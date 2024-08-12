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Çanakkale'de eğitim uçağı tarlaya acil iniş yaptı! Can kaybı var mı? Vali açıkladı

Çanakkale'de eğitim uçağı tarlaya acil iniş yaptı. Uçak, Ezine ilçesi Camikebir Mahallesi'ndeki bir tarlaya indi. Bölgeye polis, jandarma, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Çanakkale Valisi Ömer Toraman, uçağın içinde 2 kişinin bulunduğu belirterek, "İçerisinde 2 pilot arkadaş mevcut, sağlık durumları iyi." dedi.

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Giriş Tarihi 12 Ağustos 2024, 15:51 Güncelleme 12 Ağustos 2024, 15:53
Çanakkale’de eğitim uçağı tarlaya acil iniş yaptı! Can kaybı var mı? Vali açıkladı

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Çanakkale'de eğitim uçağı tarlaya acil iniş yaptı.

Balıkesir Koca Seyit Havalimanı'ndan hareket eden özel bir firmaya ait 2 kişilik eğitim uçağının motor kısmında arıza meydana geldi.

Uçak, Ezine ilçesi Camikebir Mahallesi'ndeki bir tarlaya indi.

Bölgeye polis, jandarma, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.

CAN KAYBI VAR MI?
Çanakkale Valisi Ömer Toraman, AA muhabirine, uçağın içinde 2 kişinin bulunduğu belirterek, "Uçak Ezine bölgesine acil iniş yaptı. İçerisinde 2 pilot arkadaş mevcut, sağlık durumları iyi. Uçakta da büyük bir hasar mevcut değil. İlgili ekiplerimiz olay yerinde konuyu araştırıyor." dedi.

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