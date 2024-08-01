Haniye’yi Tahran’ın göbeğinde şehadete götüren ’Acem’i süreç! ABD - İran neyin pazarlığını yaptı? Sır görüşmelerde başrol ’Lawrence’ McGurk

Orta Doğu'da gerilimlerde dolu yeni bir dönemin kapısı aralandı. Gazze'de sistematik bir soykırıma imza atan İsrail, önce Lübnan'ın başkenti Beyrut'u vurup Hizbullah'ın iki numaralı ismi Fuat Şükrü'yü öldürdü sonra da Tahran'ın göbeğinde Hamas lideri İsmail Haniye 'yi şehit etti.

İran dini lideri Ayetullah Ali Hamaney İSRAİL'DEN SAVAŞ BÖLGEYE YAYMA GİRİŞİMİ | İRAN'DAN BİLİNDİK DİL Netanyahu'nun ABD Kongresinde ayakta alkışlanması sonrası İsrail'in peş peşe attığı bu adımlar "Savaşı bölgeye yaymak için irade beyanı" olarak kabul edilirken İran yine bilindik bir üslupla İsrail'den intikam alacaklarını dile getirdi. YANIT BEKLEYEN SORULAR VE ARTAN 'ACEM OYUNU' ŞÜPHELERİ Haniye'nin şehit olduğu suikast ise geride yanıt bekleyen çok sayıda soru bıraktı.

Hamas lideri İsmail Haniye ve İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan



İşte o sorular:



İran Haniye'yi koruyamadı mı, korumadı mı? İsrail'e iç istihbarat desteğini İran içinden kimler sağladı?



Kaldığı yer gizli tutulmasına rağmen Haniye'nin o bölge ve konutta olduğunu İsrail nasıl öğrendi?

Hamas yetkilileri her zaman Tahran'daki siyasi temsilcilikte misafir edilirken Haniye, neden Gaziler Evi'ne götürüldü?

Birçok kişi kanlı suikastın altında bir 'Acem Oyunu' olduğunu düşünüyor.