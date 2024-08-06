Halay başı Kandil! PKK elebaşları sıraya girip "Sokakları karıştırın" talimatı verdi... "Kimse Türkçe konuşmasın"

Teröristbaşı Cemil Bayık





TERÖRİSTBAŞI CEMİL BAYIK: "KİMSE TÜRKÇE KONUŞMASIN"



Bir başka teröristbaşı Cemil Bayık ise Doğu ve Güney Doğu illerini sözde 'kürdistan' olarak tanımlayarak kültürel faaliyetleri sabote edeceklerini ilan etti.



"Kimse Türkçe konuşmayacak" diyen Bayık, "Buradan çağrıda bulunuyorum; Türk devletinin Kurdistan şehirlerinde düzenlediği festivallere kimse gitmemelidir hatta o festivallerin yapılması engellenmelidir. O festivallerin yerine Kürtler kendileri şehirlerde festivaller yapmalıdır. Yine tüm mitinglerinde, yürüyüşlerinde, nerede, ne çalışma yapıyorlarsa hepsinde Kürtçe konuşmalıdırlar. Türkçe konuşmamalılar" şeklinde konuştu.

Mersin'deki provokatif PKK halayı



Gelelim terör halayı üzerinden yürütülen sistematik provokasyona. DEM Partililerin tekmili birden harekete geçti. Kimi PKK paçavralarıyla halaya durdu kimi elebaşı Öcalan'a methiyeler düzdü kimi ise Doğu ve Güneydoğu'daki illerimizi 'kürdistan' ilan etti.



CHP'li Sezgin Tanrıkulu ise 'terör halayına' arka çıktı.

DEM'in Van Büyükşehir Belediye Eş Başkanı Neslihan Şedal



DEM'DEN SİSTEMATİK PROVOKASYON: PKK PAÇAVRALI HALAY, ELEBAŞINA METHİYE, SÖZDE KÜRDİSTAN...



DEM'in Van Büyükşehir Belediye Eş Başkanı Neslihan Şedal, eline PKK paçavrası alıp halaya durdu.



DEM Parti Sözcüsü Ayşegül Doğan ise teröristbaşı Abdullah Öcalan'ı 'hakikat' olarak gördüklerini ilan edip "Bijî Serok Apo', 'Yaşasın Başkan Apo' demek. Bu bir hakikat. Bir gün bir şarkıda, bir gün sloganda, bir gün bir halayda, bir gün yürüyüşte, toplumsal etkinlikte, bir gün bir siyasi arenada ama mutlaka hakikat bir şekilde karşınızı çıkar" terör halayında başı çekti.

İstanbul'da DEM'li provokasyon



Hal öyle bir vaziyet aldı ki DEM Partililer Doğu ve Güney Doğu Anadolu Bölgesi'ndeki illerimizi sözde 'kürdistan' ilan ederek yaya geçitlerine "Peşi Peya" yazdı. Daha sonrasında İstanbul Eyüpsultan'daki bir caddeye sprey boyalarla Kürtçe ifadeler yazılıp kışkırtma girişiminde bulunuldu.



KÜSTAH TEHDİT



DEM Partili Leyla Zana "Kürtlerin sınırlarını zorlamayın! Hepimizi Kürtçe şarkılarla, davul, zurna ve sloganlarımızla alanlara, meydanlara çıkarmayı düşünüyorsanız, seve seve varız!" tehditleri savurdu.