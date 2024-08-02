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İzmir'de PKK'ya operasyon: Teröristlerin ailelerine para aktaran 2 kişi yakalandı

İzmir'de terör örgütü PKK adına faaliyet gösterenlerin, etkisiz hale getirilen ve cezaevinde tutuklu veya hükümlü bulunanların ailelerine para aktardıkları öne sürülen 2 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüphelilerin daha önce para dağıttığı tespit edilen 6 ailenin evlerinde yapılan aramada ise 15 bin 200 dolar, 3 bin 50 avro, 32 bin 270 lira, tabanca, çok sayıda dijital materyal ve 3 yasaklı yayın ele geçirildi.

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Giriş Tarihi 02 Ağustos 2024, 18:01 Güncelleme 02 Ağustos 2024, 18:03
İzmir’de PKK’ya operasyon: Teröristlerin ailelerine para aktaran 2 kişi yakalandı

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İzmir'de, PKK'lı teröristlerina ilelerine para aktaran 2 kişi yakalandı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ile İstihbarat Şubesi ekipleri, terör örgütü PKK'nın Avrupa yapılanmasına ve Avrupa Demokratik Kürt Toplumu Kongresine bağlı faaliyet gösteren kişiler tarafından, örgüt adına faaliyet gösteren, etkisiz hale getirilen ve cezaevinde tutuklu veya hükümlü bulunanların ailelerine para aktarımı gerçekleştiren şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

İzmir'de PKK'ya operasyon (Arşiv görüntü)İzmir'de PKK'ya operasyon (Arşiv görüntü)

Polis, yürüttüğü çalışmanın ardından kimliklerini tespit ettiği 2 kişiyi operasyonla yakaladı.

OPERASYONDA ELE GEÇİRİLENLER
Şüphelilerin üzerinde yapılan aramada 10 bin 500 dolar ele geçirildi.

Zanlıların İzmir'de ikamet ettiği, yurt dışından gönderilen paraları, ailelere aktardıkları öğrenildi.

Gözaltına alınan şüphelilerin daha önce para dağıttığı tespit edilen 6 ailenin evlerinde yapılan aramada ise 15 bin 200 dolar, 3 bin 50 avro, 32 bin 270 lira, tabanca, çok sayıda dijital materyal ve 3 yasaklı yayın ele geçirildi.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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