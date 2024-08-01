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İsmail Haniye’nin kaldığı konuta uzaktan kumandalı bomba mı yerleştirildi? New York Times’tan flaş iddia: Tam iki ay önce…

Hamas Siyasi Büro Şefi İsmail Haniye suikastında İran’a yönelik soru işaretleri artmaya devam ediyor. Haniye’nin kaldığı iddia edilen bina mercek altına alınırken oklar yeniden Devrim Muhafızları Ordusu’na döndü. New York Times, İranlı beş yetkilinin Haniye’nin konutuna saldırıdan iki ay önce uzaktan kumandalı bomba yerleştirildiğini söylediğini iddia etti. Peki, Haniye’nin kalacağı konuta patlayıcılar nasıl, ne zaman yerleştirildi? Hamaney saldırısı ne zaman planlandı? İşte, Hamaney suikastı ile ilgili tüm detaylar…

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Giriş Tarihi 01 Ağustos 2024, 15:32 Güncelleme 01 Ağustos 2024, 18:20
İsmail Haniye’nin kaldığı konuta uzaktan kumandalı bomba mı yerleştirildi? New York Times’tan flaş iddia: Tam iki ay önce…

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Hamas Siyasi Büro Şefi İsmail Haniye'nin İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan'ın yemin töreni için bulunduğu Tahran'da uğradığı suikast sonucu hayatını kaybetmesinin ardından İran'ın saldırıya dahili sorgulanmaya devam ediyor.

Hamas Siyasi Büro Şefi İsmail HaniyeHamas Siyasi Büro Şefi İsmail Haniye

NEW YORK TIMES'TAN FLAŞ UZAKTAN KUMANDALI BOMBA İDDİASI

Hamaney'in ölümü ile ilgili soru işaretleri devam ederken New York Times'tan flaş bir iddia geldi. İki İranlı ve bir Amerikalı yetkili, Hamaney'in kaldığı misafirhaneye önceden uzaktan kumandalı bomba yerleştirildiğini iddia etti.

İKİ AY ÖNCE Mİ YERLEŞTİRİLDİ?

Beş Orta Doğu yetkilisine göre bomba, İslam Devrim Muhafızları Ordusu tarafından korunan misafirhaneye iki ay önce yerleştirildi.

İRAN'DAN TEK BİR AÇIKLAMA YOK

İran'ın neden Haniye'yi koruyamadığı sorgulanmaya devam ederken suikastın ilk gün iddia edildiği gibi farklı bir ülkeden değil Tahran'dan yapıldığı iddia edildi. İran resmi makamlarından ise henüz net bir açıklama yapılmadı.

HANİYE O BİNADA MI ÖLDÜRÜLDÜ?

New York Times'a konuşan bir diğer İranlı yetkili ise Telegram kanallarında paylaşıma sokulan hasarlı bir binanın Haniye'nin öldürüldüğü yer olduğunu söyledi.

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TAHRAN'IN EN LÜKS SEMTİ

Görüntüyü paylaşan yetkili isminin açıklanmaması şartı ile konuştu. İran Devrim Muhafızlarına bağlı Telegram kanallarında dolaşan fotoğraf, Tahran'ın kuzeyindeki lüks Zafaranieh semtindeki altı katlı bir yapıyı gösteriyor.

Binanın hükümet törenleri için kullanılan Sadabat Sarayı'nın bitişiğinde olduğu belirtildi. Bölgenin İran'ın en çok ziyaret edilen turistik bölgelerinden biri olduğu biliniyor.

ALTI GÜN İÇİNDE O BİNAYA NE OLDU?

Fotoğrafta, binanın bir köşesinin hasar gördüğü ve yeşil bir bezle örtüldüğü görülüyor. Birinci katın çatısında ise molozlar açıkça seçiliyor.

Suikasttan sadece altı gün önce yani 24 Temmuz'da uydu şirketi Maxar Technologies tarafından görüntülerde ise binada herhangi bir hasar olmadığı görülüyor. Böylece hasarın son altı günde oluştuğu da ortaya çıkıyor.

DEVRİM MUHAFIZLARI ORDUSU'NUN KORUMASINDAYDI

Binanın Haniye'nin Devrim Muhafızları Ordusu (DMO) tarafından korunduğu bildirilen yerleşke içinde yer aldığı ise ortaya çıktı. Fakat suikastın ardından Devrim Muhafızları Ordusu, Hamaney'in kaldığı bölgenin kendi korumalarında olmadığını söylemişti.

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İŞTE, HANİYE'NİN ÖLDÜRÜLDÜĞÜ İDDİA EDİLEN BİNANIN ÖZELLİKLERİ

Bina, müze ve tarihi yapıların yoğunlaştığı Sadabat Sarayı Parkı, çevresindeki ormanlık bölgenin kuzeyine bitişik konumda.

Açık erişimli uydu görüntülerinde, Haniye'nin bulunduğu binanın, DMO'nun koruduğu yerleşke içinde, kısmen kent tarafına ama büyük ölçüde dağlara bakan geniş bir cepheye sahip olduğu fark ediliyor.

Yüksekliği ve etrafının açık olması nedeniyle, Haniye'nin misafir edildiği bina, yerleşkenin uzağından ya da dağlık araziden rahatlıkla görülebiliyor.

MAHALLE SAKİNLERİ İLK KEZ ANLATTI

Sadabat Sarayı Parkı çevresinde yaşayan mahalle sakinleri ise Haniye'nin Devrim Muhafızları Ordusu'nun yerleşkesinde kalıp kalmadığına dair bilgilerinin olmadığını ancak suikast gecesinden iki gün önce yerleşke çevresindeki güvenlik önlemlerinin artırıldığını fark ettiklerini, normalde açık olan birçok yolun askerler tarafından kapatıldığını anlattı.

İki gün boyunca yerleşkeye özel korumaların eşlik ettiği onlarca araçtan oluşan konvoyların gelip gittiğini anlatan sakinlerden biri ise suikast gecesi için, "Gece 02.00 civarında bir ses duyduk. Büyük bir patlama sesi değildi. Hafif bir patlamaya benzeyen bir ses duyduk." dedi.

Bir diğer mahalle sakini de saldırı gecesi küçük bir patlamayı andıran ses işittiğini aktardı.

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