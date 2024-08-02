Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı ve Milletvekillerinden Sadık Albayrak’a ziyaret

Trabzon'da, AK Parti Milletvekilleri, İl Başkanı ve Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı, Sadık Albayrak 'a ziyarette bulundu.

AK Parti Trabzon Milletvekilleri Mustafa Şen, Adil Karaismailoğlu, Yılmaz Büyükaydın, Vehbi Koç, AK Parti Trabzon İl Başkanı Sezgin Mumcu ve Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, Gazeteci-Yazar Sadık Albayrak 'ı Barma yaylasında ziyaret etti.

'UFUK AÇAN HOŞ SOHBETİNDEN DOLAYI ŞÜKRANLARIMI SUNUYORUM'

Ziyaret sonrası X sosyal medya hesabından paylaşım yapan Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, "Trabzon Milletvekillerimiz ve İl Başkanımızla birlikte Barma Yaylası'nda, ülkemizin yetiştirdiği değerli mütefekkirlerden kıymetli ağabeyimiz Sadık Albayrak'ı ziyaret ettik. Misafirperverliği ve hepimize farklı ufuklar açan hoş sohbetinden dolayı Sadık ağabeyimize şükranlarımı sunuyorum" ifadelerine yer verdi.