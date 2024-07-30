Başkan Erdoğan’dan CHP’ye Mavi Vatan tepkisi: Bunun adı şuursuzluk! Geri adım atmayacağız

BİZ DEVLET AKLI OLAN BİR MİLLETİZ

Bunu böyle bilsinler, Türkiye'nin ve Kıbrıs Türkleri'nin haklarını sonuna kadar savunmaya devam edeceğiz. Dış politika bağlamında şu gerçeği vurgulamak isterim, biz 2200 yıldan fazla devlet geleneği ve devlet aklı olan milletiz. Başkaları gibi sadece 50-100 yıllık birikimle değil binerce yılın merceğinden bakıyoruz. Hazırlıklarımızı buna göre yapıyoruz. Hamlelerimizi buna göre tayin ediyoruz. Biz başına vurulunca ekmeği alınan bir ülke değiliz. Tarihimizin hiçbir döneminde de böyle olmadık. Ne başkalarının hakkına el uzatırız ne birilerine hakkımızı yediririz. Libya'da bunu yaptık.30 yıllık işgalin ardından Karabağ'da bunu yaptık. Suriye'den topraklarımıza saldırı olduğunda bunu yaptık. Hakkımıza, kardeşlerimize bekamıza sahip çıktık. Ülkemizin ve milletimizin güvenliğini garanti altına aldık.

GAZZE'DE SON DERECE VAHŞİ BİR SOYKIRIM YAŞANIYOR

Barışı, istikrarı, sükuneti savunan taraf olduk. Gazze'de 300 gündür son derece vahşi soykırım yaşanıyor. İsrail güçleri 16 bini çocuk 40 bin Filistinli kardeşlerimizin tepelerine boma yağdırarak kalleşçe şehit etti. 100 bin Filistinli kardeşimiz yaralandı. Küvezdeki bebeklere kurşun sıkacak kadar ileri gittiler. Gıda sırasında bekleyen insanları katledecek kadar alçaldılar. Cami, kilise ve okulları bombalayacak kadar gözlerini kararttılar. İsrail savaşın hukukunu bile yok saydı. Hitler'i gölgede bırakacak bir barbarlığa imza attılar. BU GİDİŞ, GİDİŞ DEĞİLDİR

Eli kanlı katiller Temsilciler Meclis'inde ağırlanıyor alkışlanıyor. Ben de insanım diyen, ben de Müslüman'ım diyen birisinin böyle bir tabloya rıza göstermesi mümkün mü? BM Güvenlik Konseyi bugün sorumluluk almayacaksa Allah aşkına ne zaman alacak? Daha kaç bin tane çocuğun ölmesi lazım. Bu gidiş gidiş değildir. Netanyahu yönetimindeki altında İsrail'in gittiği yol yol değildir. Bu pervasızlık, bu hoyratlık, Batının sergilediği bu iki yüzlülüğün sonu korkarım ki çok kötü bitecektir.

BÖLGEMİZDE HUDUTLARI HALEN NETLEŞMEMİŞ TEK ÜLKE İSRAİL'DİR

Bugün gözünü Lübnan'a dikenlerin yarın pis ellerini başka yerlere uzatmayacağını kim garanti edebilir. Bölgemizde hudutları halen netleşmemiş tek ülke İsrail'dir. Diğer ülkelerin topraklarını işgal ederek semiren ülke İsrail'dir. KLAVYE SOYTARILARININ MESAJLARI BİZİ SİNDİREMEZ

Klavye soytarının hadsiz mesajları bizi sindirmez, bizi yolumuzdan alıkoyamaz. İstedikleri kadar çukarlaşsınlar, Tayyyip Erdoğan'ın hakikati haykırmasına engel olamaz. Eli kanlı canilerin provokasyonlarına da gelmeyiz. Biz bu yola kefenimizi giyerek çıktık. Biz bugünlere çarpışa çarpışa geldik. Bize gazete manşetlerinden ömür biçenler oldu ama yanıldılar. Bizi terörle, darbeyle devirmek isteyenler oldu. Tamamını ya meydanlara ya da dağlara gömdük. Korkuyu yanımıza hiç yaklaştırmadık. Bugün de dimdik ayaktayız. İsrailli yetkililerin küstah açıklamaları karşısında milletimizn sergilediği dik duruşu kıymetli bulduğu belirtmek istiyorum.

MAZLUM VE MAĞDURUN YANINDAYIZ

Türkiye olarak bundan 500 yıl önce engizisyondan kaçan musevilere kucak açtıysak, Hitler'in toplama kamplarından kaçan Yahudilere nasıl kol kanat gerdiysek, bugün de mazlum ve mağdurların yanındayız. Bizim için zalimin de mazlumun da kimliğinin bir önemi yoktur. Türkiye tüm imkanlarıyla tüm kapasitesiyle elbette hiçbir ihtimali gözardı etmeden mazlum Filistin halkının yanındadır. Bu vicdanlı tavrını sonuna kadar koruyacaktır.

MACRON DAVET ETTİ, TORUNUM 'GİTME' DEDİ

İnsana ve insani değerlere yönelik savaş birçok alanda şiddetini artırarak devam ediyor. Şu bölüm çok hasas, çok önemli; Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nın açılışında sahnelenen ahlaksızlık, karşı karşıya olduğumuz tehdidin boyutlarını bir kez daha gözler önüne serdi. Macron beni davet etti. Ben de gelebileceğimi söyledim. 13 yaşındaki torunum 'Dede gitme' dedi. 'Niye' dedim. 'Orada LGBT gösterisi yapacaklar' dedi. Çıkardı bana Instagram'dan o görüntüleri gösterdi. 'Tamam kızım gitmeyeceğim' dedim. Düşünebiliyor musunuz insanları birleştirmesi gereken uluslararası spor etkinliği maalesef insanlığa, fıtrata, insanı insan yapan değerlere düşmanlıkla açıldı. Bizim inancımızda insan yaradılmışların en şereflisidir. Paris'te yapılmak istenen eşref-i mahlukat olan insanı esfel-i safilin yani hayvanlardan dahi aşağı seviyeye çekme projesidir. SAHİPSİZ HAYVANLAR KANUNU

Sahipsiz hayvanlar kanunu kabul eden vekillerimizi tebrik ediyorum. Milletin meclisi bir kez daha milletin sözünü dinlemiş, son derece kritik bir sınavı alnının akıyla vermiştir. Milletimizin acil sorum beklediği başıboş köpek sorununu inşallah kısa sürede hal yoluna koyacağız. Devlet Bahçeli'den İsrail'e sert sözler CHP'ye 'Abdülhamid Han' tokadı Masal okuma! TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN