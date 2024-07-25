Netanyahu’nun ABD kürsüsündeki konuşmasına Filistinli yetkililerden tepki: O cani dünyayla alay ediyor! | ABD için utanç oturumu

Filistin Ulusal Girişim Hareketi Genel Sekreteri Mustafa el-Bergusi

''ABD İÇİN UTANÇ OTURUMU''

Bergusi, Netanyahu'nun davet üzerine Kongre'deki ortak oturumda gerçekleştirdiği konuşmasına ilişkin yazılı açıklama yaptı.

"Soykırım, etnik temizlik, toplu cezalandırma ve aç bırakma suçlarını işleyen savaş suçlusu Netanyahu'nun konuştuğu oturumun, ABD Kongresi için bir utanç oturumu" olduğunu ifade eden Bergusi, Netanyahu'nun iddia ettiği medeniyetin, medeniyet değil bir çöküş olduğunu kaydetti.