SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Güncel Haberleri

Başkan Erdoğan'dan başıboş köpek meselesine ilişkin açıklama: Kimse bize merhamet dersi vermesin | CHP'ye DEM'li TİP'li isimlere tepki

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti TBMM Grup Toplantısı'nda başıboş köpek meselesine ilişkin önemli açıklamalar yaptı. Milletin bu sorunun çözülmesini istediğine dikkat çeken Başkan Erdoğan, "Asla taviz yok, inşallah bu işi bitireceğiz." ifadelerini kullandı. TBMM'de başıboş köpek mağduru ailelere saldıran TİP'li milletvekili Sera Kadıgil ile DEM Parti milletvekili Perihan Koca'ya tepki gösteren Başkan Erdoğan, "Hayvanlar konusunda kimse bize merhamet dersi vermeye kalkışmasın. Dağdaki eli kanlı katil sürülerine methiye edenler bize vicdan ve merhamet nutku çekemez. Unutmayın timsahın gözyaşı merhametten değildir." ifadelerini kullandı.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 24 Temmuz 2024, 13:28 Güncelleme 24 Temmuz 2024, 14:03
Başkan Erdoğan’dan başıboş köpek meselesine ilişkin açıklama: Kimse bize merhamet dersi vermesin | CHP’ye DEM’li TİP’li isimlere tepki

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Başkan ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti TBMM Grup Toplantısı'nda konuştu.

BAŞIBOŞ KÖPEK MESELESİ
Erdoğan konuşmasında yasa görüşmelerini sabote eden CHP'ye DEM'e ve TİP'e sert tepki gösterdi.

DEM'Lİ TİP'Lİ İSİMLERİ YERDEN YERE VURDU
Antalya'da başıboş sokak köpeklerinden kaçarken kamyonun altında kalıp hayatını kaybeden 10 yaşındaki Mahra Melin Pınar'ın annesi Derya Pınar'ın DEM Parti'li Perihan Koca ile TİP'li Sera Kadıgil tarafından hedef alınmasını hatırlatan Başkan Erdoğan, "Kimse bize merhamet dersi vermeye kalkmasın. Dağdaki eli kanlı katil sürülerine methiye edenler bize vicdan ve merhamet nutku çekemez. Unutmayın timsahın gözyaşı merhametten değildir." ifadelerini kullandı.

Başıboş köpeklerle ilgili düzenlemede mama lobisi TBMMde mağdur ailelere saldırdı! AK Partiden sert tepki: Bunlar hayvansever değilBaşıboş köpeklerle ilgili düzenlemede mama lobisi TBMMde mağdur ailelere saldırdı! AK Partiden sert tepki: Bunlar hayvansever değil

Erdoğan başıboş köpek meselesine ilişkin şunları söyledi:
"Bugün bazı şeyleri açık açık konuşmak gerekiyor. Birileri ısrarla görmezden gelse de Türkiye'de bir başıboş köpek sorunu var. Dünyanın hiçbir ülkesinde, modern şehrinde göremeyeceğiniz bir sokak köpeği popülasyonuyla karşı karşıyayız. Başıboş köpekler üstelik, çocuklara, insanlara, başka hayvanlara saldırıyor, trafik kazalarına sebep oluyorlar.

"KİMSE BİZE MERHAMET DERSİ VERMEYE KALKIŞMASIN"
Artan kuduz vakalarına, yabancı ülkelerin vatandaşlarına yaptığı uyarıları saymıyorum bile. Müdahale edilmedikçe sorun çığrından çıkıyor. Halkımız sokakların güvenli hale gelmesini istiyor, çocuklarımız güven rahatlığıyla okula gitmek, parkta oynamak istiyor. Bizim bu isteklere sessiz, tepkisiz kalmamız düşünülemez. Hayvanlar konusunda kimse bize merhamet dersi vermeye kalkışmasın.

