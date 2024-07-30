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Türkiye ile Ermenistan arasında normalleşme adımları: Akyaka/Akhurik demir yolu ve vize kolaylığı...

Türkiye ile Ermenistan arasında devam eden normalleşme görüşmelerinde yeni bir adım daha atıldı. Türkiye ile Ermenistan Normalleşme Süreci Özel Temsilcileri Büyükelçi Serdar Kılıç ve Ermenistan Ulusal Meclisi Başkan Yardımcısı Ruben Rubinyan, Alican-Margara sınır kapısında toplantı gerçekleştirdi. İşte toplantıda ele alınan konular...

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Giriş Tarihi 30 Temmuz 2024, 14:02 Güncelleme 30 Temmuz 2024, 14:13
Türkiye ile Ermenistan arasında normalleşme adımları: Akyaka/Akhurik demir yolu ve vize kolaylığı...

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Türkiye ile Ermenistan arasında devam eden normalleşme görüşmelerinde yeni bir adım daha atıldı. Türkiye ile Ermenistan temsilcileri Alican-Margara sınır kapısında görüşme gerçekleştirdi.

Büyükelçi Serdar KılıçBüyükelçi Serdar Kılıç

Dışişleri Bakanlığından görüşmeye ilişkin yapılan açıklamada, Akyaka/Akhurik demir yolu sınır kapısının bölgesel gelişmeler doğrultusunda faaliyete geçirilebilmesi durumunda gerekecek teknik ihtiyaçların değerlendirilmesi ve diplomatik/resmi pasaport hamilleri için karşılıklı vize prosedürlerinin kolaylaştırılması hususlarında mutabık kalındığını açıkladı.

Ermenistan Ulusal Meclisi Başkan Yardımcısı Ruben RubinyanErmenistan Ulusal Meclisi Başkan Yardımcısı Ruben Rubinyan

BEŞİNCİ TOPLANTI GERÇEKLEŞTİRİLDİ
Bakanlığın açıklaması şu şekilde:

"Türkiye ile Ermenistan Normalleşme Süreci Özel Temsilcileri Büyükelçi Serdar Kılıç ve Ermenistan Ulusal Meclisi Başkan Yardımcısı Ruben Rubinyan, beşinci toplantılarını 30 Temmuz'da iki ülkenin ortak sınırındaki Alican-Margara sınır kapısında gerçekleştirmişlerdir.

Özel Temsilciler, önceki toplantılarında anlaşmaya vardıkları hususları teyit etmişlerdir.

Türkiye ve Ermenistan temsilcileri sınırda normalleşme adımı attıTürkiye ve Ermenistan temsilcileri sınırda normalleşme adımı attı

DEMİR YOLU VE VİZE KOLAYLIĞI
Özel Temsilciler ayrıca, Akyaka/Akhurik demir yolu sınır kapısının bölgesel gelişmeler doğrultusunda faaliyete geçirilebilmesi durumunda gerekecek teknik ihtiyaçların değerlendirilmesi ve diplomatik/resmi pasaport hamilleri için karşılıklı vize prosedürlerinin kolaylaştırılması hususlarında da mutabık kalmışlardır.

NORMALLEŞME SÜRECİ ÖN KOŞULSUZ SÜRECEK
Özel Temsilciler son olarak, nihai amacı tam normalleşme olan bu süreci ön koşulsuz olarak sürdürmek konusundaki mutabakatı da teyit etmişlerdir."

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