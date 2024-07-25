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Netanyahu'nun ABD kürsüsündeki konuşmasına Filistinli yetkililerden tepki: O cani dünyayla alay ediyor! | ABD için utanç oturumu

Filistinli yetkili isimlerden, Netanyahu'nun ABD Temsilciler Meclisi'ne kürsüden seslendiği konuşmasına büyük tepki geldi. Filistin Ulusal Girişim Hareketi Genel Sekreteri Mustafa el-Bergusi ve Hamas Hareketi Siyasi Büro Üyesi İzzet er-Rişk, oturumu ABD için bir 'utanç' olarak nitelerken öte yandan da Netanyahu için 'O cani tüm dünyayla alay ediyor'' ifadelerini kullandı.

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Giriş Tarihi 25 Temmuz 2024, 02:34 Güncelleme 25 Temmuz 2024, 02:34
Netanyahu’nun ABD kürsüsündeki konuşmasına Filistinli yetkililerden tepki: O cani dünyayla alay ediyor! | ABD için utanç oturumu

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Filistin Ulusal Girişim Hareketi Genel Sekreteri Mustafa el-Bergusi ve Hamas Hareketi Siyasi Büro Üyesi İzzet er-Rişk, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun ABD Kongresi'ndeki konuşmasının "yalanlarla dolu" olduğunu belirtti.

Filistin Ulusal Girişim Hareketi Genel Sekreteri Mustafa el-BergusiFilistin Ulusal Girişim Hareketi Genel Sekreteri Mustafa el-Bergusi

''ABD İÇİN UTANÇ OTURUMU''

Bergusi, Netanyahu'nun davet üzerine Kongre'deki ortak oturumda gerçekleştirdiği konuşmasına ilişkin yazılı açıklama yaptı.

"Soykırım, etnik temizlik, toplu cezalandırma ve aç bırakma suçlarını işleyen savaş suçlusu Netanyahu'nun konuştuğu oturumun, ABD Kongresi için bir utanç oturumu" olduğunu ifade eden Bergusi, Netanyahu'nun iddia ettiği medeniyetin, medeniyet değil bir çöküş olduğunu kaydetti.

GAZZE'DE HAYAT 7 EKİM'DE BİR KEZ DAHA DURDU

Filistinli yetkili, Gazze'de 48 bin Filistinlinin, 17 bin çocuğun öldürüldüğünü, 1200 Filistinli çocuğun ellerinin ve ayaklarının kesildiğini, evleri yıkıldıktan sonra 2 milyon Filistinlinin zorla yerinden edildiğini aktardı.

'KONUŞMASI YALANLARLA DOLU'

Bergusi, "Netanyahu'nun konuşması yalanlarla dolu. İsrail'in yardım gönderdiği ve tüm dünyanın bu konuda yalan söylediği söylemiyle Nazi propagandacısı (Joseph) Goebbels'i geride bıraktı." ifadesini kullandı.

''CANİ NETANYAHU DÜNYAYLA ALAY EDİYOR''

Hamas'tan Rişk de Telegram sayfasından yaptığı açıklamada, "Cani Netanyahu'nun konuşması tam bir yalan şöleni ve dünyanın aklıyla alay etmekti." değerlendirmesinde bulundu.

'HİÇBİR SİVİL ÖLDÜRÜLMEDİ' DEDİ

ABD'ye 23 Temmuz Salı günü ulaşan İsrail Başbakanı Netanyahu, ABD Kongresi'ndeki ortak oturumda bugün yaklaşık 1 saat süren konuşma yapmış, binlerce Filistinlinin öldürüldüğü Gazze'nin Refah kentindeki durum için "hiç sivilin öldürülmediğini" öne sürmüştü.

Netanyahu'nun konuşması boyunca her cümlesinin sonunda ABD Kongresi üyeleri tarafından ayakta uzun uzun alkışlanması dikkati çekmişti.

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