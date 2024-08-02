Savaş çanları... İran’dan ilginç çıkış: Önümüzdeki saatleri bekleyin | İsrail hava sahasını kapattı

Filistin'i işgal eden ve Gazze'de sistematik bir soykırıma imza atan İsrail 30 - 31 Temmuz'da önce Lübnan'ın başkenti Beyrut'u vurup Hizbullah'ın iki numaralı ismi Fuat Şükrü'yü öldürdü sonra da İran'ın başkenti Tahran'da Hamas lideri İsmail Haniye'yi şehit etti.

İsmail Haniye İran'ın yeni seçilen Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan'ı tebrik etmek için Tahran'da şehit edilirken İran bilindik "intikam" söylemlerini yineledi ancak henüz somut bir adım atılmadı ancak İran'dan ilginç bir çıkış daha geldi.