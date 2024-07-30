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Yargı Reformu Strateji Belgesi hakkında vatandaşın görüşlerini almak için site açıldı! Adalet Bakanı Yılmaz Tunç duyurdu | yargireformu.adalet.gov.tr

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, katıldığı bir televizyon programında 2024-2028 yıllarını kapsayacak Türkiye Yüzyılı’nın ilk Yargı Reformu Strateji Belgesi hakkında vatandaşın görüş ve önerilerinin alınması için yargireformu.adalet.gov.tr internet sitesinin açıldığını bildirdi. Peki Yargı Reformu'nun içeriğinde neler var? İşte detaylar...

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Giriş Tarihi 30 Temmuz 2024, 15:36 Güncelleme 30 Temmuz 2024, 15:44
Yargı Reformu Strateji Belgesi hakkında vatandaşın görüşlerini almak için site açıldı! Adalet Bakanı Yılmaz Tunç duyurdu | yargireformu.adalet.gov.tr

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Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Türkiye Yüzyılı'nın ilk Yargı Reformu Strateji Belgesi'ne ilişkin görüş ve önerilerin alınması için yargireformu.adalet.gov.tr internet sitesinin açıldığını bildirdi.

Katıldığı bir televizyon programında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunan Tunç, 2024-2028 yıllarını kapsayacak Türkiye Yüzyılı'nın ilk Yargı Reformu Strateji Belgesi için vatandaşların görüş ve önerilerinin alınacağını dile getirdi.

VATANDAŞIN GÖRÜŞ BİLDİREBİLECEĞİ SİTE ERİŞİME AÇILDIVATANDAŞIN GÖRÜŞ BİLDİREBİLECEĞİ SİTE ERİŞİME AÇILDI

Strateji Belgesi için tüm vatandaşların görüşlerinin önemli olduğunu dile getiren Tunç, "Vatandaşlarımız yargıyla ilgili karşılaştıkları problemleri, görüş ve önerilerini bizlere gönderebilirler. Bu anlamda yargı reformuyla ilgili biz Adalet Bakanlığının sayfasında ilgili bir web sayfası açtık, oradan görüşlerini ifade edebilirler. Yurt içi ve yurt dışından, 85 milyon, tüm vatandaşlarımız yargireformu.adalet.gov.tr adresinden bizlere görüş ve önerilerini sunabilir." diye konuştu.

Bakan Tunç, yeni Yargı Reformu Strateji Belgesi ile demokrasiyi, hak ve özgürlükleri daha çok geliştirmeyi ve genişletmeyi hedeflediklerini kaydetti.

SİTE ERİŞİME AÇILDI
Vatandaşların yargı reformuna ilişkin görüş ve önerilerini almak için kurulan site erişime açıldı.

ADALET BAKANI TUNÇ YILMAZADALET BAKANI TUNÇ YILMAZ

Buraya sunulan görüş ve öneriler, incelenip tasnif edilerek çalışmalar kapsamında değerlendirilecek ve strateji belgesine yön verecek.

YARGI REFORMU GÖRÜŞ BİLDİRME SAYFASIYARGI REFORMU GÖRÜŞ BİLDİRME SAYFASI

Ayrıca bu platform, Türkiye'de 24 bin 805 hakim ve Cumhuriyet savcısı ile 184 bin 223 adalet personelinin erişimine açık olan UYAP sistemine de entegre edildi.

Böylece hakim, savcı ve adalet personeli de görüş ve öneride bulunabilecek.

YARGI REFORMU İÇİN GÖZLER MECLİS'TEYARGI REFORMU İÇİN GÖZLER MECLİS'TE

Yargı Reformu Strateji Belgesi, ilk kez 2009'da açıklanmış, 2015 ve 2019'da iki kez güncellenmişti.

4 YILLIK YARGI REFORMUNDA NELER VAR?
Hükümet, adalete erişimin daha da kolaylaşmasına yönelik olarak yeni düzenlemeler yapmayı amaçlıyor.

Bu kapsamda hazırlanan yeni reform, hukukun üstünlüğünü esas alan, gecikmeyen öngörülebilir bir adalet sistemi çerçevesinde oluşturuluyor.

Adalet Bakanı Yılmaz TunçAdalet Bakanı Yılmaz Tunç

MAHKEME SAYILARI ARTIRILACAK
'Adalete Zahmetsiz Erişim' ilkesiyle adalete erişimi daha da kolaylaştıracak.

Böylece, kurumsal yapılar, ceza adaleti sistemi, hukuk ve idari yargılama süreçleri yeniden yapılandırılacak ve adalete erişim kolaylaştırılacak.

İş yoğunluğuna göre mahkeme sayıları artırılacak, fiziki ve teknik kapasite güçlendirilecek. Çağın teknolojisini adaletin hizmetine sunulacak.



Yargıda dijitalleşme, yapay zeka ve teknolojik kapasite ile adli yardım sistemi geliştirilecek.

SADELEŞTİRECEK ADIMLAR ATILACAK
Adliye bulunmayan ilçelerde personeliyle, dijital alt yapısıyla adli hizmet irtibat noktası oluşturacak. Savunma makamı güçlendirilecek, yargı süreçlerini sadeleştiren yeni adımlar atılacak.

YARGIDA İHTİSASLAŞTIRMA GELİŞTİRİLECEK
Telafi edici adalet anlayışına uygun düzenlemeler getirilecek.

Yargıda kaliteyi artıracak yeni bir dizi adımlar da atılacak. Buna göre henüz yeni hayata geçirilen hâkim ve savcı yardımcılığı sistemi geliştiriliyor, Hukuk Mesleklerine Giriş Sınavı uygulaması başlatılacak, hukuk eğitimini güçlendirmeye yönelik yeni adımlar atılacak. Yargıda meslek içi ve meslek öncesi eğitim ve yargıda ihtisaslaşma geliştirilecek.

ÇEVRE DOSTU UYGULAMALAR HEDEFLENECEK
Bilirkişilik sistemi güçlendirilecek, duruşmaların daha etkin yürütülmesine yönelik önlemler alınacak. Makul sürede yargılanma hakkının güvenceleri artırılacak. Bu kapsamda; hakim, savcı ve personel sayısı artırılacak. Alternatif uyuşmazlık çözüm yöntemleri geliştirilecek.

İnsan Hakları Tazminat Komisyonu güçlendirilecek. Yargıda hedef süre uygulaması geliştirilecek. Hakim ve savcıların atama, denetim ve terfi sisteminde düzenlemeler yapılacak. Adli Tıp Kurumunun bilimsel ve teknik kapasitesi artırılacak. İstinaf mahkemeleri de güçlendirilecek. Tebligat işlemlerinden kaynaklanan gecikmelere son verilecek. Sürdürülebilir ve çevreci bir anlayışla adalet hizmet binaları dönüştürülecek.

Adalet hizmetlerinde çevre dostu uygulamaların etkinliğini ve çeşitliliğini artıracak.

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