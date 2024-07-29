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CHP'den 'Mavi Vatan'a hakarete kurumsal destek! Namık Tan'a sahip çıkıp AK Parti'den özür beklediler

CHP, Türkiye'nin Mavi Vatan davasını 'Masal' olarak tanımlayan Namık Tan'a ve denizlerdeki egemenlik haklarımıza edilen hakarete sahip çıktı. "Mavi Vatan kavramını hamaset yapılamaz" diyen CHP Sözcüsü Deniz Yücel, AK Parti'den özür beklediklerini dile getirdi. Türkiye'nin Mavi Vatan davasına dil uzatan CHP'nin kamuoyundan özür dilemek yerine AK Parti'den özür beklemesi "Bu nasıl bir akıl tutulması?" sorusunu akıllara getirdi.

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Giriş Tarihi 29 Temmuz 2024, 15:20 Güncelleme 29 Temmuz 2024, 15:41
CHP’den ’Mavi Vatan’a hakarete kurumsal destek! Namık Tan’a sahip çıkıp AK Parti’den özür beklediler

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Cumhuriyet Halk Partisi'nde 'Mavi Vatan' krizi patlak verdi.

CHP İstanbul Milletvekili Namık Tan, Türkiye'nin Mavi Vatan davasını 'Masal' olarak tanımladı. Tan'ın skandal sözleri AK Parti ve MHP'nin yanı sıra CHP içerisinde de tepkiyle karşılandı.



BAĞCIOĞLU TAN'A REST ÇEKTİ

CHP Genel Başkan Yardımcısı Yankı Bağcıoğlu, "Mavi Vatan konsepti, denizlere yönelik Atatürk'ün direktifi ile vücut bulan Türk'ün milli ülküsünün fiiliyatta hayat bulmuş halidir. Mavi Vatan konseptini anlatmak, açıklamak, öğretmek ve savunmak bir Türk amirali olarak benim görevimdir" diyerek Namık Tan'a rest çekti.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Yankı BağcıoğluCHP Genel Başkan Yardımcısı Yankı Bağcıoğlu

Bağcıoğlu şu ifadeleri kullandı:

"Mavi Vatan kavramı; Türkiye Cumhuriyeti'nin denizlerdeki hak, alaka ve menfaatlerinin somutlaşmış bir ifadesidir. Bu kavramı ortaya koyan konseptin teorisi ile konseptin denizlerimizdeki fiili uygulamaları her türlü siyasi mülahazaların dışında olup uzun yılların emeğine dayanır.

Bu konseptin temelini; hamaset ve şovenist fikirler değil, ömürlerini denizlerde geçirmiş amiraller, ticari Bahriye'de görev yapan denizciler, deniz hukuku alanında çalışan bilim insanları ve akademisyenlerin fikirlerinin yanı sıra örneğin Ege Denizi'ndeki egemenliği tartışmalı adaları ilk kez gündeme getiren merhum amiral Güven Erkaya, Milli Gemi Konseptinin mimarı merhum amiraller Vural Bayazıt ve Özden Örnek'in denizcilik gücünün geliştirilmesine katkı sağlayan çabaları oluşturur.

Mavi Vatan konsepti, denizlere yönelik Atatürk'ün direktifi ile vücut bulan Türk'ün milli ülküsünün fiiliyatta hayat bulmuş halidir. Mavi Vatan konseptini anlatmak, açıklamak, öğretmek ve savunmak bir Türk amirali olarak benim görevimdir"




GENEL MERKEZ TOPA GİRDİ

Gelişme üzerine CHP Genel Merkezi topa girdi. CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Dış Politika Danışma Kurulu ve Milli Güvenlik Politikaları Danışma Kurulu'nu "Mavi Vatan" konu başlığında topladı.

Parti Sözcüsü Deniz Yücel, Genel Başkan Yardımcıları Yankı Bağcıoğlu, İlhan Uzgel, Murat Bakan ile İstanbul Milletvekili Namık Tan'ın CHP Genel Merkezi'nde kameralar karşısına geçti.

MAVİ VATAN'A HAKARETE KURUMSAL DESTEK

CHP Sözcüsü Deniz Yücel, Namık Tan'ın Mavi Vatan'ı küçümseyen sözlerine sahip çıktı. "Mavi Vatan kavramı hamaset yapılamaz" diyen Yücel, AK Parti'den özür beklediklerini dile getirdi.



BU NASIL BİR AKIL TUTULMASI?

Türkiye'nin Mavi Vatan davasına dil uzatan CHP'nin kamuoyundan özür dilemek yerine AK Parti'den özür beklemesi "Bu nasıl bir akıl tutulması?" sorusunu akıllara getirdi.

BAĞCIOĞLU'NUN YÜZÜNDEN DÜŞEN BİN PARÇA

Namık Tan'a üst perdeden tepki gösteren Genel Başkan Yardımcısı Yankı Bağcıoğlu'nun basın toplantısında yüzünden düşenin bin parça olması CHP'deki krizi de gözler önüne serdi.


"4 yıldır Doğu Akdeniz'de araştırma ve sondaj faaliyetli yapılmamaktadır" diyen Parti Sözcüsü Deniz Yücel açık açık yalan söyledi.

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