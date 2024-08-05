Aile hukuku için yeni kurul! Adalet Bakanı Yılmaz Tunç’tan flaş açıklama

Adalet Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, son 22 yılda aile hukuku alanında önemli çalışmalar yürüttüklerini, bu kapsamda Aile Hukuku Değerlendirme Kurulunun oluşturulduğunu bildirdi.

Aile hukuku alanında uygulamaya dair ihtiyaçların giderilmesinin bugüne kadar öncelikli hedefler arasında yer aldığına işaret eden Tunç, "Son 22 yılda özellikle kadın hakları ve aile hukuku alanında anayasal düzeyde sessiz devrim niteliğinde birçok düzenleme yaptık." ifadelerini kullandı.

Tunç, Kurulun önemli çalışmalara imza atacağını kaydederek, "Kurulun çalışmaları yol gösterici olacak. Uluslararası uygulama örnekleri incelenecek ve ülkemizdeki aile hukuku sistemi daha da güçlendirilecek." değerlendirmesinde bulundu.

İHTİYAÇLAR BELİRLENECEK, TAVSİYELER SUNULACAK

Aile Hukuku Değerlendirme Kurulunun, bu alanda çalışan kamu kurumları, sivil toplum kuruluşları, yargı mensupları, adli destek görevlileri ve üniversite mensuplarıyla işbirliği içinde faaliyet göstermesi planlanıyor.

Aile hukuku alanında çalışan kurumlar arasında etkili bir işbirliği sağlanmasının hedeflendiği Kurul faaliyetleri kapsamında, aile hukukuna dair güncel konuların ele alınacağı sempozyumlar, çalıştaylar ve eğitimler düzenlenerek farklı yaklaşımlar ve çözüm önerileri sunulacak. Kurul, bu faaliyetler sayesinde aile hukuku alanındaki eğitim ihtiyaçlarını tespit ederek ilgili birimlere tavsiyelerde bulunacak.

Kurul, uluslararası uygulama örneklerini de göz önünde bulundurarak, aile hukuku sistemindeki eksiklerin giderilmesi yönünde çalışmalar yürütecek ve önümüzdeki günlerde toplanarak faaliyetlerine başlayacak.

Türkiye Adalet Akademisince daha önce de aile mahkemelerinin etkinliğinin artırılması amacıyla Avrupa Konseyi ile işbirliği yapılarak "Aile Mahkemelerinin Etkinliğinin Artırılması: Aile Bireylerinin Haklarının Daha İyi Korunması Projesi" geliştirilerek uygulanmıştı.