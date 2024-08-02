Savaş çanları... İran’dan ilginç çıkış: Önümüzdeki saatleri bekleyin | İsrail hava sahasını kapattı

Filistin'i işgal eden ve Gazze'de sistematik bir soykırıma imza atan İsrail 30 - 31 Temmuz'da önce Lübnan'ın başkenti Beyrut'u vurup Hizbullah'ın iki numaralı ismi Fuat Şükrü'yü öldürdü sonra da İran'ın başkenti Tahran'da Hamas lideri İsmail Haniye'yi şehit etti.
İsmail Haniye İran'ın yeni seçilen Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan'ı tebrik etmek için Tahran'da şehit edilirken İran bilindik "intikam" söylemlerini yineledi ancak henüz somut bir adım atılmadı ancak İran'dan ilginç bir çıkış daha geldi.
İRAN'DAN İLGİNÇ ÇIKIŞ: ÖNÜMÜZDEKİ SAATLERİ BEKLEYİN
İran Devlet Televizyonunda spiker, "Önümüzdeki saatlerde dünya olağanüstü manzaralara ve çok önemli gelişmelere tanık olacak" ifadelerini kullandı.
İran medyasında yer alan görüntüler A Haber'de ekrana getirildi
ORDU ALARMA GEÇTİ
İran ordusunun alarma geçtiği belirtildi.
İran'ın İsrail'e attığı füzeler (Arşiv görüntüsü)
İRAN SEFERLERİ İPTAL EDİLDİ
Türk Hava Yolları (THY), İsrail ile İran arasında yaşanan gerginlik nedeniyle bu gece İran'a yapılması planlanan seferlerini yarına erteledi.
Edinilen bilgiye göre, İran'ın farklı şehirlerine yapılması planlanan seferler, yarın sabah saatlerinden itibaren icra edilecek.
Pegasus Hava Yolları da bu gece İran, Irak ve Ürdün'e yapılması planlanan seferlerde düzenlemeye gitti. İran, Irak ve Ürdün'e bu gece yapılması planlanan seferlerin saatleri, yarın gündüz saatlerinde iniş yapılacak şekilde yeniden düzenlendi.
İsrail hava sahasını kapattı
İSRAİL HAVA SAHASINI KAPATTI
Yaşanalar sonrası İsrail'in hava sahasını uçuşa kapattığı bildirildi.