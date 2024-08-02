Türk Hava Yolları ve Pegasus İran uçuşlarını iptal etti

Türk Hava Yolları (THY) ve Pegasus, bu gece yapılacak olan İran seferlerini iptal etti. Seferler sabah saatlerinde yapılacak.
Türk Hava Yolları (THY) ve Pegasus, bu gece yapılacak olan İran seferlerini iptal etti. Seferler sabah saatlerinde yapılacak.
Türk Hava Yolları (THY), İsrail ile İran arasında yaşanan gerginlik nedeniyle bu gece İran'a planlanan seferlerini iptal ettiğini açıkladı.
Edinilen bilgiye göre, İran'ın farklı şehirlerine yapılması planlanan seferler, yarın sabah saatlerinden itibaren icra edilecek.
PEGASUS'TAN BU GECEKİ İRAN, IRAK VE ÜRDÜN UÇUŞLARINA DÜZENLEME
THY'den sonra Pegasus Hava Yolları da bu gece İran, Irak ve Ürdün'e yapılması planlanan seferlerde düzenlemeye gitti.
Edinilen bilgiye göre, İsrail ile İran arasında yaşanan gerginlik nedeniyle İran, Irak ve Ürdün'e bu gece yapılması planlanan seferlerin saatleri, yarın gündüz saatlerinde iniş yapılacak şekilde yeniden düzenlendi.