLIĞINDA"

Takvim.com.tr Haber Sorumlusu Ahmet Zeren, Mehmet Sevigen'e CHP'nin sabık lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun şehir buluşmalarını ve siyasete dönmeye yönelik attığı adımları sordu.

Kılıçdaroğlu'nun bu hamlelerini hiç yadırgamadığını dile getiren Sevigen, "Hırsı aklının önüne geçerse bu böyle olur. "Bu başarı benim" diyor. "Sırtımdan hançerlediler" diyor" şeklinde konuştu.

Mehmet SevigenMehmet Sevigen

Kılıçdaroğlu'nun tüzük kurultayını seçimli kurultaya çevirmek için çaba sarf ettiğini dile getiren Mehmet Sevigen, "Önümüzdeki tüzük kurultayını seçimli kurultaya çevirmek için çaba sarf ediyor. Dün de Bülent Kerimoğlu Avcılar'da 500-600 kişilik toplantı yaptı Kılıçdaroğlu adına" dedi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve CHP'nin sabık lideri Kemal KılıçdaroğluCHP Genel Başkanı Özgür Özel ve CHP'nin sabık lideri Kemal Kılıçdaroğlu


ÖZGÜR ÖZEL'E UYARI... " TEHLİKEYİ GÖR TÜZÜK KURULTAYINI İPTAL ET"

"Normal kurultayı toplamak için 15 gün gerekiyor. En kolayı tüzük kurultayı. İmza verilip seçim maddesi koydurulabilir" sözleriyle süreci anlatan Sevigen, "Ekrem Bey (İmamoğlu) Parti Meclisi'nde güç sahibi olmak için hazırlanıyor. Kemal Bey de genel başkanlık için mücadele ediyor. Özgür Bey'in bu tehlikeyi görüp tüzük kurultayını iptal etmesi gerekiyor" ifadelerini kullandı.

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Kılıçdaroğlu neyin hazırlığında? TAKVİM’e konuşan Mehmet Sevigen’den Özgür Özel’e ’tüzük kurultayı’ uyarısı: Namık Tan’a Mavi Vatan tepkisi
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