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Instagram açılıyor mu? Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'dan flaş açıklama: Yargımız karar verecek, kanunlara uymak zorundalar

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Instagram'a 'Katalog Suçlar' kapsamında getirilen erişim engeliyle ilgili değerlendirmelerde bulundu. Tunç, "Türkiye Cumhuriyeti hukuk devleti herkes kurallara uyacak. Yargımız kararları verecektir. Sosyal medya şirketleri de kanunlara uymak zorunda" ifadelerini kullandı.

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Giriş Tarihi 06 Ağustos 2024, 11:26 Güncelleme 06 Ağustos 2024, 11:31
Instagram açılıyor mu? Adalet Bakanı Yılmaz Tunç’dan flaş açıklama: Yargımız karar verecek, kanunlara uymak zorundalar

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Adalet Bakanı Yılmaz Tunç Instagram'ın kapatılmasına ilişkin son durumu aktarırken, 'Türkiye Cumhuriyeti hukuk devleti herkes kurallara uyacak. Yargımız kararları verecektir. Sosyal medya şirketleri de kanunlara uymak zorunda.' dedi.

Adalet Bakanı Tunç'un açıklamaları şöyle:

SAVCIYA SALDIRI OLAYI

Savcımıza ve ailesine geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Bu tip olaylar hoş olaylar değil. Kime yapılırsa yapılsın kabul edilmemesi gerekiyor. Gerekli kararı verecek olan yargı makamları. Baştan teyit etmeden tek taraflı olayı sunmamak gerekiyor. Sonradan özür dilemek gerekiyor. Basın açısından tatsız bir durum. Kabul edilemez, soruşturma sürüyor.

INSTAGRAM'A ERİŞİM ENGELİ

BTK'nın yetkileri var. 2007'de yürürlüğe girdi, 2020'de de önemli değişiklikler yapıldı. Herkesin görevleri var. BTK'nın yetkileri çerçevesinde gerçekleştirilen bir durum. Öncelikle yayının çıkarılması ile ilgili bildiriyor. Şu anda BTK'nın gerekçeleri ilgili sosyal medya kurumuna iletildi. BTK'nın yayını durdurma yetkisi var. İnternette suç işlenmesine yönelik bir görev varsa bunu devlet yapmak durumunda. Türkiye Cumhuriyeti hukuk devleti herkes kurallara uyacak. İnstagram'ın açılması ile ilgili durumun olmadığını söyledi sayın Ulaştırma Bakanı. Yargımız kararları verecektir.

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