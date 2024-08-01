İsmail Haniye’nin kaldığı konuta uzaktan kumandalı bomba mı yerleştirildi? New York Times’tan flaş iddia: Tam iki ay önce…

Hamas Siyasi Büro Şefi İsmail Haniye 'nin İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan'ın yemin töreni için bulunduğu Tahran 'da uğradığı suikast sonucu hayatını kaybetmesinin ardından İran'ın saldırıya dahili sorgulanmaya devam ediyor.

NEW YORK TIMES'TAN FLAŞ UZAKTAN KUMANDALI BOMBA İDDİASI

Hamaney'in ölümü ile ilgili soru işaretleri devam ederken New York Times'tan flaş bir iddia geldi. İki İranlı ve bir Amerikalı yetkili, Hamaney'in kaldığı misafirhaneye önceden uzaktan kumandalı bomba yerleştirildiğini iddia etti.

İKİ AY ÖNCE Mİ YERLEŞTİRİLDİ?

Beş Orta Doğu yetkilisine göre bomba, İslam Devrim Muhafızları Ordusu tarafından korunan misafirhaneye iki ay önce yerleştirildi.

İRAN'DAN TEK BİR AÇIKLAMA YOK

İran'ın neden Haniye'yi koruyamadığı sorgulanmaya devam ederken suikastın ilk gün iddia edildiği gibi farklı bir ülkeden değil Tahran'dan yapıldığı iddia edildi. İran resmi makamlarından ise henüz net bir açıklama yapılmadı.

HANİYE O BİNADA MI ÖLDÜRÜLDÜ?

New York Times'a konuşan bir diğer İranlı yetkili ise Telegram kanallarında paylaşıma sokulan hasarlı bir binanın Haniye'nin öldürüldüğü yer olduğunu söyledi.

Haniye'nin Tahran'da düzenlenen cenaze töreni