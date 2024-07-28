SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Güncel Haberleri

Türkiye'den İsrail Dışişleri Bakanı Katz'a tepkiler peş peşe: Nazi olduğunu ortaya koydu! Hitler'in bakanını örnek alıyor

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın dün Rize'de yaptığı, "Biz nasıl Karabağ'a girdiysek, nasıl Libya'ya girdiysek bunun benzerini aynen (İsrail'e) onlara da yaparız." açıklaması sonrası siyonistleri korku sardı. İsrail Dışişleri Bakanı Israel Katz Başkan Erdoğan'ı ölümle tehdit ederken Tel Aviv basını açıklamayı işgal tehdidi olarak servis etmişti. Türkiye'den katil İsrail'in Dışişleri Bakanı Katz'a peş peşe tepki geldi. AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Katz'ın skandal paylaşımı için "Nazi olduğunu ortaya koymuştur" ifadesini kullandı.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 29 Temmuz 2024, 01:10 Güncelleme 29 Temmuz 2024, 09:57
Türkiye’den İsrail Dışişleri Bakanı Katz’a tepkiler peş peşe: Nazi olduğunu ortaya koydu! Hitler’in bakanını örnek alıyor

HABERİ
SESLİ DİNLE

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın dün AK Parti Rize İl Teşkilatı'nın bir otelde düzenlediği toplantıda yaptığı, "Biz nasıl Karabağ'a girdiysek, nasıl Libya'ya girdiysek bunun benzerini aynen (İsrail'e) onlara da yaparız." açıklaması sonrası İsrail medyası ve İsrail Dışişleri Bakanı Israel Katz'ı korku sardı.

KATZ'DAN ALÇAK TEHDİT
Katz, sosyal medyadan Başkan Erdoğan'ı ölümle tehdit ederek, "Erdoğan, Saddam Hüseyin'in izinden gidiyor ve İsrail'e saldırı tehdidinde bulunuyor. Orada ne olduğunu ve nasıl bittiğini hatırlamasına izin verin." dedi.

TEPKİLER ÇIĞ GİBİ
Sosyal medyada Katz'ın alçak paylaşımına siyasilerden sert tepkiler geldi.

BAKANLIKTAN SERT TEPKİ
Dışişleri Bakanlığı, "Soykırımcı Hitler'in sonu nasıl olduysa, soykırımcı Netanyahu'nun sonu da öyle olacak. Soykırımcı Naziler nasıl hesap verdiyse, Filistinlileri yok etmeye çalışanlar da öyle hesap verecek. İnsanlık, Filistinlilerin yanında duracak. Filistinlileri yok edemeyeceksiniz." ifadelerini kullandı.

AK Parti sözcüsü Ömer Çelik ise Katz'ın skandal paylaşımına şu sözlerle tepki gösterdi:

İsrail Dışişleri Bakanı Katz, insanlık değerlerini ve barışı savunan Cumhurbaşkanımıza yönelik kullandığı ifadelerle haddini aştığı gibi tam bir Nazi olduğunu ortaya koymuştur. Cumhurbaşkanımıza dönük bu saldırılar, insanlık değerlerine, vicdanına ve haysiyetine düşman olanların saldırılarıdır.

İsrail Dışişleri Bakanı Katz'ın, Hitler'in Dışişleri Bakanı Ribbentrop'u örnek aldığı görülüyor.
Hitler'in Dışişleri Bakanı Ribbentrop, "kasıtlı bir şekilde savaş çıkarmak, savaş suçları ve insanlığa karşı suçları planlamak ve barışa karşı suç işlemek"ten yargılanmıştı.
Katz'a, Ribbentrop'un iyi bir örnek olmadığını hatırlatıyoruz; insanlığa karşı beraberce suç işlediği şebeke er ya da geç yargılanacaktır…

