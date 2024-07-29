Devlet Bahçeli’den Başkan Erdoğan’ı hedef alan İsrail’e tepki: Nefretle lanetliyorum! Mahmud Abbas’a mesaj | CHP’li Namık Tan’a Mavi Vatan tepkisi

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı "Saddam'a" benzeterek skandal bir şekilde hedef alan İsrail Dışişleri Bakanı Yisrael Katz'a tepki gösterdi.
Türk milletinin kenetlendiğini ve soykırımcı İsrail'e karşı kilitlendiğine dikkat çeken Bahçeli Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'a da uyarıda bulundu.
Katil İsrail'i senatoda ağırlayan ABD'ye sert sözlerle yüklenen Bahçeli, Mavi Vatan'ı hedef alan CHP'li Namık Tan'a da tepki gösterdi.
MHP Lideri Devlet Bahçeli
Bahçeli şunları söyledi:
"İsrail Dışişleri Bakanı'nın, Sayın Cumhurbaşkanımızı hedef alan; siyasi, tarihi ve nesnel gerçeklerle asla bağdaşmayan alçak sözlerini nefretle lanetliyorum. İsrail Başbakanı ile hükümetinin hangi kanlı ve karanlık izleri takip ettiğini esasen tüm dünya açıklıkla görmektedir. Soykırımcı bir yönetimin Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı'na panikle saldırması suçluluk psikolojisinin tezahürüdür. 40 bine yakın masumu katleden İsrail yönetiminin hesap vereceği günler uzak değildir. Bu durum sadece sabır ve zaman meselesidir.
"TÜRK MİLLETİ SOYKIRIMCI İSRAİL'E KİLİTLENDİ"
Türk milleti kenetlenmiş ve soykırımcı İsrail'e karşı kilitlenmiştir. Elbette her türlü senaryo gündemde olmalı; siyasi, stratejik ve askeri tüm hazırlıklar tahkim edilerek Türkiye'nin hafife alınacak bir ülke olmadığı isabetle teyit edilmelidir.