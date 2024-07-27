PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Güncel Haberleri

Belediyelerden 96 milyar TL'lik borç tahsil edilecek | Yasal düzenleme yolda! İki aşamalı plan hazır

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, belediyelerin Sosyal Güvenlik Kurumu'na (SGK) toplam 96 milyar lira borcu olduğunu açıkladı. Bu borçların büyük çoğunluğunu ise CHP'li belediyeler oluşturduğu ortaya çıktı. SGK'nın borçların ödenmesi için belediyelere çeşitli kolaylıklar sağlanması ve borçların yeniden yapılandırılması gibi yöntemler üzerinde çalıştığı öğrenildi. İki aşamalı bir planda gündemde.

Zübeyde Yalçın Zübeyde Yalçın takvim.com.tr
Giriş Tarihi 27 Temmuz 2024, 07:01 Güncelleme 27 Temmuz 2024, 07:04
Belediyelerden 96 milyar TL’lik borç tahsil edilecek | Yasal düzenleme yolda! İki aşamalı plan hazır

HABERİ
SESLİ DİNLE

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Türkiye genelindeki belediyelerin SGK'ya 96 milyar lira borcu olduğunu, bunların büyük çoğunluğunu da CHP'li belediyelerin oluşturduğunu açıkladı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat IşıkhanÇalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan

SON ÇARE HACİZ YOLU
Belediyelerden borçlarını ödemeleri de istendi. Bakanlık ve AK Parti, öncelikli olarak mevcut borçların nasıl ödenebileceği üzerinde durmaya başladı.

Bu kapsamda, mevcut yasalarda da bulunan borçların yeniden yapılandırılması, taksitlendirme, sahip oldukları arazi, bina gibi varlıklarıyla ödeme benzeri yöntemlerin devreye sokulması, bazı kolaylıklar sağlanması üzerinde duruyor. Sağlanacak bütün kolaylıklara karşın belediyeler borçlarını ödememeye devam ederse son çare olarak haciz yolu da gündeme gelebilecek.

EKİM AYINDA YENİ YASA
İkinci aşama ise belediyelerin SGK'ya bir daha prim borcu birikmemesine dönük olacak. Bunun için yasal bir düzenleme yapılacak. AK Parti'nin Meclis tatildeyken çalışmalarını tamamlayacağı düzenlemenin ekim ayında Meclis Başkanlığı'na sunulması planlanıyor. Yasa teklifi kapsamında, belediyeler ve bağlı şirketlerin prim borcunu ödememeleri halinde vadesini izleyen ayda bu idarelere ödenecek paydan kesilmesi yoluyla tahsil edilecek. Böylece yeni borçlar birikmeyecek.

YÜZDE 40 PAY DA MASADA
Mevcut yasalara göre belediyelerin vergi, prim, yapılandırma gibi tüm borçları için her ay genel bütçe vergi gelirleri tahsilatı toplamı üzerinden ayrılacak tutarın en fazla yüzde 40 kesilerek ödeme yapılabiliyor. Bu oranı indirme konusunda Cumhurbaşkanına yetki veriliyor. Örneğin, Başkan Recep Tayyip Erdoğan, bu yetkisini kullanmış, 2023 yılı Şubat, Mart, Nisan ve Mayıs aylarında belediyelerin genel bütçe vergi gelirlerinden kesinti yapılmamıştı.

En fazla borcu olan 5 beledi.En fazla borcu olan 5 beledi.

Bu süre içinde belediyelerin borçlarına karşılık kesinti yapılmamıştı. Yüzde 40'lık sınırı belediyelerin bütün borçlarının karşılanmasını önlediği için bu oranın yükseltilmesi, Cumhurbaşkanına yetki verilmesi üzerinde de duruluyor. Prim borçlarının yüzde 40'lık sınır dışında tutulması da alternatifler arasında yer alıyor.

SGKye prim borcu olan CHPli belediyelerle ilgili harekete geçildi! 96 milyar TLlik borç tahsil edilecek! İşte en çok borcu olan belediyelerSGKye prim borcu olan CHPli belediyelerle ilgili harekete geçildi! 96 milyar TLlik borç tahsil edilecek! İşte en çok borcu olan belediyeler

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
Belediyelerden 96 milyar TL’lik borç tahsil edilecek | Yasal düzenleme yolda! İki aşamalı plan hazır
HAVA DURUMU | MGM’den sarı ve turuncu kodlu uyarı! Bu illerde yaşayanlar dikkat! 27 Temmuz hava durumu tahminleri
Paris 2024 Olimpiyat Oyunları’nın açılış töreninde sapkın LGBT propagandası
Yeni emekliye üçlü kazanç: Promosyon tutarları arttı! Kim, ne kadar alacak?
Irak’ın kuzeyindeki 25 terör hedefi imha edildi: Çok sayıda terörist etkisiz hale getirildi
Çalışana yüksek tazminat formülü: Ek ödemeler nasıl eklenir? Tam yılı aşan süreler hesaba katılır mı?
ABD’nin eski Başkanı Trump katil İsrail’in Başbakanı Netanyahu ile görüştü
Başkan Erdoğan’dan baba ocağı Rize’de önemli açıklamalar
2024 Paris Yaz Olimpiyatları Oyunları resmen başladı! Sen Nehri’nde Türk bayrağı dalgalandı
Devlete kuleden şantaj! Uçaklar rötar yapsın diye sistematik operasyona giriştiler... Başkan Erdoğan’dan talimat!
2024 Paris Olimpiyatları’nda Gazze’ye destek: Katil Netanyahu’nun ülkesine protesto
Başkan Erdoğan’dan katil Netanyahu’yu ayakta alkışlayan ABD Kongresi’ne sert tepki: Gazze Kasabı’na kürsü verenler akıl tutulması yaşıyor
İzmir Konak’taki elektrik faciasında 2 gencin ölümüne neden oldular: 2 kişiye ev hapsi, 9 kişiye şartlı tahliye!
Muhsin Yazıcıoğlu soruşturmasını tümden değiştirecek gelişme! Skandal yıllar sonra ortaya çıktı
Seçil Erzan’ın yüksek karlı gizli fon dolandırıcılığında yeni iddianame: Nur Erkasap’ın 9 yıldan 30 yıla kadar hapsi isteniyor
SON DAKİKA