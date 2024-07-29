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Irak ve Suriye'de PKK'ya operasyon: 7 terörist etkisiz hale getirildi

Kahraman mehmetçik hem Suriye'de hem de Irak'a PKK'ya nefes aldırmıyor. Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyon bölgesinde 3, Suriye’nin kuzeyindeki Barış Pınarı bölgesinde ise 4 PKK/YPG’li teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

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Giriş Tarihi 29 Temmuz 2024, 14:00 Güncelleme 29 Temmuz 2024, 14:04
Irak ve Suriye’de PKK’ya operasyon: 7 terörist etkisiz hale getirildi

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Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyon bölgesinde 3, Suriye'nin kuzeyindeki Barış Pınarı bölgesinde ise 4 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

VATAN İÇİN MÜCADELEYE DEVAM
Bakanlıktan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Aziz vatanımız için terör ve teröristle mücadeleye tüm gücümüzle devam ediyoruz!

Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde tespit ettiği 3 PKK'lı terörist ile Suriye'nin kuzeyindeki Barış Pınarı bölgesinde belirlediği 4 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hâle getirdi. Operasyonlarımız, azim ve kararlılıkla sürecek!"

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