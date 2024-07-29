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Mavi Vatan'a "Masal" diyen CHP'li Namık Tan'a tepkiler çığ gibi! AK Parti, MHP, CHP... | Mehmet Sevigen TAKVİM'e konuştu: Partime acıyorum

Türkiye'nin Mavi Vatan davasını "Masal" olarak tanımlayan CHP İstanbul Milletvekili Namık Tan'a tepkiler çığ gibi büyüyor. AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Bu, Türkiye'nin milli siyasetine karşı Yunanistan'ın sözde tezlerine destek veren, siyasi pusulasını kaybetmiş bir yaklaşımdır" dedi. AK Parti İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi de "Atatürk bunları görse sopayla kovalardı" ifadelerini kullandı. Takvim.com.tr'ye konuşan eski CHP Genel Sekreteri Mehmet Sevigen, "Bunların Türkiye gibi bir dertleri yok. Partime acıyorum" sözleriyle tepkisini dile getirdi. CHP Genel Başkan Yardımcısı Yankı Bağcıoğlu da Namık Tan'ı eleştirdi.

Ahmet Zeren Ahmet Zeren takvim.com.tr
Giriş Tarihi 28 Temmuz 2024, 09:05 Güncelleme 29 Temmuz 2024, 08:46
Mavi Vatan’a Masal diyen CHP’li Namık Tan’a tepkiler çığ gibi! AK Parti, MHP, CHP... | Mehmet Sevigen TAKVİM’e konuştu: Partime acıyorum

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CHP İstanbul Milletvekili Namık Tan, TBMM Genel Kurulu'nda Türkiye'nin Mavi Vatan davasını "Masal" olarak tanımlayarak büyük bir skandala imza attı.

CHP'li Tan Mavi Vatan'a dil uzattı


AK PARTİ'DEN PEŞ PEŞE SERT TEPKİLER

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Çelik, sosyal medya hesabından CHP Milletvekili Namık Tan'ın açıklamalarına tepki gösterdi.

AK Parti Sözcüsü Ömer ÇelikAK Parti Sözcüsü Ömer Çelik

Çelik, paylaşımında şunları kaydetti;

"Mavi Vatan"daki milli hak, alaka ve menfaatlerimizi korumak için mücadele etmeye devam edeceğiz. Yüce Meclis'imizin çatısı altında, Yunanistan'ın ve başka devletlerin iddialarını savunma noktasına savrulanların söyledikleri "siyasi masal" olmaktan öteye gitmez. Yunanistan'ın iddialarıyla benzer siyasi masal yazanların, Türkiye'nin Ege'de ve Akdeniz'deki haklarına sahip çıkmayı bir an önce gündemlerine almaları daha sağlıklı bir yol olacaktır.

AK Parti'den CHP'ye Mavi Vatan tepkisi

"MAVİ VATANIMIZ, ANA VATANIMIZIN AYRILMAZ BİR PARÇASIDIR"

CHP Milletvekili Sayın Namık Tan'ın "Mavi Vatan" için "masal" demesi kabul edilemez, sorumsuz ve yakışıksız bir ifadedir. Bu, Türkiye'nin milli siyasetine karşı Yunanistan'ın sözde tezlerine destek veren, siyasi pusulasını kaybetmiş bir yaklaşımdır. CHP'de "Mavi Vatan" için "yayılmacı politika" diyen dış politika kurmayı, yerini "Mavi Vatan" için "masal" diyen bir diğerine bırakmış, gözüküyor.

Milli siyasetimize karşı bu yaklaşımla konuşan bazı CHP milletvekillerinin, Türkiye'ye karşı başka devletler tarafından kullanılan sözde tezleri bu şekilde defalarca sahiplenmeleri, siyasi savrulma ve sorumsuzluktur. Mavi Vatanımız, Ana Vatanımızın ayrılmaz bir parçasıdır.

AK Parti İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi'nin paylaşımıAK Parti İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi'nin paylaşımı

"ATATÜRK BUNLARI GÖRSE SOPAYLA KOVALARDI"

AK Parti İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi, "Atatürk bunları görse sopayla kovalardı." dedi.

Çelebi paylaşımında, "CHP Genel Başkan Yardımcısı Namık Tan ülkemizin Mavi Vatan mücadelesine "masal" demiş. Selefi Ünal Çeviköz de "yayılmacılık" demişti. Mavi Vatan Misak-ı Millinin denizlerimizdeki karşılığıdır. Atatürk bunları görse sopayla kovalardı." ifadelerini kullandı.

