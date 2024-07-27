Sokak köpekleri tarafından saldırıya uğrayan Tunahan Yılmaz’ın son durumu nasıl? Baba Halil Yılmaz’dan Başkan Erdoğan’a teşekkür muhalefete tepki

12 SAATLİK OPERASYON

Tunahan'ın kafasına 12 saatlik "mikrocerrahi" operasyonla deri nakli yapıldı. Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi ve Tıp Fakültesi Dekan Yardımcısı Prof. Dr. Hakan Uzun öncülüğündeki ekip, yaklaşık 12 saat süren operasyonla Tunahan'ın başına deri nakletti. Bir yandan çocuk sağlığı hastalıkları bir yandan da cerrahi uzmanlarınca fiziksel tedavisi sürdürülen Tunahan saç derisindeki doku kaybı deri nakliyle kapatıldı. Tunahan'ın sırt bölgesine balonla doku genişletme uygulaması yapılarak doku büyüdükten sonra ameliyata geçildi. Sırtındaki balon çıkarıldıktan sonra baş bölgesindeki bütün doku eksikliği mikrocerrahi yöntemle kapatıldı. TUNAHAN'A PSİKOLOJİK DESTEK

Tedavi süreci devam eden Tunahan'ın babası Halil Yılmaz yaşadıkları zorlu süreci anlattı ve Başkan Erdoğan'a teşekkür etti. Halil Yılmaz Sabah'a konuşan Yılmaz şunları söyledi: "8 ay oldu ama halen psikolojik olarak ne kendisi ne de biz bu travmayı atlatamadık. Büyük 15 ameliyat oldu ama küçüklerle birlikte bu sayı 25'i geçti. VEKİLLERE TEPKİ: BİZİ RENCİDE ETTİLER

2 yıllık ameliyat programı var. Tunahan'a önümüzdeki günlerde de psikolojik destek programına başlayacak. Meclis'e gittiğimizde "Çocukları alet etmeyin" , "Çocuklar servisle okula gitmiyor mu" diyen vekilleri unutamıyorum. Bizi çok rencide ettiler ve üzdüler. Cumhurbaşkanımız sesimiz oldu"

BAŞKAN ERDOĞAN NE DEMİŞTİ?

24 Temmuz günü TBMM AK Parti Grup Toplantısı'nda konuşan Başkan Erdoğan başıboş köpek meselesine ilişkin şunları söyledi:

"Efendim, muhalefet ne der? Bize ne muhalefetten. Efendim, medyada ne yazarlar ne söylerler? Bize ne medyadan? Efendim seçkinler rahatsız oluyorlarmış, tuzu kurular gürültü yapıyorlarmış, sesi çok çıkan cazgırlar ortalığı velveleye veriyorlarmış. Bunların hiçbirine bakmayız, hiçbirine aldırmayız, yola devam ederiz. Biz, sadece milletimize bakar, milletimizin ortak hissiyatına bakar, ortak beklentilerine bakar, adımımızı da ona göre atarız. Bugün bazı şeyleri açık açık konuşmamız gerekiyor: Birileri ısrarla görmezden gelse de Türkiye'de bir başıboş köpek sorunu var. Daha önce de ifade ettim: Dünyanın hiçbir medeni ülkesinde, modern şehrinde göremeyeceğiniz bir sokak köpeği popülasyonuyla karşı karşıyayız. Maalesef bu sayı, her yıl asimetrik bir şekilde katlanarak artıyor. Üstelik bu başıboş köpekler çocuklara, yetişkinlere, yaşlılara, başka hayvanlara, koyun sürülerine, keçilere saldırıyorlar; trafik kazalarına sebep oluyorlar; en değerli varlıklarımız olan çocuklarımızı parçalamak suretiyle bizden kopartıyorlar. Artan kuduz vakalarını, yabancı ülkelerin Türkiye'ye gelen vatandaşlarına yaptığı uyarıları burada saymıyorum bile. Müdahale edilmedikçe sorun daha da büyüyor, kötüleşiyor, mesele tam anlamıyla çığırından çıkıyor. Milletimiz bizden bu sorunu çözmemizi istiyor. Halkımız, sokakların güvenli hale gelmesini istiyor. Çocuklarımız, gönül rahatlığıyla okula gitmek, parkta oynamak istiyor."

