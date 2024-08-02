İzmir’de PKK’ya operasyon: Teröristlerin ailelerine para aktaran 2 kişi yakalandı

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ile İstihbarat Şubesi ekipleri, terör örgütü PKK'nın Avrupa yapılanmasına ve Avrupa Demokratik Kürt Toplumu Kongresine bağlı faaliyet gösteren kişiler tarafından, örgüt adına faaliyet gösteren, etkisiz hale getirilen ve cezaevinde tutuklu veya hükümlü bulunanların ailelerine para aktarımı gerçekleştiren şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Zanlıların İzmir'de ikamet ettiği, yurt dışından gönderilen paraları, ailelere aktardıkları öğrenildi.

Gözaltına alınan şüphelilerin daha önce para dağıttığı tespit edilen 6 ailenin evlerinde yapılan aramada ise 15 bin 200 dolar, 3 bin 50 avro, 32 bin 270 lira, tabanca, çok sayıda dijital materyal ve 3 yasaklı yayın ele geçirildi.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.