İsrail Dışişleri Bakanı, Nazilerin günümüzdeki temsilcisi olan bir katliam makinesinin dişlisinden ibarettir. İsrail'in Nazi kafalı Dışişleri Bakanının ve benzerlerinin Cumhurbaşkanımıza sürekli saldırması, Cumhurbaşkanımızın insanlık değerleri ve vicdanı adına takip ettiği siyasetten rahatsız oldukları içindir. Ne yaparlarsa yapsınlar ait oldukları hükümetin caniliğini ve soykırımcı siyasetlerini ört bas edemeyecekler. İsmini katliamlarla, soykırımla, cinayetlerle ve Nazilerle yan yana yazdıran bu katliam makinesinin mensupları, hukuk önünde mutlaka hesap verecek. Cumhurbaşkanımız bugünlere nice zalimlerin tehditlerini bertaraf ederek geldi, bundan sonra da insanlık ve hakikat adına takip ettiği siyasi duruşuyla, çağdaş Nazilerin tehditlerini tarihin çöplüğüne gönderecektir.

"SİZ, BİR AVUÇ KATİL VE SOYKIRIMCISINIZ"
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, "İşgalci devlet İsrail'in Dışişleri Bakanı Katz'in hadsiz ve ahlaksız açıklamasını en ağır şekilde kınıyorum. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan dünya mazlumlarının hür ve gür sesidir. Hakikati savunma mücadelemizin sarsılmaz iradesidir. Bu coğrafyayı kana bulamanızın karşısında duracağız. Siz, bir avuç katil ve soykırımcısınız." dedi.

"TARİH ÖNÜNDE DE ULUSLARARASI HUKUK ÖNÜNDE DE İŞGALCİ VE SOYKIRIMCISINIZ"
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "Cumhurbaşkanımıza dil uzatan, sözümona tehdit eden İsrail'in eli kanlı bakanına söylenecek tek şey var! Siz mazlumu ezmek, zulmetmek, kan dökmek, sebepsiz yere cana kıymak için el ovuşturan alçaklarsınız. Tarih önünde de uluslararası hukuk önünde de işgalci ve soykırımcısınız. Türkiye'yi ve Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ı başka devletler ve liderlerle karıştırmayın. Haddinizi aşmayın. Boyunuzdan büyük laf etmeyin. Altında kalırsınız." ifadelerini kullandı.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, "Mazlum ve mağdurların yanında, zalimlerin karşısında duran, her zaman hakkı ve adaleti savunan, tehditlere asla boyun eğmeyen liderdir." dedi.

"CUMHURBAŞKANIMIZ İNSANLIK VİCDANININ SESİ OLMUŞTUR"
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Cumhurbaşkanımız insanlık vicdanının sesi olmuştur" dedi.

Fidan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Bu haklı sesi bastırmak isteyen, başta İsrail olmak üzere uluslararası siyonist çevreler büyük bir telaş içindeler. Tarih bütün soykırımcılar ve destekçileri için aynı şekilde sonuçlanmıştır" ifadelerine yer verdi.

"TARİHE KARA BİR LEKE OLARAK GEÇECEKLER"
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "Hastaneleri, sivil kampları, camileri, evleri ve okulları bombalayıp binlerce Filistinli kardeşimizi Şehit eden soykırımcı israil devletinin, hadsiz dışişleri bakanını şiddetle kınıyorum. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan Filistinli kardeşlerimizin kolu kanadı, haykıran sesi olmuştur. Tüm dünyanın gözleri önünde, annesine, babasına korkuyla sarılan o masum çocuklara bomba yağdıranlar, tarihe kara bir leke olarak geçeceklerdir." dedi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, İsrail Dışişleri Bakanı Yisrael Katz'ın, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef alan paylaşımına tepki gösterdi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, şunları kaydetti:

"Uluslararası Adalet Divanı önünde soykırım ve savaş suçlarıyla yargılanan, Gazze'de kalıcı ateşkes ve barış yerine çatışmaları bölgeye yaymaya çalışan, insani değerlerin içini boşaltan Netanyahu yönetiminden Sayın Cumhurbaşkanımıza yönelik hadsiz ifadeler yok hükmündedir. Köklü geleneği olan demokratik bir hukuk devleti olarak; mazlum Filistin halkını, hangi dinden olursa olsun herkes için adaleti, bölgesel istikrarı ve küresel barışı savunmaya devam edeceğiz. İnsanlık er geç kazanacak. Günümüzün Hitlerleri ve Nazi zihniyetlilerinin sonu ise tarihte yaşanandan farklı olmayacak."

