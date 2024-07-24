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Emekliye bol küfeden vaat veren CHP'nin belediyeleri SGK borçlarını ödemiyor! Bakan Işıkhan'dan 'Gereken adımları atacağız' mesajı

Başkan Erdoğan, emekliler üzerinden algı operasyonu yürütüp bol 'küfe'den vaat veren CHP'ye "Emeklilere faydanız dokunsun" istiyorsanız, talimat verin, belediyeleriniz Sosyal Güvenlik Kurumuna olan birikmiş borçlarını ödesinler" çağrısında bulundu. Erdoğan'ın bu çağrısı sonrası Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, SGK'ye prim borcu olan CHP'li belediyelerle ilgili konuştu. Işıkhan, "Borçlarının tahsili için gereken tüm adımları atmaya kararlıyız" dedi.

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Giriş Tarihi 24 Temmuz 2024, 18:30 Güncelleme 24 Temmuz 2024, 18:34
Emekliye bol küfeden vaat veren CHP’nin belediyeleri SGK borçlarını ödemiyor! Bakan Işıkhan’dan ’Gereken adımları atacağız’ mesajı

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Türkiye son günlerde bol 'küfe'den siyasi vaatler verip 'havanda su döven' muhalefetin emekliler üzerinde yürüttüğü sistematik provokasyona şahitlik ediyor.

Emeklilerin ekonomik ve sosyal imkanlarını artırmak için AK Parti öncülüğünde atılan devrim niteliğindeki adımları görmezden gelen CHP, irrasyonel bir tutum sergiliyor.

Başkan Recep Tayyip ErdoğanBaşkan Recep Tayyip Erdoğan


BAŞKAN ERDOĞAN'DAN MUHALEFETE "BELEDİYELERİNİZ SGK BORÇLARINI ÖDESİN" ÇAĞRISI

Başkan Recep Tayyip Erdoğan konuya ilişkin AK Parti'nin bugünkü grup toplantısında önemli açıklamalarda bulundu.

Erdoğan, "Emeklilere faydanız dokunsun" istiyorsanız, talimat verin, belediyeleriniz Sosyal Güvenlik Kurumuna olan birikmiş borçlarını ödesinler. Meydanlarda "oy verene bedava traktör vereceğiz" demek kolaydır; zor olan sözünün eri olmaktır, ahdine sadık kalmaktır" CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e göndermede bulundu.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat IşıkhanÇalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan

"BORÇLARIN TAHSİLİ İÇİN GEREKEN TÜM ADIMLARI ATACAĞIZ"

Başkan Erdoğan'ın CHP ve muhalefet bloğuna yaptığı "Emeklilere faydanız dokunsun" istiyorsanız, talimat verin, belediyeleriniz Sosyal Güvenlik Kurumuna olan birikmiş borçlarını ödesinler" çağrısı sonrası Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'dan dikkat çeken bir açıklama geldi.

Işıkhan SGK'ye prim borcu olan belediyelerle ilgili "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın da ifade ettiği doğrultuda belediyelerden prim borçlarının tahsili için gereken tüm adımları atmaya kararlıyız" dedi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat IşıkhanÇalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan

SGK tarafından 16 milyon emeklinin aylıklarının ödenmesi ile 85 milyon vatandaşın sağlık, tedavi ve ilaç harcamalarının karşılanmasında en önemli gelir kaynağının sigorta primleri olduğunu belirten Bakan Işıkhan, şunları kaydetti:

"Sosyal güvenlik sistemimizin sürdürülebilirliği için istihdamı artırmak, kayıt dışı istihdamla mücadele etmek ve prim borçlarını tahsil etmek durumundayız. Bu noktada çalışmalarımızı aralıksız sürdürüyoruz.

"ÖZELLİKLE CHP'Lİ BELEDİYELER..."

Yerel seçimlerden önce özellikle CHP'li belediyelerin prim borçlarının had safhaya ulaştığını verilerle açıklamış ve tüm belediyelere prim borçlarının ödenmesi yönünde çağrı yapmıştık. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın da ifade ettiği doğrultuda belediyelerden prim borçlarının tahsili için gereken tüm adımları atmaya kararlıyız."


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