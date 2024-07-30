ADALET BAKANI TUNÇ YILMAZ
Buraya sunulan görüş ve öneriler, incelenip tasnif edilerek çalışmalar kapsamında değerlendirilecek ve strateji belgesine yön verecek.
YARGI REFORMU GÖRÜŞ BİLDİRME SAYFASI
Ayrıca bu platform, Türkiye'de 24 bin 805 hakim ve Cumhuriyet savcısı ile 184 bin 223 adalet personelinin erişimine açık olan UYAP sistemine de entegre edildi.
Böylece hakim, savcı ve adalet personeli de görüş ve öneride bulunabilecek.
YARGI REFORMU İÇİN GÖZLER MECLİS'TE
Yargı Reformu Strateji Belgesi, ilk kez 2009'da açıklanmış, 2015 ve 2019'da iki kez güncellenmişti.
4 YILLIK YARGI REFORMUNDA NELER VAR?
Hükümet, adalete erişimin daha da kolaylaşmasına yönelik olarak yeni düzenlemeler yapmayı amaçlıyor.
Bu kapsamda hazırlanan yeni reform, hukukun üstünlüğünü esas alan, gecikmeyen öngörülebilir bir adalet sistemi çerçevesinde oluşturuluyor.
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç
MAHKEME SAYILARI ARTIRILACAK
'Adalete Zahmetsiz Erişim' ilkesiyle adalete erişimi daha da kolaylaştıracak.
Böylece, kurumsal yapılar, ceza adaleti sistemi, hukuk ve idari yargılama süreçleri yeniden yapılandırılacak ve adalete erişim kolaylaştırılacak.
İş yoğunluğuna göre mahkeme sayıları artırılacak, fiziki ve teknik kapasite güçlendirilecek. Çağın teknolojisini adaletin hizmetine sunulacak.
Yargıda dijitalleşme, yapay zeka ve teknolojik kapasite ile adli yardım sistemi geliştirilecek.
SADELEŞTİRECEK ADIMLAR ATILACAK
Adliye bulunmayan ilçelerde personeliyle, dijital alt yapısıyla adli hizmet irtibat noktası oluşturacak. Savunma makamı güçlendirilecek, yargı süreçlerini sadeleştiren yeni adımlar atılacak.
YARGIDA İHTİSASLAŞTIRMA GELİŞTİRİLECEK
Telafi edici adalet anlayışına uygun düzenlemeler getirilecek.