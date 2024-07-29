Mavi Vatan'a "Masal" diyen CHP'li Namık Tan'a tepkiler çığ gibi! AK Parti, MHP, CHP... | Mehmet Sevigen TAKVİM'e konuştu: Partime acıyorum

"MAVİ VATAN TÜRKİYE'Yİ KISKACA ALMAK İSTEYENLERE KARŞI MİLLİ BİR DURUŞTUR"
İYİ Partili Oktay Vural şu sözlerle tepkisini dile getirdi:
-Mavi Vatan masal değil ülküdür!
-Mavi Vatan "masal" değil Türkiye'nin egemenlik haklarını, temel stratejik çıkarlarını savunmadır.
-Mavi vatan Türkiye'yi kıskaca almak isteyenlere karşı milli bir duruştur!
-Türkiye'nin hak ve menfaatleri, temel jeopolitik çıkarları ideolojik ya da siyasi eğilimlerin doğasına bırakılamaz....
27 Temmuz TBMM Somali teskere görüşmesi...
CHP adına konuşan Sayın Namık Tan "Tutturduğu mavi vatan masalından -o da koşulların zorlamasıyla yani ekonominin iflası kapıya dayanınca- neyse ki oldukça çabuk yüz geri etti."
"...mavi vatan, Libya, Suriye, Sudan serüvenlerinin hiçbirinden ders çıkarmıyor." ifadeleriyle Mavi Vatan kavramını masal, serüven olarak ifade etmiş.
Mavi Vatan kavramı, Karadeniz, Akdeniz ve Ege'deki Türkiye'nin hak, alaka ve menfaatlerini somutlaştırmaktadır. Mavi Vatan denizlerdeki hukuk, hak ve menfaatlerini gözetmedir.
Atatürk: "En güzel coğrafi vaziyette ve üç tarafı denizle çevrili olan Türkiye; ... en ileri denizci millet yetiştirmek kabiliyetindedir. Bu kabiliyetten istifadeyi bilmeliyiz; denizciliği, Türk'ün büyük ülküsü olarak düşünmeli ve onu az zamanda başarmalıyız."
Mavi Vatan masal değil ülküdür!
Atatürk'ün "Ordular, ilk hedefiniz Akdeniz'dir, ileri!" emri Türk tarihinin, Orta Asya ve Horasan ikliminden Akdeniz'e yönelmeyi ve ulaşmayı amaçlayan iradesini tekrarlıyordu.
Atatürk "...topraklarının üç bir tarafı deniz olan bir ulusun sınırını, halkın kudret ve hududu çizer." demiştir. Sorgulanması gereken Mavi Vatan değil, Mavi Vatan'da halkın kudret ve hududunu temin etmek konusunda ne yapıldığıdır.
Mavi vatan Türkiye'yi kıskaca almak isteyenlere karşı milli bir duruştur!
Her milletin, onları yöneten kişiliklere veya belirli bir yönetici seçkinlerin ideolojik eğilimlerinin doğasına bağlı olmayan temel stratejik çıkarları vardır. Türkiye'nin hak ve menfaatleri, temel stratejik çıkarları ideolojik ya da siyasi eğilimlerin doğasına bırakılamaz.
Hep beraber Türkiye'nin egemenliğine, hak, hukuk ve menfaatlerine sahip çıkmalıyız.
Mevzubahis vatandır!
MHP'Lİ YAŞAR: BUNU YUNANLAR BİLE SÖYLEMEDİ
MHP'li Yaşar Yıldırım: Mavi Vatan zorunuza mı gitti!? Kıbrıs Rum Kesimi ile İsrail'in yaptığı deniz yetki alanı anlaşması masal değil, Yunanistan'la Mısır'ın yaptığı deniz yetki anlaşması masal değil, Türkiye ile Libya'nın yaptığı deniz yetki alanı anlaşması masal! Bunu Yunanlar bile söylemedi, ancak Cumhuriyet Halk Partisi'nin üst yönetimi bundan çok rahatsız! Cumhur İttifakı'nın Türkiye'ye kazandırdığı en anlamlı deniz yetki alanı anlaşmalarından çıkan Mavi Vatan'dır, Mavi Vatan'a sadece Namık Tan karşı değil ondan evvel Ünal Çelik Çeviköz de karşıydı. Anlaşılan o ki Cumhuriyet Halk Partisi'nin üst yönetimi Mavi Vatan'a ısrarlı şekilde karşı, bu zihniyetin adını siz koyun sevgili milletim!