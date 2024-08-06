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Halay başı Kandil! PKK elebaşları sıraya girip "Sokakları karıştırın" talimatı verdi... "Kimse Türkçe konuşmasın"

Kandil, terör halayında halay başı oldu. Sokakları karıştırmak için devreye giren PKK'nın sözde komitesi, "Bir kentten diğer kente halay zincirleri kurun" talimatı gönderdi. PKK elebaşı Helin Ümit "Zafer işaretleriyle halaylara devam edin. Bijî Serok Apo' demeyi sürdürün" derken bir diğer teröristbaşı Cemil Bayık "Kimse Türkçe konuşmasın" diyerek provokasyon çağrısı yaptı. Öte yandan DEM'liler PKK paçavralarıyla halaya durup, elebaşı Öcalan'a methiyeler düzdü.

Özel Haber Özel Haber takvim.com.tr
Giriş Tarihi 06 Ağustos 2024, 09:59 Güncelleme 06 Ağustos 2024, 10:16
Halay başı Kandil! PKK elebaşları sıraya girip Sokakları karıştırın talimatı verdi... Kimse Türkçe konuşmasın

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Türkiye son günlerde bölücü unsurların sistematik provokasyonu ve kışkırtma girişimlerine maruz kalıyor.

Mersin, Ağrı, İstanbul ve birçok noktada PKK sempatizanları terör halayına durdu. Terör örgütünün sözde marşları çalındı, PKK elebaşı Abdullah Öcalan için "Biji Serok Apo" sloganları atıldı.

Terör halayına durup açık açık irade beyan eden terörseviciler hakkında teker teker işlem başlatılırken DEM Parti süreci provoke etmek için tüm imkanlarını seferber etti.



PKK'NIN SOKAKLARI KARIŞTIRMA HAYALİ

Kandil'de süreci provoke edip sokakları karıştırmak için devreye girdi. PKK "Bir kentten diğer kente halay zincirleri kurun" talimatı gönderdi.

Örgüt sempatizanlarına 'Sokakları karıştırın' çağrısı yapan PKK'nın sözde komitesi, "Sesimiz İmralı'ya kadar gitsin, İmralı duvarlarını yıksın!" açıklamasını yaptı.

PKK elebaşı Helin Ümit PKK elebaşı Helin Ümit


ELEBAŞLARI SIRAYA GİRDİ... "TERÖR HALAYINI SÜRDÜRÜN" TALİMATI

PKK elebaşı Helin Ümit de "Zafer işaretleriyle halaylara devam edin. Bijî Serok Apo' demeyi sürdürün" diyerek örgüt propagandasının yapılmasını istedi.

Ümit, "Hep bir ağızdan her fırsatta mutlaka hem halaylarımızı çekmeliyiz, hem zafer işaretimizi yapmalıyız, hem de en yüksek sesle Bijî Serok Apo demeyi sürdürmeliyiz" dedi.

Teröristbaşı Cemil BayıkTeröristbaşı Cemil Bayık


TERÖRİSTBAŞI CEMİL BAYIK: "KİMSE TÜRKÇE KONUŞMASIN"

Bir başka teröristbaşı Cemil Bayık ise Doğu ve Güney Doğu illerini sözde 'kürdistan' olarak tanımlayarak kültürel faaliyetleri sabote edeceklerini ilan etti.

"Kimse Türkçe konuşmayacak" diyen Bayık, "Buradan çağrıda bulunuyorum; Türk devletinin Kurdistan şehirlerinde düzenlediği festivallere kimse gitmemelidir hatta o festivallerin yapılması engellenmelidir. O festivallerin yerine Kürtler kendileri şehirlerde festivaller yapmalıdır. Yine tüm mitinglerinde, yürüyüşlerinde, nerede, ne çalışma yapıyorlarsa hepsinde Kürtçe konuşmalıdırlar. Türkçe konuşmamalılar" şeklinde konuştu.

Mersin'deki provokatif PKK halayıMersin'deki provokatif PKK halayı

Gelelim terör halayı üzerinden yürütülen sistematik provokasyona. DEM Partililerin tekmili birden harekete geçti. Kimi PKK paçavralarıyla halaya durdu kimi elebaşı Öcalan'a methiyeler düzdü kimi ise Doğu ve Güneydoğu'daki illerimizi 'kürdistan' ilan etti.

CHP'li Sezgin Tanrıkulu ise 'terör halayına' arka çıktı.

DEM'in Van Büyükşehir Belediye Eş Başkanı Neslihan ŞedalDEM'in Van Büyükşehir Belediye Eş Başkanı Neslihan Şedal

DEM'DEN SİSTEMATİK PROVOKASYON: PKK PAÇAVRALI HALAY, ELEBAŞINA METHİYE, SÖZDE KÜRDİSTAN...

DEM'in Van Büyükşehir Belediye Eş Başkanı Neslihan Şedal, eline PKK paçavrası alıp halaya durdu.

DEM Parti Sözcüsü Ayşegül Doğan ise teröristbaşı Abdullah Öcalan'ı 'hakikat' olarak gördüklerini ilan edip "Bijî Serok Apo', 'Yaşasın Başkan Apo' demek. Bu bir hakikat. Bir gün bir şarkıda, bir gün sloganda, bir gün bir halayda, bir gün yürüyüşte, toplumsal etkinlikte, bir gün bir siyasi arenada ama mutlaka hakikat bir şekilde karşınızı çıkar" terör halayında başı çekti.

İstanbul'da DEM'li provokasyonİstanbul'da DEM'li provokasyon

Hal öyle bir vaziyet aldı ki DEM Partililer Doğu ve Güney Doğu Anadolu Bölgesi'ndeki illerimizi sözde 'kürdistan' ilan ederek yaya geçitlerine "Peşi Peya" yazdı. Daha sonrasında İstanbul Eyüpsultan'daki bir caddeye sprey boyalarla Kürtçe ifadeler yazılıp kışkırtma girişiminde bulunuldu.

KÜSTAH TEHDİT

DEM Partili Leyla Zana "Kürtlerin sınırlarını zorlamayın! Hepimizi Kürtçe şarkılarla, davul, zurna ve sloganlarımızla alanlara, meydanlara çıkarmayı düşünüyorsanız, seve seve varız!" tehditleri savurdu.

CHP'li Sezgin Tanrıkulu terör halayına sahip çıktıCHP'li Sezgin Tanrıkulu terör halayına sahip çıktı

CHP'Lİ TANRIKULU TERÖR HALAYINA SAHİP ÇIKTI

Terör halaylarına sahip çıkan isimler arasında CHP Diyarbakır vekili Sezgin Tanrıkulu da var idi. Tanrıkulu, DEM Partililer ile halay çektiği bir video paylaşarak "Halaydan vazgeçmeyeceğiz. Halaya devam" ifadelerini kullandı.


Mersin ve Ağrıdan sonra şimdi de İstanbulda terör halayı! Terör örgütü PKK sempatizanları talimatı Kandilden mi aldı?Mersin ve Ağrıdan sonra şimdi de İstanbulda terör halayı! Terör örgütü PKK sempatizanları talimatı Kandilden mi aldı?

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