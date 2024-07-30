Türkiye ile Ermenistan arasında normalleşme adımları: Akyaka/Akhurik demir yolu ve vize kolaylığı...

Türkiye ile Ermenistan arasında devam eden normalleşme görüşmelerinde yeni bir adım daha atıldı. Türkiye ile Ermenistan temsilcileri Alican-Margara sınır kapısında görüşme gerçekleştirdi.
Büyükelçi Serdar Kılıç
Dışişleri Bakanlığından görüşmeye ilişkin yapılan açıklamada, Akyaka/Akhurik demir yolu sınır kapısının bölgesel gelişmeler doğrultusunda faaliyete geçirilebilmesi durumunda gerekecek teknik ihtiyaçların değerlendirilmesi ve diplomatik/resmi pasaport hamilleri için karşılıklı vize prosedürlerinin kolaylaştırılması hususlarında mutabık kalındığını açıkladı.
Ermenistan Ulusal Meclisi Başkan Yardımcısı Ruben Rubinyan
BEŞİNCİ TOPLANTI GERÇEKLEŞTİRİLDİ
Bakanlığın açıklaması şu şekilde:
"Türkiye ile Ermenistan Normalleşme Süreci Özel Temsilcileri Büyükelçi Serdar Kılıç ve Ermenistan Ulusal Meclisi Başkan Yardımcısı Ruben Rubinyan, beşinci toplantılarını 30 Temmuz'da iki ülkenin ortak sınırındaki Alican-Margara sınır kapısında gerçekleştirmişlerdir.
Özel Temsilciler, önceki toplantılarında anlaşmaya vardıkları hususları teyit etmişlerdir.
Türkiye ve Ermenistan temsilcileri sınırda normalleşme adımı attı
DEMİR YOLU VE VİZE KOLAYLIĞI
Özel Temsilciler ayrıca, Akyaka/Akhurik demir yolu sınır kapısının bölgesel gelişmeler doğrultusunda faaliyete geçirilebilmesi durumunda gerekecek teknik ihtiyaçların değerlendirilmesi ve diplomatik/resmi pasaport hamilleri için karşılıklı vize prosedürlerinin kolaylaştırılması hususlarında da mutabık kalmışlardır.