Mehmet Sevigen, Namık Tan'a sert tepki gösterdiMehmet Sevigen, Namık Tan'a sert tepki gösterdi

SEVİGEN: BUNLARIN TÜRKİYE GİBİ BİR DERTLERİ YOK

Bir dönem Devlet Bakanlığı yapan, Deniz Baykal'ın en yakınında bulunan eski CHP Genel Sekreteri Mehmet Sevigen de konuya ilişkin takvim.com.tr'den Ahmet Zeren'e konuştu.

Türkiye'nin Mavi Vatan davasını "Masal" olarak tanımlayan CHP İstanbul Milletvekili Namık Tan'a sert tepki gösteren Sevigen, "Bunlar CHP'yi paravan olarak kullanıyorlar... Bunların Türkiye gibi bir dertleri yok. Türkiye'nin en önemli konularından birini hayal olarak gören bir insanın büyükelçi olarak görev yapması en çok bizi yaralıyor" ifadelerini kullandı.

Mehmet SevigenMehmet Sevigen


"PARTİME ACIYORUM"

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e de veryansın eden Sevigen, "Bunları vekil yapıp Cumhurbaşkanının yanına götürenlerde kabahat. Ülkeme ve partime acıyorum. CHP'nin selamete çıkması için bir an önce bunlardan kurtulması gerek" dedi.

Bilindiği üzere Özgür Özel, siyasette normalleşen iklime müteakip Başkan Erdoğan ile yaptığı görüşmelerde yanında not alması için Namık Tan'ı da götürmüştü.

CHP'DE 'MAVİ VATAN' KRİZİ! BAĞCIOĞLU'NDAN TAN'A SERT TEPKİ

Namık Tan'ın Mavi Vatan'ı 'Masal' olarak tanımlayan sözlerine CHP'den de tepki gecikmedi. CHP Genel Başkan Yardımcısı Yankı Bağcıoğlu, X hesabından Namık Tan'ı eleştirdi.

Bağcıoğlu şu ifadeleri kullandı:

"Mavi Vatan kavramı; Türkiye Cumhuriyeti'nin denizlerdeki hak, alaka ve menfaatlerinin somutlaşmış bir ifadesidir. Bu kavramı ortaya koyan konseptin teorisi ile konseptin denizlerimizdeki fiili uygulamaları her türlü siyasi mülahazaların dışında olup uzun yılların emeğine dayanır.

Bu konseptin temelini; hamaset ve şovenist fikirler değil, ömürlerini denizlerde geçirmiş amiraller, ticari Bahriye'de görev yapan denizciler, deniz hukuku alanında çalışan bilim insanları ve akademisyenlerin fikirlerinin yanı sıra örneğin Ege Denizi'ndeki egemenliği tartışmalı adaları ilk kez gündeme getiren merhum amiral Güven Erkaya, Milli Gemi Konseptinin mimarı merhum amiraller Vural Bayazıt ve Özden Örnek'in denizcilik gücünün geliştirilmesine katkı sağlayan çabaları oluşturur.

Mavi Vatan konsepti, denizlere yönelik Atatürk'ün direktifi ile vücut bulan Türk'ün milli ülküsünün fiiliyatta hayat bulmuş halidir. Mavi Vatan konseptini anlatmak, açıklamak, öğretmek ve savunmak bir Türk amirali olarak benim görevimdir"



"MAVİ VATAN'A MASAL DİYENLER İÇİN VATAN DA HİKAYEDİR"

Konuya ilişkin diğer tepkiler ise şu şekilde:

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce:

Mavi Vatan'a masal diyen için
Aslında vatan da hikayedir
Halbuki ne masaldır ne hikaye
Vatan dediğin destandır
Kıbrıs'ta Çanakkale'de Dumlupınar'da yazılmış
Şimdi Zap'ta, Avaşin'de Metina'da yazılan
Mavi Vatan, Gök Vatan, Son Vatan'dır
Türkiye'dir
Ancak aklı ve kalbi Ankara'da olanlar bilir



"BU ZİHNİYETLE YAN YANA GELİNMEZ"

Sinan Oğan: Cumhurbaşkanlığı seçim sürecinde Azerbaycan'ı dışlayıp Ermenistan'ı öncülleyen eylem ve söylemlerini Kemal Kılıçdaroğlu'na empoze eden CHP milletvekili Namık Tan, Gazi meclisimizde Milli Tezimiz Mavi Vatan'a "masal" demiş. Bu zihniyet ile yan yana gelinmeyeceğini anlamayanlar da artık anlamaya başlamıştır sanırım…




Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ: Yunanistan Dışişleri Bakanı Namık Tan TBMM'de yaptığı konuşmada "Mavi Vatan" için masal dedi.



