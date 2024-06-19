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Almanya'da 'teröristan' buluşması! PYD elebaşı İlham Ehmed'den "Türkiye'ye karşı bize yardım edin" çağrısı | ABD ve YPG'den ortak tatbikat

Suriye'nin kuzeyinde bir 'teröristan'a asla müsaade edilmeyecek. 'Mehmetçik' korkusuyla sandık toplayan PYD, köşeye sıkışınca soluğu Avrupa'da aldı. PKK/PYD elebaşlarından İlham Ehmed, Berlin’de Alman parlamenterlerle bir araya gelip "Türkiye'ye karşı bize yardım edin" çağrısı yaptı. Bir yandan da Türkiye'nin olası askeri harekatı öncesi ABD, PKK/YPG'ye arka çıkmaya devam ediyor. ABD ordusu Haseke'de YPG'lilerle "Acil durumlara hazırlıklı olma" ve "Olası saldırılara hızlı yanıt verme" amacıyla tatbikat yaptı.

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Giriş Tarihi 19 Haziran 2024, 15:03 Güncelleme 19 Haziran 2024, 15:18
Almanya’da ’teröristan’ buluşması! PYD elebaşı İlham Ehmed’den Türkiye’ye karşı bize yardım edin çağrısı | ABD ve YPG’den ortak tatbikat

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Suriye'nin kuzeyinde yapılması planlanan sözde seçimlerle statü kazanıp 'meşrulaşma' hesapları yapan PKK'nın 'teröristan' tezgahını Ankara dağıttı.

Daha önce 30 Mayıs'ta yapılacağı açıklanan sonrasında 11 Haziran'a ertelenen sözde seçimler bir kez daha ertelendi. Mehmetçik korkusuyla sandık toplayan PKK/YPG/PYD ise 18 Ağustos'ta seçim için bir kez daha nabız yoklayacak.

PKK'nın sözde seçim yapmayı planladığı bölgelerPKK'nın sözde seçim yapmayı planladığı bölgeler

Ankara'nın ise bu konuda duruşu ve tavrı çok net.

MGK bildirisinde oldubittiye fırsat verilmeyeceğinin altı çizildi. PKK/KCK-PYD/YPG'nin bölgedeki tüm unsurlarıyla bertaraf edileceğini belirten Milli Savunma Bakanlığı sözde seçimlerin tamamen iptal edilmesi gerektiği bildirdi.

Başkan Recep Tayyip ErdoğanBaşkan Recep Tayyip Erdoğan

BAŞKAN ERDOĞAN'DAN HAREKAT SİNYALİ: BURNUMUZUN DİBİNDE 'TERÖRİSTAN' KURDURMAYIZ

Daha önce "Harekete geçmekten çekinmeyiz" diyen Başkan Erdoğan, İspanya ve İtalya'daki temaslarının ardından bir kez daha 'harekat' sinyali verdi.

Erdoğan, "Burnumuzun dibinde bir teröristan kurdurmayız. Bunun için gereken ne ise yapmaktan da asla ve asla imtina etmeyiz" dedi.

Almanya'da 'teröristan' buluşmasıAlmanya'da 'teröristan' buluşması

ALMANYA'DA 'TERÖRİSTAN' BULUŞMASI! PYD ELEBAŞI BAŞROLDE

Ertelenen seçimle çıkmaza giren terörle iltisaklı sözde özerk yönetim şu sıralar Batı ve Avrupa'nın kapısını yokluyor.

Daha önce İsveç'e gidip destek isteyen sözde Kuzey ve Doğu Suriye Özerk Yönetimi'ne bağlı bir grup bu kez Almanya'ya gitti.

Berlin'de Alman parlamenterlerle bir araya gelen grup, Almanya ve uluslarası topluma "Türkiye'ye karşı bize yardım edin" çağrısı yaptı.

PKK/PYD elebaşlarından İlham Ehmed PKK/PYD elebaşlarından İlham Ehmed

Heyette PKK/PYD elebaşlarından İlham Ehmed de yer aldı.



Bir yandan da ABD bölgedeki terör unsurlarına arka çıkmaya devam ediyor.

ABD VE YPG'DEN ORTAK TATBİKAT

Son olarak ABD ordusu Haseke'de YPG ile ortak askeri tatbikat düzenledi. Tatbikatta helikopterlerin yanı sıra çok sayıda mühimmat kullanıldı. YPG kaynakları tatbikatların "Acil durumlara hazırlıklı olma" ve "Olası saldırılara hızlı yanıt vermek" amacını taşıdığını duyurdu.

BU NASIL MÜTTEFİKLİK?

Türkiye'nin olası askeri harekat öncesi ABD'nin bölgedeki terör unsurlarına askeri taktikler vermesi "Bu nasıl müttefiklik?" sorusunu akıllara getirdi.



'TERÖRİSTAN' SEÇİMLERİ VE ABD PARMAĞI

Bilindiği üzere Suriye'nin kuzeyindeki 'teröristan' odaklı sözde seçimlerde de ABD parmağı mevcut. Süreci "Suriye'de YPG'yi oluşturmak için DEAŞ'ı kuran adam" olarak bilinen McGurk yönetiyor.

SÜLEYMANİYE'Yİ 'YENİ KANDİL' YAPAN ADAM

McGurk, Süleymaniye'yi yeni Kandil yapma projesinin de mimarlarından... KYB'de Bafel Talabani'nin seçilmesini sağlayan Beyaz Saray'ın Orta Doğu ve Kuzey Afrika Koordinatörü, Talabani ile elebaşı Mazlum Kobani'yi bir araya getirdi. Süleymaniye'de PKK'ya alan açılmasını sağladı.



"PKK/YPG/PYD'NİN ADETA YÖNETMENİ"

Başkan Recep Tayyip Erdoğan 2021 yılında McGurk'ın Irak ve Suriye özelinde attığı karanlık adımlara ilişkin "Malum Amerikalı McGurk denilen bir adam var. Bu adam terör örgütlerinin adeta sevk ve idaresini yapıyor. Bu adam PKK/YPG/PYD'nin adeta yönetmeni durumundadır" değerlendirmesinde bulunmuştu.

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