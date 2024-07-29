Irak ve Suriye’de PKK’ya operasyon: 7 terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı , Irak 'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyon bölgesinde 3, Suriye 'nin kuzeyindeki Barış Pınarı bölgesinde ise 4 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

VATAN İÇİN MÜCADELEYE DEVAM

Bakanlıktan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Aziz vatanımız için terör ve teröristle mücadeleye tüm gücümüzle devam ediyoruz!