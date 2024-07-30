Buraya sunulan görüş ve öneriler, incelenip tasnif edilerek çalışmalar kapsamında değerlendirilecek ve strateji belgesine yön verecek.

YARGI REFORMU GÖRÜŞ BİLDİRME SAYFASI

Ayrıca bu platform, Türkiye'de 24 bin 805 hakim ve Cumhuriyet savcısı ile 184 bin 223 adalet personelinin erişimine açık olan UYAP sistemine de entegre edildi.

Böylece hakim, savcı ve adalet personeli de görüş ve öneride bulunabilecek.