Türkiye ile Ermenistan arasında normalleşme adımları: Akyaka/Akhurik demir yolu ve vize kolaylığı...

Türkiye ile Ermenistan arasında devam eden normalleşme görüşmelerinde yeni bir adım daha atıldı. Türkiye ile Ermenistan temsilcileri Alican-Margara sınır kapısında görüşme gerçekleştirdi.

Büyükelçi Serdar Kılıç

Dışişleri Bakanlığından görüşmeye ilişkin yapılan açıklamada, Akyaka/Akhurik demir yolu sınır kapısının bölgesel gelişmeler doğrultusunda faaliyete geçirilebilmesi durumunda gerekecek teknik ihtiyaçların değerlendirilmesi ve diplomatik/resmi pasaport hamilleri için karşılıklı vize prosedürlerinin kolaylaştırılması hususlarında mutabık kalındığını açıkladı.