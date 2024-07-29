Başıboş köpek düzenlemesinde ilk 5 madde Meclis’ten geçti! Ötanaziye atıf da var... Görüşmelere CHP-DEM sabotajı: Şekilden şekle girdiler

Başıboş sokak köpeklerine ilişkin düzenlemenin görüşmelerinde CHP milletvekilleri
CHP milletvekilleri ise kan renginde boyalı eldivenler takarak sokak hayvanlarına ilişkin kanun teklifini protesto ettiler.
DEM Partili Perihan Koca
DEM'Lİ PROVOKATÖR YİNE İŞ BAŞINDA!
Komisyon görüşmeleri sırasında Antalya'da başıboş sokak köpeklerinden kaçarken kamyonun altında kalıp hayatını kaybeden Mahra Melin Pınar'ın annesi Derya Pınar'a "Şovcu" deme cüreti gösterem DEM Partili Perihan Koca Meclis Genel Kurulu'nda da provokasyonunu sürdürdü.
Koca mevzuyu bağlamından kopararak "Bugün köpekleri yarın engellileri sonra da kadınları uyutalım dersiniz. Bunun adı katliamdır, faşizmdir" dedi.
DEM Parti İzmir vekili Burcugül Çubuk
DEM PARTİ'DEN AKLA ZİYAN ÇIKIŞ: İNSAN HAYVANDIR
DEM Parti İzmir vekili Burcugül Çubuk ise "Canlılar aleminde hayvanlar başlığı altındayız. Hepimiz hayvanlar alemindeyiz. İnsan hayvandır" şeklinde akla ziyan sözler sarf etti.
AK Parti İstanbul Milletvekili Adem Yıldırım
AK PARTİ: "SİZ HAYVAN SEVDİĞİNİZİ İDDİA EDİYORSUNUZ AMA İNSAN SEVMİYORSUNUZ"
AK Parti İstanbul Milletvekili Adem Yıldırım da muhalefetin yasa görüşmelerindeki sabotajına sert tepki gösterdi.
Yıldırım, "Bu yasayı insanlar istiyor, siz hayvan sevdiğinizi iddia ediyorsunuz ama insan sevmiyorsunuz. Biz bu düzenlemeyi yapacağız siz de uyacaksınız" dedi.
Başıboş sokak köpekleri
Meclis'te kabul edilen ilk 5 maddenin detayları şu şekilde:
KAVRAMLAR AÇIK ŞEKİLDE TANIMLANACAK
Sahipsiz hayvanlara ilişkin yürütülecek çalışmalarda tereddüde mahal verilmemesi, kedi ve köpeklerin sahipli hayvan statüsüne alınabilmesi için Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu kapsamında Tarım ve Orman Bakanlığı veri tabanına kaydedilmesi zorunluluğu bulunduğundan 'sahipli hayvan' ve 'sahipsiz hayvan' kavramları açık şekilde tanımlanacak.
Uygulamada tereddüde mahal verilmemesi amacıyla ve kanundaki 'yakala-kısırlaştır-sal' metodunun kaldırılması nedeniyle hayvan bakımevi tanımında uyum değişikliği yapılacak.
Hayvan bakımevinin tanımı, "Bakanlıktan izin alınmak suretiyle kurulan ve hayvanların sahiplendirilinceye kadar barındırıldığı ve rehabilite edildiği bir tesis" şeklinde değiştirilecek.
Sahipsiz ve güçten düşmüş hayvanların hayvan bakımevlerine toplanması ve buralarda rehabilite edilerek sahiplendirilinceye kadar bakılacak olması sebebiyle bakımevleri dışında bir hayvana bakmanın onun yasal sorumluluğunu alarak sahiplenilmesi suretiyle mümkün olabileceği ilkesi kabul edilecek.
Kanunun ilkeleri arasında yer alan, "Evcil hayvanlar türüne özgü hayat şartları içinde yaşama özgürlüğüne sahiptir. Sahipsiz hayvanların da sahipli hayvanlar gibi yaşamları desteklenmelidir." ifadesi yürürlükten kaldırılacak.