Haniye’yi Tahran’ın göbeğinde şehadete götüren ’Acem’i süreç! ABD - İran neyin pazarlığını yaptı? Sır görüşmelerde başrol ’Lawrence’ McGurk

Haniye'nin Tahran'da suikasta uğradığı konut
İRAN NE SAKLIYOR? HAVA SALDIRISI DEDİLER NOKTA ATIŞI SALDIRI ÇIKTI
İran makamları Haniye'nin konutuna hava saldırısı düzenlendiğine dair açıklamalar yapsa da gerçek bambaşka çıktı. Suikastın konuta yakın bir noktadan planlı bir şekilde yapıldığı Haniye'nin bulunduğu katın nokta atışı hedef alındığı gözlemlendi.
Üstelik cinayet mahalli İran'ın yeni cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan'ın evine sadece 150-200 metre mesafede.
ABD - İran arasındaki gizli görüşmeler Haniye suikastındaki şüpheleri artırdı
İRAN - ABD HATTINDA KURULAN KIRMIZI HAT VE GİZLİ PAZARLIKLAR
Öte yandan İran - ABD hattında kurulan kırmızı hat ve yürütülen gizli görüşmeler Haniye suikastındaki şüpheleri daha da tırmandırdı.
Mayıs 2024'te İran ve ABD, Umman'da gizli bir görüşme yaptı. Görüşmenin "Orta Doğu'daki gerilimi kontrol altına almak için" yapıldığı açıklandı.
"BU MÜZAKERELER NE İLKTİ NE DE SON OLACAK"
İran'ın Birleşmiş Milletler Daimi Temsilciliği İran ile ABD arasında Umman'da dolaylı görüşme yapıldığına dair haberleri doğruladı. İran hükümetine yakın Mehr Haber Ajansı'nda yer alan haberde ise görüşmelere ilişkin "Bu müzakereler ne ilkti ne de son olacak" ifadesi kullanıldı.
İsrail'in Gazze'deki katliamları sürerken Ocak 2024'te de Washington ve Tahran'ın gizli bir şekilde görüştüğü konuşuluyor.
McGurk, ABD'nin Orta Doğu politikasını şekillendiren isimlerden biri
HER TAŞIN ALTINDA O İSİM: MCGURK
Gizli görüşmelerde yer alan isimler ise dikkat çekici... ABD'yi Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Orta Doğu ve Kuzey Afrika Koordinatörü Brett McGurk temsil etti. McGurk'a ABD'nin İran Özel Temsilcisi Abram Paley eşlik etti.
McGurk, ABD'nin Orta Doğu politikasını şekillendiren isimlerden biri. Irak - Suriye - Lübnan - İsrail hattında cirit atan "Zamane Lawrence" olarak tanımlanabilecek bir profil. Brett McGurk, 7 Ekim'den bu yana ABD adına İsrail'e askeri destek sağlıyor.
Brett McGurk
BAŞKAN ERDOĞAN, MCGURK İÇİN NE DEMİŞTİ?
DİPNOT: McGurk, Suriye'nin kuzeyinde PKK/YPG'ye de yol haritası çizin bir tip. Sözde sçeimlerle meşrulaşma planı yapan PKK'nın 'teröristan' hayalini destekliyor.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan 2021 yılında McGurk'ın Irak ve Suriye özelinde attığı karanlık adımlara ilişkin "Malum Amerikalı McGurk denilen bir adam var. Bu adam terör örgütlerinin adeta sevk ve idaresini yapıyor. Bu adam PKK/YPG/PYD'nin adeta yönetmeni durumundadır" değerlendirmesinde bulunmuştu.
Hamas'ın şehit lideri İsmail Haniye
Haniye'ye düzenlenen suikast ve İran üzerindeki şüpheleri daha net anlamak için süreci tane tane anlatmakta fayda var:
- İran - ABD hattında gizli görüşmeler ve pazarlıklar yapıldı.
- İsrail Başbakanı Netanyahu, ABD'ye gitti Kongrede ayakta alkışlandı.
- Netanyahu'nun ABD ziyareti sonrası İsrail, Beyrut'ta Hizbullah'ın iki numaralı ismi Fuat Şükrü'yü öldürdü. Daha sonra da Tahran'ın göbeğinde Hamas lideri İsmail Haniye'ye suikast düzenledi.
İRAN VE ABD, HANİYE ÜZERİNDEN PAZARLIK MI YAPTI?
Tüm bu somut gerçekler çerçevesinde akıllara "İran ve ABD, Haniye'nin şehadeti üzerinden pazarlık mı yaptı?" sorusu geldi.