Hem bitik hem TİPik provokatör! Meclisteki köpekperest Sera Kadıgili yakından tanıyalım... Çocuk, İslam, ezan ve şehit düşmanıHem bitik hem TİPik provokatör! Meclisteki köpekperest Sera Kadıgili yakından tanıyalım... Çocuk, İslam, ezan ve şehit düşmanı

"TEKLİF YASALAŞACAK, SOKAKLAR GÜVENLİ HALE GELECEK"
Dağdaki eli kanlı katil sürülerine methiye edenler bize vicdan ve merhamet nutku çekemez. Unutmayın timsahın gözyaşı merhametten değildir. Değil insana, değil masum çocuklara herhangi bir canlıya karşı merhameti olan birisi o densizliği yapamaz. Ciğer paresini kaybetmiş anneyle empati kuramayan, diğer canlılarla nasıl kursun. İnsan sevmiyorlar ki bir köpeği nasıl sevecekler. Ayrıca birileri muhalefet milletvekillerinin desteğiyle kalkıp geliyor, Meclis koridorlarını işgal ediyor, Meclis çatısı altında milletvekillerine katil diye bağırabiliyor. Milletvekili milletin temsilcisidir, 85 milyonun vekilidir. Katil diye bağıran da oraya getirip cesareti veren de bütün millete saygısızlık yapmıştır. Bu edepsizliğe papuç bırakacak bir grup değiliz. Burası gazi bir Meclis'tir. Milletin Meclisidir. Kimse Gazi Meclis'in şanına ve konumuna gölge düşüremez. Böyle bir edepsizliğin tekrar yaşanmaması için gerekli tedbirler çok daha sıkı bir şekilde alınmalıdır. Yasa teklifi dün komisyonda kabul edildi. Bu meseleyi Meclis tatile girmeden önce Genel Kurulu'nda takdirine sunulacak, taşkınlığa izin vermeden teklifi yasalaştırarak sokaklarımızı güvenli hale getireceğiz.

ASLA TAVİZ YOK
Asla taviz yok, inşallah bu işi bitireceğiz. Teklifin yasalaşması sadece bir başlangıçtır. Bundan sonraki süreç sahiplendirmedir. Ortalığı ayağa kaldıran herkesten başıboş köpekleri sahiplendirme kampanyamızdan destek bekliyoruz."

Tarım Bakanı İbrahim Yumaklıdan ötanazi açıklaması: Yanlış bilinenleri tek tek açıkladı! Uymayacağız diyen CHPli belediyelere kötü haber: Hapis cezası varTarım Bakanı İbrahim Yumaklıdan ötanazi açıklaması: Yanlış bilinenleri tek tek açıkladı! Uymayacağız diyen CHPli belediyelere kötü haber: Hapis cezası var

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
Başkan Erdoğan’dan enflasyon mesajı: En kötü geride kaldı | Yunanistan’ı takipteyiz | CHP’ye emekli ayarı: Borcunuzu ödeyin
Başkan Erdoğan’dan başıboş köpek meselesine ilişkin açıklama: Kimse bize merhamet dersi vermesin | CHP’ye DEM’li TİP’li isimlere tepki
Türk Telekom
Tarım Bakanı İbrahim Yumaklı’dan ötanazi açıklaması: Yanlış bilinenleri tek tek açıkladı! ’Uymayacağız’ diyen CHP’li belediyelere kötü haber: Hapis cezası var
Fenerbahçe’den 6 numaraya dev isim! Fred rahat nefes alacak
ABD’den terör örgütü PKK’ya bir destek daha! Avenger Hava Savunma sistemleri Haseke’ye gönderildi | Pentagon’u koruyan sistem!
Kamala Harris’e bağış yağıyor: Trump ’91 milyon dolarlık vurgun’ dedi! Siyonist iş birliği ortaya çıktı: İlk adres yine Soros
Ayasofya’nın ibadete açılışının üzerinden 4 yıl geçti: Milyonlar akın etti
Galatasaray’ın yeni transferi Nelsson’dan! İkna turları başladı
KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’dan Rum yönetimine üs resti: Gerekirse biz de kurarız
Gizli Servis bir kez daha patladı! Dehşete düşüren ihmal yeni görüntülerde ortaya çıktı: Meğer Trump suikastçısı Crooks…
MİT’ten PKK’ya nokta operasyon: Süleymaniye sorumlusu Ömer Fırat ile 2 terörist etkisiz hale getirildi
Fitch Ratings son raporunu açıkladı! Dikkat çeken Türkiye detayı: Körfez ülkeleri yatırıma hazırlanıyor
Beşiktaş’a bir star daha! Immobile’nin yanına geliyor
RTÜK sapkın içerik Sosis Partisi: Gıdatopya için harekete geçti! Soruşturma başlatıldı
SON DAKİKA