"HAYVANLAR KONUSUNDA KİMSE BİZE MERHAMET DERSİ VERMEYE KALKIŞMASIN"

Vatandaşların hem şiddetin hem sağlığa yönelik tehdidin hem de istismarın sona ermesini arzuladığını kaydeden Erdoğan, bu isteklere, bu arzulara, ülkenin dört bir yanından gelen feryatlara sessiz, tepkisiz, bigane kalmalarının düşünülemeyeceğini vurguladı. "Kimse bize merhamet dersi vermesin" "Hayvanlar konusunda kimse bize merhamet dersi vermeye kalkışmasın." diyen Başkan Erdoğan, "Hele hele, bölücü terör örgütünün beşikteki bebeği katletmesine, canlı bombaların şehirlerimizde masum sivilleri aramızdan almasına, Gazze'de, şu anda sayısı 16 bini bulan masum çocuğun, sayısı 40 bini geçen masum insanın katledilmesine ses çıkarmayanlar, kalkıp da bize merhametten bahsetmesin. Dağdaki eli kanlı katil sürülerine methiyeler düzenler, kimse kusura bakmasın ama bize vicdan ve merhamet nutku çekemez. Timsahın gözyaşları merhametten değildir." değerlendirmesinde bulundu.

Komisyon çalışmaları sırasında, köpek yüzünden hayatını kaybetmiş 10 yaşındaki kızının acısını yüreğinde taşıyan annenin, 10 yaşındaki oğlu parçalanmış babanın üzerine yürüyen bir karakter fukarasının diline en son alacağı kelimenin "merhamet" olduğunu belirten Erdoğan, "Değil insana, değil masum çocuklara, herhangi bir canlıya karşı, yüreğinde zerre miskal merhamet olan biri, kalkıp da o densizliği yapamaz. Ciğerparesini kaybetmiş yüreği yaralı bir anne ile empati kuramayan başka canlılarla nasıl kursun? Eşrefi mahlukat olan insana sevgi göstermeyen, başka canlılara nasıl sevgi beslesin? İnsan sevmiyorlar ki bir köpeği nasıl sevecekler?" ifadelerini kullandı. "KİMSE GAZİ MECLİS'İN ŞANINA VE KONUMUNA GÖLGE DÜŞÜREMEZ" Erdoğan şöyle devam etti: "Ayrıca birileri, muhalefet milletvekillerinin desteğiyle kalkıp geliyor, daha doğrusu buraya, Meclis'e taşınıyor, Meclis koridorlarını işgal ediyor, utanmadan sıkılmadan Meclis çatısı altında milletvekillerine 'katil' diye bağırabiliyor. Milletvekili, milletin temsilcisidir. Milletvekili, sadece kendisini seçenlerin değil, tüm Türkiye'nin, 85 milyonun tamamının vekilidir. Milletvekiline hem de Yüce Meclis çatısı altında 'katil' diye bağıran da onu oraya getirip o cesareti veren de, bütün millete karşı saygısızlık yapmıştır, edepsizlik yapmıştır. Biz, bu densizliğe, bu edepsizliğe, bu şımarıklığa pabuç bırakacak, boyun eğecek bir grup değiliz. Biz, üç-beş marjinal karakterin çığırtkanlık yaparak, bağırarak, çağırarak Meclisi çalışamaz hale getirmesine eyvallah etmeyiz. Burası, Gazi bir Meclis'tir, milletin meclisidir, milli iradenin tecelligahıdır. Kimse Gazi Meclis'in şanına ve konumuna gölge düşüremez. Böyle bir edepsizliğin tekrar yaşanmaması için gerekli tedbirler çok daha sıkı bir şekilde mutlaka alınmalıdır." Utanç verici tüm sahnelere rağmen sahipsiz hayvanlara yönelik kanun teklifinin dün Komisyon'da kabul edildiğini hatırlatan Erdoğan, sadece insanları değil sokak hayvanlarını da yaşatmayı amaçlayan kanun teklifine "evet" diyen tüm milletvekillerini tebrik etti. Hem bitik hem TİPik provokatör! Meclisteki köpekperest Sera Kadıgili yakından tanıyalım... Çocuk, İslam, ezan ve şehit düşmanı ASLA TAVİZ YOK

Erdoğan, "Bu meseleyi Meclis tatile girmeden önce inşallah Genel Kurulun da takdirine sunacak, orada da taşkınlıklara prim vermeden inanıyorum ki Cumhur İttifakı olarak teklifi yasalaştırarak sokaklarımızı güvenli hale getireceğiz." dedi. Bu konuda tüm gurubundan, milletin vekili olarak bu yüce çatı altında bulunan her bir milletvekilinden kararlı bir duruş beklediğini kaydeden Erdoğan, "Asla taviz yok ve bu işi Allah'ın izniyle bitireceğiz." diye konuştu.