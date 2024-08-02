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Türk Hava Yolları ve Pegasus İran uçuşlarını iptal etti

Türk Hava Yolları (THY), İsrail ile İran arasında yaşanan gerginlik nedeniyle bu gece İran'a yapılması planlanan seferlerini yarına erteledi. Pegasus da İran, Irak ve Ürdün seferlerini yeniden düzenledi.

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Giriş Tarihi 02 Ağustos 2024, 21:58 Güncelleme 02 Ağustos 2024, 23:57
Türk Hava Yolları ve Pegasus İran uçuşlarını iptal etti

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Türk Hava Yolları (THY) ve Pegasus, bu gece yapılacak olan İran seferlerini iptal etti. Seferler sabah saatlerinde yapılacak.

THY, İran uçuşlarını iptal ettiTHY, İran uçuşlarını iptal etti

Türk Hava Yolları (THY), İsrail ile İran arasında yaşanan gerginlik nedeniyle bu gece İran'a planlanan seferlerini iptal ettiğini açıkladı.

THY, İran uçuşlarını iptal ettiTHY, İran uçuşlarını iptal etti

Edinilen bilgiye göre, İran'ın farklı şehirlerine yapılması planlanan seferler, yarın sabah saatlerinden itibaren icra edilecek.

PEGASUS'TAN BU GECEKİ İRAN, IRAK VE ÜRDÜN UÇUŞLARINA DÜZENLEME

THY'den sonra Pegasus Hava Yolları da bu gece İran, Irak ve Ürdün'e yapılması planlanan seferlerde düzenlemeye gitti.

Edinilen bilgiye göre, İsrail ile İran arasında yaşanan gerginlik nedeniyle İran, Irak ve Ürdün'e bu gece yapılması planlanan seferlerin saatleri, yarın gündüz saatlerinde iniş yapılacak şekilde yeniden düzenlendi.

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