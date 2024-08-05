Başkan Erdoğan - Esad zirvesi Moskova'da mı? Şam "Türk askeri çekilsin" talebinden vazgeçti: Arka kapı diplomasisinden çıkan anlaşma

Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve Suriye Devlet Başkanı Beşşar Esad MOSKOVA İHTİMALİ KUVVETLENDİ Tarihi zirveye Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in de iştirak edeceği söylenirken görüşmenin Moskova'da yapılma ihtimali kuvvetlendi. Son olarak Moskova'da Putin tarafından kabul edilen Esad da olası beklentiler ve senaryoları istişare ettiklerini dile getirmişti. Peki bölgenin kaderini belirleyecek Ankara - Şam teması ne zaman gerçekleşecek? Yoğunlaşan diplomatik girişimlere müteakip Erdoğan - Esad görüşmesi için günler sonrası işaret ediliyor ve ağustos ayı içerisinde bir tarih konuşuluyor.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve Suriye Devlet Başkanı Beşşar Esad



Ankara - Şam hattında yoğunlaşan diplomasi trafiğinin detayları da gün yüzüne çıkmaya başladı.



ŞAM VE RUSYA, ANKARA'NIN ÇİZGİSİNE GELDİ: ABD VE İSRAİL DESTEKLİ 'TERÖRİSTAN' TEHLİKESİ



Yakınlaşma müzakerelerinde yer alan bir Rus diplomat, Suriye'nin kuzeyinde kümelenen ve 'teröristan' hayali kuran PKK/YPG'nin ABD'nin çıkarları doğrultusunda hareket ettiğini teyit etti.



Rus kaynaklar, ABD'nin Orta Doğu'da egemen bir güç olma niyetiyle tıpkı İsrail gibi kendisine bağlı bir oluşuma (teröristan) destek vereceğini ön gördüklerini söyledi.



Bilindiği üzere Türkiye, güney sınırlarında ve Suriye'nin kuzeyinde bir teröristan kurdurmamakta niyetli.



Başkan Recep Tayyip Erdoğan "Burnumuzun dibinde bir teröristan kurdurmayız. Bunun için gereken ne ise yapmaktan da asla ve asla imtina etmeyiz" diyerek açık açık harekat sinyali verdi.



Ankara - Şam yakınlaşmasının ana odağı da 'Teröristan kurdurmamak' yönünde. Suriye rejimi ve Rusya, Türkiye gibi düşünüyor. Bölgede ABD ve İsrail'e hizmet edecek bir terör oluşumunun devletleşmesini istemiyor.