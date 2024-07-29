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Devlet Bahçeli'den Başkan Erdoğan'ı hedef alan İsrail'e tepki: Nefretle lanetliyorum! Mahmud Abbas'a mesaj | CHP'li Namık Tan'a Mavi Vatan tepkisi

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef alan İsrail Dışişleri Bakanı Katz'a tepki gösterdi. Alçak sözleri nefretle lanetlediğini belirten Bahçeli, " Soykırımcı bir yönetimin Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı’na panikle saldırması suçluluk psikolojisinin tezahürüdür. 40 bine yakın masumu katleden İsrail yönetiminin hesap vereceği günler uzak değildir. Bu durum sadece sabır ve zaman meselesidir." ifadelerini kullandı. Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'a çağrı yapan Bahçeli, Mavi Vatan'ı hedef alan CHP'li Namık Tan'a da tepki gösterdi.

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Giriş Tarihi 29 Temmuz 2024, 13:17 Güncelleme 29 Temmuz 2024, 13:57
Devlet Bahçeli’den Başkan Erdoğan’ı hedef alan İsrail’e tepki: Nefretle lanetliyorum! Mahmud Abbas’a mesaj | CHP’li Namık Tan’a Mavi Vatan tepkisi

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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Başkan Recep Tayyip Erdoğan "Saddam'a" benzeterek skandal bir şekilde hedef alan İsrail Dışişleri Bakanı Yisrael Katz'a tepki gösterdi.

Türk milletinin kenetlendiğini ve soykırımcı İsrail'e karşı kilitlendiğine dikkat çeken Bahçeli Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'a da uyarıda bulundu.

Katil İsrail'i senatoda ağırlayan ABD'ye sert sözlerle yüklenen Bahçeli, Mavi Vatan'ı hedef alan CHP'li Namık Tan'a da tepki gösterdi.

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Bahçeli şunları söyledi:
"İsrail Dışişleri Bakanı'nın, Sayın Cumhurbaşkanımızı hedef alan; siyasi, tarihi ve nesnel gerçeklerle asla bağdaşmayan alçak sözlerini nefretle lanetliyorum. İsrail Başbakanı ile hükümetinin hangi kanlı ve karanlık izleri takip ettiğini esasen tüm dünya açıklıkla görmektedir. Soykırımcı bir yönetimin Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı'na panikle saldırması suçluluk psikolojisinin tezahürüdür. 40 bine yakın masumu katleden İsrail yönetiminin hesap vereceği günler uzak değildir. Bu durum sadece sabır ve zaman meselesidir.

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Türk milleti kenetlenmiş ve soykırımcı İsrail'e karşı kilitlenmiştir. Elbette her türlü senaryo gündemde olmalı; siyasi, stratejik ve askeri tüm hazırlıklar tahkim edilerek Türkiye'nin hafife alınacak bir ülke olmadığı isabetle teyit edilmelidir.

ABBAS'A UYARI
Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ise nerede durduğunu, tarih ve mazlumlar önündeki sorumluluğunu ihmalden süratle kaçınmalıdır. TBMM'ye davet edilmek, muhatabı için bir şereftir. Bu şerefi taşıyıp taşımama konusu ise Sayın Abbas'ın bileceği ve davranışıyla ispat edeceği bir husustur.

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CHP'Lİ NAMIK TAN'A MAVİ VATAN TEPKİSİ
Mavi Vatan'a masal diyen kokuşmuş ve emperyalizmin kuklası haline gelmiş devşirme ve DEM'lenmiş siyasi defoların engellemelerine ve kaleyi içten teslim alma girişimlerine rağmen, Türkiye ve Türk milleti milli haklarını ve egemenlik hukukunu cansiperane savunmanın yanında mazlumların da sonuna kadar yanında ve yöresinde sarsılmaz yerini alacaktır. Vatana masal diyenlerin yolu batış ve mahvoluş; buna direnen ve tepki gösterenlerin istikameti de Türk ve Türkiye Yüzyılıdır. Türk düşmanları kaybedecek, zafer meşalesi inanan milli yüreklerin elinde parlayacaktır."

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