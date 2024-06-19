Almanya'da 'teröristan' buluşması! PYD elebaşı İlham Ehmed'den "Türkiye'ye karşı bize yardım edin" çağrısı | ABD ve YPG'den ortak tatbikat

Almanya'da 'teröristan' buluşması
ALMANYA'DA 'TERÖRİSTAN' BULUŞMASI! PYD ELEBAŞI BAŞROLDE
Ertelenen seçimle çıkmaza giren terörle iltisaklı sözde özerk yönetim şu sıralar Batı ve Avrupa'nın kapısını yokluyor.
Daha önce İsveç'e gidip destek isteyen sözde Kuzey ve Doğu Suriye Özerk Yönetimi'ne bağlı bir grup bu kez Almanya'ya gitti.
Berlin'de Alman parlamenterlerle bir araya gelen grup, Almanya ve uluslarası topluma "Türkiye'ye karşı bize yardım edin" çağrısı yaptı.
PKK/PYD elebaşlarından İlham Ehmed
Heyette PKK/PYD elebaşlarından İlham Ehmed de yer aldı.
Bir yandan da ABD bölgedeki terör unsurlarına arka çıkmaya devam ediyor.
ABD VE YPG'DEN ORTAK TATBİKAT
Son olarak ABD ordusu Haseke'de YPG ile ortak askeri tatbikat düzenledi. Tatbikatta helikopterlerin yanı sıra çok sayıda mühimmat kullanıldı. YPG kaynakları tatbikatların "Acil durumlara hazırlıklı olma" ve "Olası saldırılara hızlı yanıt vermek" amacını taşıdığını duyurdu.
BU NASIL MÜTTEFİKLİK?
Türkiye'nin olası askeri harekat öncesi ABD'nin bölgedeki terör unsurlarına askeri taktikler vermesi "Bu nasıl müttefiklik?" sorusunu akıllara getirdi.
'TERÖRİSTAN' SEÇİMLERİ VE ABD PARMAĞI
Bilindiği üzere Suriye'nin kuzeyindeki 'teröristan' odaklı sözde seçimlerde de ABD parmağı mevcut. Süreci "Suriye'de YPG'yi oluşturmak için DEAŞ'ı kuran adam" olarak bilinen McGurk yönetiyor.
SÜLEYMANİYE'Yİ 'YENİ KANDİL' YAPAN ADAM
McGurk, Süleymaniye'yi yeni Kandil yapma projesinin de mimarlarından... KYB'de Bafel Talabani'nin seçilmesini sağlayan Beyaz Saray'ın Orta Doğu ve Kuzey Afrika Koordinatörü, Talabani ile elebaşı Mazlum Kobani'yi bir araya getirdi. Süleymaniye'de PKK'ya alan açılmasını sağladı.
"PKK/YPG/PYD'NİN ADETA YÖNETMENİ"
Başkan Recep Tayyip Erdoğan 2021 yılında McGurk'ın Irak ve Suriye özelinde attığı karanlık adımlara ilişkin "Malum Amerikalı McGurk denilen bir adam var. Bu adam terör örgütlerinin adeta sevk ve idaresini yapıyor. Bu adam PKK/YPG/PYD'nin adeta yönetmeni durumundadır" değerlendirmesinde bulunmuştu.