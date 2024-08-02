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Savaş çanları... İran'dan ilginç çıkış: Önümüzdeki saatleri bekleyin | İsrail hava sahasını kapattı

Hamas lideri İsmail Haniye'nin İran’ın başkenti Tahran’da İsrail tarafından şehit edilmesinin ardından bölgede tansiyon yükseldi. İran'ın karşı bir saldırı yapıp yapmayacağı merak konusu olurken İran'dan ilginç bir açıklama geldi.

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Giriş Tarihi 02 Ağustos 2024, 23:20 Güncelleme 02 Ağustos 2024, 23:57
Savaş çanları... İran’dan ilginç çıkış: Önümüzdeki saatleri bekleyin | İsrail hava sahasını kapattı

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Filistin'i işgal eden ve Gazze'de sistematik bir soykırıma imza atan İsrail 30 - 31 Temmuz'da önce Lübnan'ın başkenti Beyrut'u vurup Hizbullah'ın iki numaralı ismi Fuat Şükrü'yü öldürdü sonra da İran'ın başkenti Tahran'da Hamas lideri İsmail Haniye'yi şehit etti.

İsmail Haniye İran'ın yeni seçilen Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan'ı tebrik etmek için Tahran'da şehit edilirken İran bilindik "intikam" söylemlerini yineledi ancak henüz somut bir adım atılmadı ancak İran'dan ilginç bir çıkış daha geldi.

Savaş çanları... İran'dan ilginç çıkış: Önümüzdeki saatleri bekleyin | İsrail hava sahasını kapattı

İRAN'DAN İLGİNÇ ÇIKIŞ: ÖNÜMÜZDEKİ SAATLERİ BEKLEYİN
İran Devlet Televizyonunda spiker, "Önümüzdeki saatlerde dünya olağanüstü manzaralara ve çok önemli gelişmelere tanık olacak" ifadelerini kullandı.

İran medyasında yer alan görüntüler A Haber'de ekrana getirildiİran medyasında yer alan görüntüler A Haber'de ekrana getirildi

ORDU ALARMA GEÇTİ
İran ordusunun alarma geçtiği belirtildi.

İran'ın İsrail'e attığı füzeler (Arşiv görüntüsü)İran'ın İsrail'e attığı füzeler (Arşiv görüntüsü)

İRAN SEFERLERİ İPTAL EDİLDİ
Türk Hava Yolları (THY), İsrail ile İran arasında yaşanan gerginlik nedeniyle bu gece İran'a yapılması planlanan seferlerini yarına erteledi.

Edinilen bilgiye göre, İran'ın farklı şehirlerine yapılması planlanan seferler, yarın sabah saatlerinden itibaren icra edilecek.

Pegasus Hava Yolları da bu gece İran, Irak ve Ürdün'e yapılması planlanan seferlerde düzenlemeye gitti. İran, Irak ve Ürdün'e bu gece yapılması planlanan seferlerin saatleri, yarın gündüz saatlerinde iniş yapılacak şekilde yeniden düzenlendi.

İsrail hava sahasını kapattıİsrail hava sahasını kapattı

İSRAİL HAVA SAHASINI KAPATTI
Yaşanalar sonrası İsrail'in hava sahasını uçuşa kapattığı bildirildi.

Haniye'nin şehit edildiği konutHaniye'nin şehit edildiği konut

CEVAPSIZ SORULAR
Bölgede savaş çanları çalarken Haniye'nin şehit olduğu suikast ise geride yanıt bekleyen çok sayıda soru bıraktı.

ABD medyası Haniye'nin konakladığı odaya haftalar önce yerleştirilen bombanın patlatıldığını iddia etti. Peki İran Haniye'yi neden koruyamadı, İsrail'e Haniye'nin kaldığı konutun ve bölgenin istihbaratını kimler sağladı? Saldırı anına ilişkin neden görüntü yok ve söz konusu suikast bomba ile gerçekleşmediyse silah nereden ateşlendi.

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İran uçuşlarını iptal etti
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