"MAVİ VATAN TÜRKİYE'Yİ KISKACA ALMAK İSTEYENLERE KARŞI MİLLİ BİR DURUŞTUR"

İYİ Partili Oktay Vural şu sözlerle tepkisini dile getirdi:


-Mavi Vatan masal değil ülküdür!
-Mavi Vatan "masal" değil Türkiye'nin egemenlik haklarını, temel stratejik çıkarlarını savunmadır.
-Mavi vatan Türkiye'yi kıskaca almak isteyenlere karşı milli bir duruştur!
-Türkiye'nin hak ve menfaatleri, temel jeopolitik çıkarları ideolojik ya da siyasi eğilimlerin doğasına bırakılamaz....

27 Temmuz TBMM Somali teskere görüşmesi...
CHP adına konuşan Sayın Namık Tan "Tutturduğu mavi vatan masalından -o da koşulların zorlamasıyla yani ekonominin iflası kapıya dayanınca- neyse ki oldukça çabuk yüz geri etti."
"...mavi vatan, Libya, Suriye, Sudan serüvenlerinin hiçbirinden ders çıkarmıyor." ifadeleriyle Mavi Vatan kavramını masal, serüven olarak ifade etmiş.

Mavi Vatan kavramı, Karadeniz, Akdeniz ve Ege'deki Türkiye'nin hak, alaka ve menfaatlerini somutlaştırmaktadır. Mavi Vatan denizlerdeki hukuk, hak ve menfaatlerini gözetmedir.
Atatürk: "En güzel coğrafi vaziyette ve üç tarafı denizle çevrili olan Türkiye; ... en ileri denizci millet yetiştirmek kabiliyetindedir. Bu kabiliyetten istifadeyi bilmeliyiz; denizciliği, Türk'ün büyük ülküsü olarak düşünmeli ve onu az zamanda başarmalıyız."
Mavi Vatan masal değil ülküdür!
Atatürk'ün "Ordular, ilk hedefiniz Akdeniz'dir, ileri!" emri Türk tarihinin, Orta Asya ve Horasan ikliminden Akdeniz'e yönelmeyi ve ulaşmayı amaçlayan iradesini tekrarlıyordu.
Atatürk "...topraklarının üç bir tarafı deniz olan bir ulusun sınırını, halkın kudret ve hududu çizer." demiştir. Sorgulanması gereken Mavi Vatan değil, Mavi Vatan'da halkın kudret ve hududunu temin etmek konusunda ne yapıldığıdır.
Mavi vatan Türkiye'yi kıskaca almak isteyenlere karşı milli bir duruştur!
Her milletin, onları yöneten kişiliklere veya belirli bir yönetici seçkinlerin ideolojik eğilimlerinin doğasına bağlı olmayan temel stratejik çıkarları vardır. Türkiye'nin hak ve menfaatleri, temel stratejik çıkarları ideolojik ya da siyasi eğilimlerin doğasına bırakılamaz.
Hep beraber Türkiye'nin egemenliğine, hak, hukuk ve menfaatlerine sahip çıkmalıyız.
Mevzubahis vatandır!



MHP'Lİ YAŞAR: BUNU YUNANLAR BİLE SÖYLEMEDİ

MHP'li Yaşar Yıldırım: Mavi Vatan zorunuza mı gitti!? Kıbrıs Rum Kesimi ile İsrail'in yaptığı deniz yetki alanı anlaşması masal değil, Yunanistan'la Mısır'ın yaptığı deniz yetki anlaşması masal değil, Türkiye ile Libya'nın yaptığı deniz yetki alanı anlaşması masal! Bunu Yunanlar bile söylemedi, ancak Cumhuriyet Halk Partisi'nin üst yönetimi bundan çok rahatsız! Cumhur İttifakı'nın Türkiye'ye kazandırdığı en anlamlı deniz yetki alanı anlaşmalarından çıkan Mavi Vatan'dır, Mavi Vatan'a sadece Namık Tan karşı değil ondan evvel Ünal Çelik Çeviköz de karşıydı. Anlaşılan o ki Cumhuriyet Halk Partisi'nin üst yönetimi Mavi Vatan'a ısrarlı şekilde karşı, bu zihniyetin adını siz koyun sevgili milletim!

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