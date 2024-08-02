Türk Hava Yolları ve Pegasus İran uçuşlarını iptal etti

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Türk Hava Yolları (THY) ve Pegasus, bu gece yapılacak olan İran seferlerini iptal etti. Seferler sabah saatlerinde yapılacak.

THY, İran uçuşlarını iptal etti Türk Hava Yolları (THY), İsrail ile İran arasında yaşanan gerginlik nedeniyle bu gece İran'a planlanan seferlerini iptal ettiğini açıkladı.