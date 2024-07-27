Belediyelerden 96 milyar TL’lik borç tahsil edilecek | Yasal düzenleme yolda! İki aşamalı plan hazır

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Türkiye genelindeki belediyelerin SGK'ya 96 milyar lira borcu olduğunu, bunların büyük çoğunluğunu da CHP'li belediyelerin oluşturduğunu açıkladı.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Türkiye genelindeki belediyelerin SGK'ya 96 milyar lira borcu olduğunu, bunların büyük çoğunluğunu da CHP'li belediyelerin oluşturduğunu açıkladı.
SON ÇARE HACİZ YOLU
Belediyelerden borçlarını ödemeleri de istendi. Bakanlık ve AK Parti, öncelikli olarak mevcut borçların nasıl ödenebileceği üzerinde durmaya başladı.
Bu kapsamda, mevcut yasalarda da bulunan borçların yeniden yapılandırılması, taksitlendirme, sahip oldukları arazi, bina gibi varlıklarıyla ödeme benzeri yöntemlerin devreye sokulması, bazı kolaylıklar sağlanması üzerinde duruyor. Sağlanacak bütün kolaylıklara karşın belediyeler borçlarını ödememeye devam ederse son çare olarak haciz yolu da gündeme gelebilecek.
EKİM AYINDA YENİ YASA
İkinci aşama ise belediyelerin SGK'ya bir daha prim borcu birikmemesine dönük olacak. Bunun için yasal bir düzenleme yapılacak. AK Parti'nin Meclis tatildeyken çalışmalarını tamamlayacağı düzenlemenin ekim ayında Meclis Başkanlığı'na sunulması planlanıyor. Yasa teklifi kapsamında, belediyeler ve bağlı şirketlerin prim borcunu ödememeleri halinde vadesini izleyen ayda bu idarelere ödenecek paydan kesilmesi yoluyla tahsil edilecek. Böylece yeni borçlar birikmeyecek.
YÜZDE 40 PAY DA MASADA
Mevcut yasalara göre belediyelerin vergi, prim, yapılandırma gibi tüm borçları için her ay genel bütçe vergi gelirleri tahsilatı toplamı üzerinden ayrılacak tutarın en fazla yüzde 40 kesilerek ödeme yapılabiliyor. Bu oranı indirme konusunda Cumhurbaşkanına yetki veriliyor. Örneğin, Başkan Recep Tayyip Erdoğan, bu yetkisini kullanmış, 2023 yılı Şubat, Mart, Nisan ve Mayıs aylarında belediyelerin genel bütçe vergi gelirlerinden kesinti yapılmamıştı.
Bu süre içinde belediyelerin borçlarına karşılık kesinti yapılmamıştı. Yüzde 40'lık sınırı belediyelerin bütün borçlarının karşılanmasını önlediği için bu oranın yükseltilmesi, Cumhurbaşkanına yetki verilmesi üzerinde de duruluyor. Prim borçlarının yüzde 40'lık sınır dışında tutulması da alternatifler arasında yer alıyor.