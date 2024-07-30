İşte 11 soruda sokak hayvanları düzenlemesi | Nereye götürülecekler? Ötanazi uygulanacak mı? Ne zaman yürürlüğe girecek? Standartlar nasıl belirlenecek?

BARINAKLAR İÇİN STANDART OLACAK

Yayınlayacakları yönetmelikte barınaklarla ilgili de düzenleme yapılacağını bildiren Yumaklı, söz konusu yönetmelikte barınakların standartlarının belirlenmiş olacağını ve bunların dışındakilere izin vermeyeceklerini sözlerine ekledi.

Sokaklarda sahipsiz hayvan/köpek olmamasına dönük çalışma başlattıklarını belirten Yumaklı, "Katliam Yasası diyerek toplumun algısını gerçeklerden başka yere doğru yönlendirmek isteyenlere bir daha Kanun'u okumalarını tavsiye ediyorum." diye konuştu.

Yumaklı, Kanun'da belediyelerle ilgili düzenlemede parti ayrımı olmadığının altını çizerek, çalışmada halihazırda sorun teşkil eden hususların ortadan kaldırılmasının söz konusu olduğunu, kanunlaşma sürecindeki gidişatın da böyle olduğunu ifade etti.

"MÜHLET YOK"

Kanunun Resmi Gazete'de yayımlandığı andan itibaren yürürlüğe gireceğini belirten Yumaklı, "Belediyeler bütün tedbirlerini o yürürlüğe giriş tarihinden itibaren almak durumundalar. Mevcutta barınakları olan belediyeler var, olmayanlar da süratli bir şekilde bunun yapımına girmek zorundalar. 2028'e kadar bir mühlet diye bir şey yok. Öncesinde de vardı, halihazırda da devam eden bir husus bu." dedi.

Sahipsiz hayvanlara ilişkin kanun teklifiyle ilgili merak edilenler tüm soruların yanıtları şu şekilde: