CHP Milletvekili Namık Tan Mavi Vatan için masal ifadesini kullandı! AK Parti cephesinin yanı sıra kendi partisinden de tepki aldı

CHP İstanbul Milletvekili Namık Tan, TBMM Genel Kurulu'nda bir konuşma yaptı. AK Partili vekillere yönelik "Bir ara tutturduğu Mavi Vatan masalından oldukça çabuk yüz geri etti" ifadelerini kullandı. Tan'ın o sözleri büyük tepki topladı.

SORUMSUZLUK

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "CHP Milletvekili Namık Tan'ın 'Mavi Vatan' için 'masal' demesi kabul edilemez, sorumsuz ve yakışıksız bir ifadedir. Bu, Türkiye'nin milli siyasetine karşı Yunanistan'ın sözde tezlerine destek veren, siyasi pusulasını kaybetmiş bir yaklaşımdır" ifadesini kullandı.

SİYASET DIŞI

Bu ifade, CHP içinden de büyük tepki aldı. CHP Genel Başkan Yardımcısı Emekli Amiral Yankı Bağcıoğlu, sosyal medya hesabından "Mavi Vatan kavramı; Türkiye Cumhuriyeti'nin denizlerdeki hak, alaka ve menfaatlerinin somutlaşmış bir ifadesidir. Bu kavramı ortaya koyan konseptin teorisi ile konseptin denizlerimizdeki fiili uygulamaları her türlü siyasi mülahazaların dışında olup uzun yılların emeğine dayanır" açıklaması yaptı.



TÜRK'ÜN MİLLİ ÜLKÜSÜ

CHP'li emekli amiral Bağcıoğlu, "Mavi Vatan konsepti, denizlere yönelik Atatürk'ün direktifi ile vücut bulan Türk'ün milli ülküsünün fiiliyatta hayat bulmuş halidir. Mavi Vatan konseptini anlatmak, açıklamak, öğretmek ve savunmak bir Türk amirali olarak benim görevimdir" dedi



Ak Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Bu sorumsuz ve yakışıksız bir ifadedir" dedi.



CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Başkan Erdoğan ile yaptığı görüşmede, Namık Tan'ı not tutması için yanında götürmüştü. Sosyal medyada Tan'a "Yunanistan'ın elçisi" diye tepkiler aldı büyüdü.