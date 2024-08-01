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Haniye'yi Tahran'ın göbeğinde şehadete götüren 'Acem'i süreç! ABD - İran neyin pazarlığını yaptı? Sır görüşmelerde başrol 'Lawrence' McGurk

Hamas lideri İsmail Haniye'nin Tahran'ın göbeğinde suikastla şehit edilmesi sonrası tüm gözler İran'a çevrildi. Birçok kişi kanlı suikastın altında bir 'Acem Oyunu' olduğunu düşünürken İran - ABD hattındaki gizli görüşmeler şüpheleri daha da tırmandırdı. Sır görüşmelerde bölgedeki her kaosun altında imzası olan Brett McGurk'ın yer alması ise dikkat çekti. Peki, Washington - Tahran hattındaki kırmızı hatta Haniye üzerinden pazarlık mı yapıldı? ABD - İran temasları ve Netanyahu'nun ABD'den döndükten sonra İsrail'in Beyrut'u vurup Tahran'ın göbeğinde Haniye'yi şehit etmesi şaibeyi daha da artırdı.

Özel Haber Özel Haber takvim.com.tr
Giriş Tarihi 01 Ağustos 2024, 11:45 Güncelleme 01 Ağustos 2024, 12:35
Haniye’yi Tahran’ın göbeğinde şehadete götüren ’Acem’i süreç! ABD - İran neyin pazarlığını yaptı? Sır görüşmelerde başrol ’Lawrence’ McGurk

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Orta Doğu'da gerilimlerde dolu yeni bir dönemin kapısı aralandı.

Gazze'de sistematik bir soykırıma imza atan İsrail, önce Lübnan'ın başkenti Beyrut'u vurup Hizbullah'ın iki numaralı ismi Fuat Şükrü'yü öldürdü sonra da Tahran'ın göbeğinde Hamas lideri İsmail Haniye'yi şehit etti.

İran dini lideri Ayetullah Ali Hamaneyİran dini lideri Ayetullah Ali Hamaney

İSRAİL'DEN SAVAŞ BÖLGEYE YAYMA GİRİŞİMİ | İRAN'DAN BİLİNDİK DİL

Netanyahu'nun ABD Kongresinde ayakta alkışlanması sonrası İsrail'in peş peşe attığı bu adımlar "Savaşı bölgeye yaymak için irade beyanı" olarak kabul edilirken İran yine bilindik bir üslupla İsrail'den intikam alacaklarını dile getirdi.

YANIT BEKLEYEN SORULAR VE ARTAN 'ACEM OYUNU' ŞÜPHELERİ

Haniye'nin şehit olduğu suikast ise geride yanıt bekleyen çok sayıda soru bıraktı.

Hamas lideri İsmail Haniye ve İran Cumhurbaşkanı PezeşkiyanHamas lideri İsmail Haniye ve İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan

İşte o sorular:

İran Haniye'yi koruyamadı mı, korumadı mı? İsrail'e iç istihbarat desteğini İran içinden kimler sağladı?

Kaldığı yer gizli tutulmasına rağmen Haniye'nin o bölge ve konutta olduğunu İsrail nasıl öğrendi?

Hamas yetkilileri her zaman Tahran'daki siyasi temsilcilikte misafir edilirken Haniye, neden Gaziler Evi'ne götürüldü?

Birçok kişi kanlı suikastın altında bir 'Acem Oyunu' olduğunu düşünüyor.

Haniye'nin Tahran'da suikasta uğradığı konutHaniye'nin Tahran'da suikasta uğradığı konut

İRAN NE SAKLIYOR? HAVA SALDIRISI DEDİLER NOKTA ATIŞI SALDIRI ÇIKTI

İran makamları Haniye'nin konutuna hava saldırısı düzenlendiğine dair açıklamalar yapsa da gerçek bambaşka çıktı. Suikastın konuta yakın bir noktadan planlı bir şekilde yapıldığı Haniye'nin bulunduğu katın nokta atışı hedef alındığı gözlemlendi.

Üstelik cinayet mahalli İran'ın yeni cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan'ın evine sadece 150-200 metre mesafede.

ABD - İran arasındaki gizli görüşmeler Haniye suikastındaki şüpheleri artırdıABD - İran arasındaki gizli görüşmeler Haniye suikastındaki şüpheleri artırdı

İRAN - ABD HATTINDA KURULAN KIRMIZI HAT VE GİZLİ PAZARLIKLAR

Öte yandan İran - ABD hattında kurulan kırmızı hat ve yürütülen gizli görüşmeler Haniye suikastındaki şüpheleri daha da tırmandırdı.

Mayıs 2024'te İran ve ABD, Umman'da gizli bir görüşme yaptı. Görüşmenin "Orta Doğu'daki gerilimi kontrol altına almak için" yapıldığı açıklandı.


"BU MÜZAKERELER NE İLKTİ NE DE SON OLACAK"

İran'ın Birleşmiş Milletler Daimi Temsilciliği İran ile ABD arasında Umman'da dolaylı görüşme yapıldığına dair haberleri doğruladı. İran hükümetine yakın Mehr Haber Ajansı'nda yer alan haberde ise görüşmelere ilişkin "Bu müzakereler ne ilkti ne de son olacak" ifadesi kullanıldı.

İsrail'in Gazze'deki katliamları sürerken Ocak 2024'te de Washington ve Tahran'ın gizli bir şekilde görüştüğü konuşuluyor.

McGurk, ABD'nin Orta Doğu politikasını şekillendiren isimlerden biriMcGurk, ABD'nin Orta Doğu politikasını şekillendiren isimlerden biri

HER TAŞIN ALTINDA O İSİM: MCGURK

Gizli görüşmelerde yer alan isimler ise dikkat çekici... ABD'yi Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Orta Doğu ve Kuzey Afrika Koordinatörü Brett McGurk temsil etti. McGurk'a ABD'nin İran Özel Temsilcisi Abram Paley eşlik etti.

McGurk, ABD'nin Orta Doğu politikasını şekillendiren isimlerden biri. Irak - Suriye - Lübnan - İsrail hattında cirit atan "Zamane Lawrence" olarak tanımlanabilecek bir profil. Brett McGurk, 7 Ekim'den bu yana ABD adına İsrail'e askeri destek sağlıyor.

Brett McGurkBrett McGurk

BAŞKAN ERDOĞAN, MCGURK İÇİN NE DEMİŞTİ?

DİPNOT: McGurk, Suriye'nin kuzeyinde PKK/YPG'ye de yol haritası çizin bir tip. Sözde sçeimlerle meşrulaşma planı yapan PKK'nın 'teröristan' hayalini destekliyor.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan 2021 yılında McGurk'ın Irak ve Suriye özelinde attığı karanlık adımlara ilişkin "Malum Amerikalı McGurk denilen bir adam var. Bu adam terör örgütlerinin adeta sevk ve idaresini yapıyor. Bu adam PKK/YPG/PYD'nin adeta yönetmeni durumundadır" değerlendirmesinde bulunmuştu.

Hamas'ın şehit lideri İsmail HaniyeHamas'ın şehit lideri İsmail Haniye

Haniye'ye düzenlenen suikast ve İran üzerindeki şüpheleri daha net anlamak için süreci tane tane anlatmakta fayda var:

- İran - ABD hattında gizli görüşmeler ve pazarlıklar yapıldı.

- İsrail Başbakanı Netanyahu, ABD'ye gitti Kongrede ayakta alkışlandı.

- Netanyahu'nun ABD ziyareti sonrası İsrail, Beyrut'ta Hizbullah'ın iki numaralı ismi Fuat Şükrü'yü öldürdü. Daha sonra da Tahran'ın göbeğinde Hamas lideri İsmail Haniye'ye suikast düzenledi.

İRAN VE ABD, HANİYE ÜZERİNDEN PAZARLIK MI YAPTI?

Tüm bu somut gerçekler çerçevesinde akıllara "İran ve ABD, Haniye'nin şehadeti üzerinden pazarlık mı yaptı?" sorusu geldi.

Haniye suikastında Acem oyunu! Kağıttan Kaplan bilindik dil... Yine animasyonla mı intikam alacaklar? | ABD ve İsraille danışıklı dövüşHaniye suikastında Acem oyunu! Kağıttan Kaplan bilindik dil... Yine animasyonla mı intikam alacaklar? | ABD ve İsraille danışıklı dövüş



İRAN, ABD, İSRAİL... GÖSTERMELİK MİSİLLEME, DANIŞIKLI DÖVÜŞ

Hatırlanacağı üzere geçtiğimiz aylarda İsrail, İran'ın Şam'daki konsolosluğunu füzelerle vurmuş, sonrasında Tahran bir misilleme operasyonuna kalkışmıştı.

Ancak İran'ın attığı füzelerin hiçbiri İsrail'e etki etmemiş, göstermelik saldırılar İsrail ve Netanyahu'ya alan açmıştı. Tahran kendi kamuoyunu dengelemek isteyip resmi hesaplardan animasyonlu görseller paylaşarak İran halkına gazlama yapmıştı.

Eski ABD Başkanı TrumpEski ABD Başkanı Trump


TRUMP'IN İTİRAFINI HATIRLAYALIM: "İRAN ÖNCEDEN ARAYIP SALDIRILARI HABER VERDİ"

Eski ABD Başkanı Trump da İran ve ABD arasındaki danışıklı dövüşü itiraf etti...

Trump, İran'ın Kasım Süleymani'nin ölümü sonrası ABD'yi arayıp "İtibarımızı kurtarmak için sizi vurmamız lazım. Belli bir askeri üsse füze fırlatacağız ama endişelenmeyin üsse ulaşmayacaklar" dediğini söyledi.

Bu somut gerçekler ABD - İran - İsrail hattındaki ortak çıkarlara dayalı kirli danışıklı dövüşü de tescilledi.

İran ne saklıyor? Hava saldırısı dediler nokta atışı saldırı çıktı | Haniyeyi şehadete götüren iki tepe: Harita üzerinde suikast mahalliİran ne saklıyor? Hava saldırısı dediler nokta atışı saldırı çıktı | Haniyeyi şehadete götüren iki tepe: Harita üzerinde suikast mahalli

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