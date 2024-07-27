Belediyelerden 96 milyar TL’lik borç tahsil edilecek | Yasal düzenleme yolda! İki aşamalı plan hazır

EKİM AYINDA YENİ YASA

İkinci aşama ise belediyelerin SGK'ya bir daha prim borcu birikmemesine dönük olacak. Bunun için yasal bir düzenleme yapılacak. AK Parti'nin Meclis tatildeyken çalışmalarını tamamlayacağı düzenlemenin ekim ayında Meclis Başkanlığı'na sunulması planlanıyor. Yasa teklifi kapsamında, belediyeler ve bağlı şirketlerin prim borcunu ödememeleri halinde vadesini izleyen ayda bu idarelere ödenecek paydan kesilmesi yoluyla tahsil edilecek. Böylece yeni borçlar birikmeyecek.

YÜZDE 40 PAY DA MASADA

Mevcut yasalara göre belediyelerin vergi, prim, yapılandırma gibi tüm borçları için her ay genel bütçe vergi gelirleri tahsilatı toplamı üzerinden ayrılacak tutarın en fazla yüzde 40 kesilerek ödeme yapılabiliyor. Bu oranı indirme konusunda Cumhurbaşkanına yetki veriliyor. Örneğin, Başkan Recep Tayyip Erdoğan, bu yetkisini kullanmış, 2023 yılı Şubat, Mart, Nisan ve Mayıs aylarında belediyelerin genel bütçe vergi gelirlerinden kesinti yapılmamıştı.