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Başkan Erdoğan - Esad zirvesi Moskova'da mı? Şam "Türk askeri çekilsin" talebinden vazgeçti: Arka kapı diplomasisinden çıkan anlaşma

Başkan Erdoğan'ın Suriye Devlet Başkanı Esad'la yapacağı görüşme öncesi kritik detaylar belli oldu. Rusya, tarafları Moskova'da masaya oturtmak için irade beyan etti. Şam ise "Türk askeri kuzeyden çekilsin" talebinden vazgeçti. Böylelikle Ankara - Şam yakınlaşmasıyla gelişen süreç PKK'nın 'teröristan' planlarını da çöpe atmış oldu. Ankara'nın çizgisine gelen Suriye rejimi ve Rusya, bölgede ABD ve İsrail'e hizmet edecek bir terör oluşumunun devletleşmesini istemiyor. Rus diplomatlar da Esad'ın Türkiye ile normalleşmekten başka bir çaresi olmadığını düşünüyor.

Ahmet Zeren Ahmet Zeren takvim.com.tr
Giriş Tarihi 05 Ağustos 2024, 13:52 Güncelleme 05 Ağustos 2024, 14:27
Başkan Erdoğan - Esad zirvesi Moskova’da mı? Şam Türk askeri çekilsin talebinden vazgeçti: Arka kapı diplomasisinden çıkan anlaşma

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Türkiye - Suriye arasında tesis edilen yeni dönemde süreç ilmek ilmek dokunuyor.

Ankara - Şam - Moskova üçgeninde arka kapı diplomasisi yoğunlaştı. Artık Başkan Recep Tayyip Erdoğan - Beşşar Esad görüşmesinin nerede olacağı ve şartları konuşulmaya başlandı.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve Suriye Devlet Başkanı Beşşar EsadBaşkan Recep Tayyip Erdoğan ve Suriye Devlet Başkanı Beşşar Esad

MOSKOVA İHTİMALİ KUVVETLENDİ

Tarihi zirveye Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in de iştirak edeceği söylenirken görüşmenin Moskova'da yapılma ihtimali kuvvetlendi. Son olarak Moskova'da Putin tarafından kabul edilen Esad da olası beklentiler ve senaryoları istişare ettiklerini dile getirmişti.

Peki bölgenin kaderini belirleyecek Ankara - Şam teması ne zaman gerçekleşecek?

Yoğunlaşan diplomatik girişimlere müteakip Erdoğan - Esad görüşmesi için günler sonrası işaret ediliyor ve ağustos ayı içerisinde bir tarih konuşuluyor.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve Suriye Devlet Başkanı Beşşar EsadBaşkan Recep Tayyip Erdoğan ve Suriye Devlet Başkanı Beşşar Esad

Ankara - Şam hattında yoğunlaşan diplomasi trafiğinin detayları da gün yüzüne çıkmaya başladı.

ŞAM VE RUSYA, ANKARA'NIN ÇİZGİSİNE GELDİ: ABD VE İSRAİL DESTEKLİ 'TERÖRİSTAN' TEHLİKESİ

Yakınlaşma müzakerelerinde yer alan bir Rus diplomat, Suriye'nin kuzeyinde kümelenen ve 'teröristan' hayali kuran PKK/YPG'nin ABD'nin çıkarları doğrultusunda hareket ettiğini teyit etti.

Rus kaynaklar, ABD'nin Orta Doğu'da egemen bir güç olma niyetiyle tıpkı İsrail gibi kendisine bağlı bir oluşuma (teröristan) destek vereceğini ön gördüklerini söyledi.

Bilindiği üzere Türkiye, güney sınırlarında ve Suriye'nin kuzeyinde bir teröristan kurdurmamakta niyetli.


Başkan Recep Tayyip Erdoğan "Burnumuzun dibinde bir teröristan kurdurmayız. Bunun için gereken ne ise yapmaktan da asla ve asla imtina etmeyiz" diyerek açık açık harekat sinyali verdi.

Ankara - Şam yakınlaşmasının ana odağı da 'Teröristan kurdurmamak' yönünde. Suriye rejimi ve Rusya, Türkiye gibi düşünüyor. Bölgede ABD ve İsrail'e hizmet edecek bir terör oluşumunun devletleşmesini istemiyor.

Erdoğan ve Esad ailesiErdoğan ve Esad ailesi

RUS DİPLOMATLAR: ESAD'IN TÜRKİYE İLE NORMALLEŞMEDEN BAŞKA ÇARESİ YOK

Independent Arabia'da yer alan habere göre Esad, Rusya lideri Putin'e Başkan Erdoğan'la görüşmeyi kabul ettiğini söyledi. Rus diplomatlar Esad'ın Türkiye ile normalleşmekten başka bir çaresi olmadığını, Şam'ın da Ankara ile uzlaşmak istediğini belirtti.

REJİM "TÜRK ASKERİ KUZEYDEN ÇEKİLSİN" TALEBİNDEN VAZGEÇTİ

Görüşme öncesi Suriye rejiminin Türk askerinin kuzeyden çekilmesi talebinden vazgeçtiği konuşuluyor. Bu konunun bölgedeki ABD varlığı ve terör uzantılarının varlığının sona ermesi sonrası konuşulması üzerine mutabakata varıldı.

Independent'a konuşan Rus diplomatlar, Rusya'nın Türk Silahlı Kuvvetleri'nin PKK'ya yönelik operasyonlarına engel olmasının söz konusu olmadığını, Erdoğan - Esad görüşmesi sonrası yeni bir anti terör operasyonunu destekleyeceğini söyledi.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve Suriye Devlet Başkanı Beşşar Esad Şam'da (2010)Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve Suriye Devlet Başkanı Beşşar Esad Şam'da (2010)

SURİYELİ SIĞINMACILARIN DÖNÜŞ YÖNTEMLERİ VE SÜREÇLERİ

Bahse konu Rus kaynaklara göre normalleşme süreci kapsamında öncelikli hedef, gönüllü olan Suriyeli sığınmacıların dönüşünün başlatılması. Daha sonra iki devlet arasında yapılacak anlaşma uyarınca dönüş yöntemleri ve süreçleri belirlenmesi öngörülüyor. Katar ve Birleşik Arap Emirlikleri'nin dönüş sürecinin mali ayağında olmayı taahhüt ettiği ifade ediliyor.

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