"NE YAPSALAR BOŞ, NE DESELER BEYHUDE"
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan her daim mazlumun yanında, zalimin dimdik karşısındadır. Türkiye, insanlığın, adaletin, vicdanın, merhametin yıkılmaz kalesidir. Görünen o ki, soykırımcı İsrail yönetimi telaşa düşmüş. Ne yapsalar boş, ne deseler beyhude! İşledikleri suçların hesabını tarih ve insanlık önünde er ya da geç muhakkak verecekler." dedi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, "Uluslararası hukuk tarafından vahşetleri tescillenen; ellerini bebek, çocuk, kadın ayırt etmeksizin kana bulamış işgalci İsrail'in Dışişleri Bakanı Katz'ı kınıyor ve uyarıyorum.

Cumhurbaşkanımız Sn. Recep Tayyip Erdoğan mazlum coğrafyaların ümidi, dünyadaki sessiz bırakılmışların sesidir.

Bizi ve Sn. Cumhurbaşkanımızı; zulmünüzü alkışlayan, döktüğünüz kana sessiz kalan devletlerden sanmayın!

Döktüğünüz kanda boğulacaksınız ve Türkiye her zaman karşınızda olacak.

Haddinizi bilin." ifadelerini kullandı.

Başkan Erdoğanın resti sonrası siyonistleri korku sardı! İsrail Dışişleri Bakanı Katzdan alçak tehditBaşkan Erdoğanın resti sonrası siyonistleri korku sardı! İsrail Dışişleri Bakanı Katzdan alçak tehdit
Başkan Erdoğan'ın resti sonrası siyonistleri korku sardı! İsrail Dışişleri Bakanı Katz'dan alçak tehdit

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
MİT avladı! Saldırı hazırlığındaki PKK’lı teröristler Vesile Duran ve Dilan Öklü’yü etkisiz hale getirildi
Ankara - Şam hattında arka kapı diplomasisi yoğunlaştı! Başkan Erdoğan - Esad görüşmesi için 3 lokasyon ön planda... Ve tarih verildi
Mavi Vatan’a Masal diyen CHP’li Namık Tan’a tepkiler çığ gibi! AK Parti, MHP, CHP... | Mehmet Sevigen TAKVİM’e konuştu: Partime acıyorum
Siyasette yumuşama dönemi | CHP Genel Başkanı Özgür Özel’den sürece ilişkin çarpıcı yorum: Gerilimden beslenenler var
Fenerbahçe’den son dans! Saint Maximin ve En Nesyri sonrası bir yıldız daha
Türkiye’den İsrail Dışişleri Bakanı Katz’a tepkiler peş peşe: Nazi olduğunu ortaya koydu! Hitler’in bakanını örnek alıyor
HAVA DURUMU | Meteoroloji yeni raporu yayımladı! Eyyam-ı Bahur sıcakları gelecek mi? Uzman isimden nem çarpması uyarısı
Gabar’da petrol ateşi yanıyor: 100 milyon ham petrol rezervi var! Yeni müjdeler yolda
Beşiktaş’a İtalyan harikası! Transferde dengeler değişecek
Başkan Erdoğan’ın resti sonrası siyonistleri korku sardı! İsrail Dışişleri Bakanı Katz’dan alçak tehdit
Şeytan Paris’te! Fransa sapkın LGBT terörü, pedofili ve satanizm üzerinden aileye ve dinlere savaş açtı | Skandal savunma: Hedefimize ulaştık
Efe Önbilgin’den Deniz Akkaya’ya suçlama: Kızımın ziynet eşyalarını sattı
Emekliye en az 12.500 TL: Yasa tamam, sıra farkta! Ödeme ne zaman yapılacak? Kim, ne kadar alacak?
Galatasaray muradına eriyor! Yıldız futbolcu için transfer görüşmeleri başladı
Golan Tepeleri’nden topyekün savaşa! İsrail gece boyunca Lübnan Hizbullah’ını hedef aldı! Gerilim had safhada! Demir Kubbe mi? Felak-1 mi?
SON DAKİKA