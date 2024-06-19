Almanya'da 'teröristan' buluşması! PYD elebaşı İlham Ehmed'den "Türkiye'ye karşı bize yardım edin" çağrısı | ABD ve YPG'den ortak tatbikat

Almanya'da 'teröristan' buluşması ALMANYA'DA 'TERÖRİSTAN' BULUŞMASI! PYD ELEBAŞI BAŞROLDE Ertelenen seçimle çıkmaza giren terörle iltisaklı sözde özerk yönetim şu sıralar Batı ve Avrupa'nın kapısını yokluyor. Daha önce İsveç'e gidip destek isteyen sözde Kuzey ve Doğu Suriye Özerk Yönetimi'ne bağlı bir grup bu kez Almanya 'ya gitti. Berlin'de Alman parlamenterlerle bir araya gelen grup, Almanya ve uluslarası topluma "Türkiye'ye karşı bize yardım edin" çağrısı yaptı. PKK/PYD elebaşlarından İlham Ehmed Heyette PKK / PYD elebaşlarından İlham Ehmed de yer aldı.





Bir yandan da ABD bölgedeki terör unsurlarına arka çıkmaya devam ediyor.



ABD VE YPG'DEN ORTAK TATBİKAT



Son olarak ABD ordusu Haseke'de YPG ile ortak askeri tatbikat düzenledi. Tatbikatta helikopterlerin yanı sıra çok sayıda mühimmat kullanıldı. YPG kaynakları tatbikatların "Acil durumlara hazırlıklı olma" ve "Olası saldırılara hızlı yanıt vermek" amacını taşıdığını duyurdu.

BU NASIL MÜTTEFİKLİK?



Türkiye'nin olası askeri harekat öncesi ABD'nin bölgedeki terör unsurlarına askeri taktikler vermesi "Bu nasıl müttefiklik?" sorusunu akıllara getirdi.