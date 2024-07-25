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SGK'ye prim borcu olan CHP'li belediyelerle ilgili harekete geçildi! 96 milyar TL'lik borç tahsil edilecek

Sosyal Güvenlik Kurumu'na (SGK) borcu olan CHP'li belediyelerle ilgili harekete geçildi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, belediyelerin SGK'ya toplam 96 milyar liralık borcu olduğunu söyledi. Bakan Işıkhan, bu borcun bir an önce tahsil edilmesi gerektiğini belirtirken; "Parti ayrımı yapmaksızın tüm belediyelere borç bildirimi gönderdik" dedi.

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Giriş Tarihi 25 Temmuz 2024, 11:21 Güncelleme 25 Temmuz 2024, 11:48
SGK’ye prim borcu olan CHP’li belediyelerle ilgili harekete geçildi! 96 milyar TL’lik borç tahsil edilecek

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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, belediyelerin Sosyal Güvenlik Kurumuna (SGK) toplam prim borcunun 96 milyar lirayı bulduğunu belirterek, "Bu noktada yapılması gereken neyse, usulüne uygun şekilde duruma müdahale edilmesi gerekiyor. SGK'ye olan prim borçlarının bir an önce tahsil edilmesi gerekiyor." dedi.

96 milyar TL'lik borç tahsil edilecek

Bakan Işıkhan, yaptığı açıklamada, SGK'nın 85 milyon vatandaşın hastane, ilaç ve diğer tedavi harcamalarını karşılayıp, 16 milyon emeklinin aylık ve bayram ikramiyelerini ödediğini anımsattı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat IşıkhanÇalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan

Harcama ve ödemelerin yapılabilmesinin, SGK'nın ana gelir kaynağı olan sigorta primlerinin düzenli ve eksiksiz toplanmasına bağlı olduğuna işaret eden Işıkhan, şunları kaydetti:

"31 Mart yerel seçimlerinden önce SGK'ye prim borçları biriken belediyelerin olduğuna dikkati çekmiş ve belediyelerin borçlarını ödemesi için bir çağrı yapmıştık. Bunu sözde bırakmadık, SGK aracılığıyla tüm borçlu belediyelere, herhangi bir parti farkı gözetmeksizin borç bildirimlerini gönderdik. Bazı belediyeler bu çağrılarımızı dikkate alıp borçlarını ödeme iradesi gösterdi. Buradan kendilerine teşekkür ediyorum. Ancak bunca uyarıya rağmen hala harekete geçmemiş olan belediyelerin sayısı da ne yazık ki oldukça fazla."



"BORCUN YÜZDE 80'İ BELEDİYE ŞİRKETLERİNE AİT"
Tüm uyarıların ardından SGK'nin, kanunun öngördüğü şekilde alacaklarını tahsil etmesi gerektiğini vurgulayan Işıkhan, sözlerini şöyle sürdürdü: "Elbette bu bizim tercih ettiğimiz bir yol değil, ancak ilgili belediyelerin prim borçları artmış durumda ve her geçen gün de bu borçlar büyümekte. Bu noktada yapılması gereken neyse, usulüne uygun şekilde duruma müdahale edilmesi gerekiyor. SGK'ye olan prim borçlarının bir an önce tahsil edilmesi gerekiyor. Bugün itibarıyla belediyelerin prim borçları toplam 96 milyar liraya ulaşmış durumda ve bu borcun yüzde 80'i belediye şirketlerine aittir. Esasında bu milli bir kaynaktır. Vatandaşımızın çalışarak, üreterek, alnının teriyle bütçeye kazandırmış olduğu doğal bir gelir kaynağıdır. Ve yine vatandaşlarımızın yararına kullanılması gereken bir kaynaktır. Belediye çalışanlarının emeğinin karşılığı ve gelecek yatırımları olan sigorta primlerinin ödenmeyerek bu paraların başka kalemlere aktarılması asla doğru bir yaklaşım değildir."

ARZUMUZ, TAHSİLAT SÜRECİNİ SORUNSUZ ŞEKİLDE YÖNETMEK"
Işıkhan, bakanlık olarak emeğin korunmasının yanında emek sömürüsüne engel olmak için de çalıştıklarını dile getirerek, "Amacımız, SGK'ye olan prim borçlarını tahsil ederek, kayıt dışı ile mücadele ederek ve istihdamı artırarak SGK'nin prim gelirlerini artırmaktır, emeklilerimiz başta olmak üzere vatandaşlarımıza daha iyi imkanlarla hizmet vermektir. Bizler sosyal güvenlik gibi devlet ve millet için hayati önem taşıyan toplumsal bir temel ihtiyacın hem ihyası hem de sürdürülebilirliği için çalışıyoruz." diye konuştu.

Borçlu belediyelere işbirliği çağrısında bulunan Işıkhan, "SGK'ye olan borçların yapılandırılması ve ödeme planlarının oluşturulması konusunda belediyelere her türlü desteği vermeye hazırız. Bu hususta arzumuz, tahsilat sürecini sorunsuz ve en kolay şekilde yönetmektir." ifadesini kullandı.



"SOSYAL GÜVENLİK SİSTEMİMİZİ KORUMAK ORTAK SORUMLULUĞUMUZ"

Sosyal güvenlik sisteminin önemine değinen Işıkhan, şunları söyledi:

"SGK'nin sağlıklı işleyen, daha güçlü bir kurum haline gelebilmesi için bu sürecin zorunluluğunu, bu ülkenin bir vatandaşı olarak hepimizin çok iyi anlaması gerekmektedir. Sosyal güvenlik sistemimizin mali yapısını korumak ve geleceğe güvenle bakmak, hepimizin ortak sorumluluğudur. Sen ben yok, biz varız. Unutmamalıyız ki hepimiz aynı gemideyiz. Büyük Türkiye gemisinin hepimizin desteği ve uyumuyla alacağı daha çok yol, aşacağı daha çok ufuk var. Bu noktada herkes üzerine düşeni hakkıyla yerine getirirse tüm hedeflerimize başarıyla ulaşacağımızı düşünüyorum."



ERDOĞAN'DAN MUHALEFETE "BELEDİYELERİNİZ SGK BORÇLARINI ÖDESİN" ÇAĞRISI

Hatırlanacağı üzere Başkan Recep Tayyip Erdoğan, emekliler üzerinden algı operasyonu yürütüp bol 'küfe'den vaat veren CHP'ye "Emeklilere faydanız dokunsun" istiyorsanız, talimat verin, belediyeleriniz Sosyal Güvenlik Kurumuna olan birikmiş borçlarını ödesinler" çağrısında bulunmuştu.

Emekliye bol küfeden vaat veren CHPnin belediyeleri SGK borçlarını ödemiyor! Bakan Işıkhandan Gereken adımları atacağız mesajıEmekliye bol küfeden vaat veren CHPnin belediyeleri SGK borçlarını ödemiyor! Bakan Işıkhandan Gereken adımları atacağız mesajı
Emekliye bol küfeden vaat veren CHP'nin belediyeleri SGK borçlarını ödemiyor! Bakan Işıkhan'dan 'Gereken adımları atacağız' mesajı


Başkan Erdoğan'ın bu sözleri sonrası Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan da SGK'ye prim borcu olan CHP'li belediyelerle "Borçlarının tahsili için gereken tüm adımları atmaya kararlıyız" dedi.

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