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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya duyurdu: 1 polisimiz şehit oldu

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Gaziantep Polis Meslek Eğitim Merkezi'nde (POMEM) eğitim verdiği esnada gaz tüfeğine sıkışan kapsülün yüzüne çarpması sonucu hastaneye kaldırılan polis memuru Halil İbrahim Kuzkun'un şehit olduğunu bildirdi.

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Giriş Tarihi 02 Ağustos 2024, 20:37 Güncelleme 02 Ağustos 2024, 20:37
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya duyurdu: 1 polisimiz şehit oldu

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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Gaziantep Polis Meslek Eğitim Merkezi'nde (POMEM) eğitim verdiği esnada gaz tüfeğine sıkışan kapsülün yüzüne çarpması sonucu hastaneye kaldırılan polis memuru Halil İbrahim Kuzkun'un şehit olduğunu bildirdi.

Şehit Polis Halil İbrahim KuzkunŞehit Polis Halil İbrahim Kuzkun

Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şu ifadeleri kullandı:

"Gaziantep Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü kadrosunda görevli Polis Memuru Halil İbrahim Kuzkun, 10 Temmuz 2024 tarihinde Gaziantep POMEM'de eğitim verdiği esnada gaz tüfeğine sıkışan kapsülün yüzüne çarpması sonucu kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur. Şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, kahraman Emniyet Teşkilatımıza ve milletimize başsağlığı diliyorum."

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