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Medyadaki 'köpekperest' başıboşların 'Gezi' hayali! CHP yandaşı SÖZCÜ'de 'sokak savaşı' tehdidi: "Direniş büyür, tahminlerin ötesine geçer"

Sahipsiz hayvanlara yönelik kanun teklifinin komisyonda kabul edilmesi sonrası medyadaki 'Yeni Gezi' hayaliyle yanıp tutuşan başıboş fondaşlar sahneye çıktı. CHP yandaşı SÖZCÜ TV'de 'Sokak Savaşı' tehditleri yapıldı. "Direniş çok büyür, tahminlerin ötesine geçebilir" denildi. Geçtiğimiz günlerde de NOW TV'nin haber spikeri Gülbin Tosun, devlet büyüklerini hedef gösterip ayaklanma çağrısı" yapmıştı. SÖZCÜ TV'deki skandal yayın sonrası gözler RTÜK'ün atacağı adıma çevrildi.

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Giriş Tarihi 25 Temmuz 2024, 10:37 Güncelleme 25 Temmuz 2024, 10:51
Medyadaki ’köpekperest’ başıboşların ’Gezi’ hayali! CHP yandaşı SÖZCÜ’de ’sokak savaşı’ tehdidi: Direniş büyür, tahminlerin ötesine geçer

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Başıboş sokak köpekleri yurdun dört bir yanında can yakıyor, minik bedenleri hayattan koparıyor. 'Milli güvenlik sorunu' denebilecek boyuta gelen, köpek ve mama lobisinin çözümsüzlüğe ittiği soruna ilişkin hükümet harekete geçti.

Bu bağlamda sahipsiz hayvanlara yönelik kanun teklifi, TBMM Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonunda kabul edildi.

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Komisyon görüşmeleri CHP, DEM, TİP ve sözüm ona hayvan destekçisi esasta mama paralarından gelen kaynaktan rant elde eden gruplar tarafından sabote edildi.

Komisyonda muhalefetin hışmına uğrayan acılı babaKomisyonda muhalefetin hışmına uğrayan acılı baba


ACILI ANNE BABAYI KOVMAK İSTEDİLER

Durum öyle bir vaziyet aldı ki Antalya'da başıboş sokak köpeklerinden kaçarken kamyonun altında kalıp hayatını kaybeden Mahra Melin Pınar'ın annesi Derya Pınar ve köpek saldırında evladı ağır yaralanan Tunahan Yılmaz'ın babası Halil Yılmaz muhalefet bloğu tarafından Meclis'ten kovulmak istendi.

SÖZCÜ TV'deki 'Sokak savaşı' tehdidinin kayıtlara geçtiği yayınSÖZCÜ TV'deki 'Sokak savaşı' tehdidinin kayıtlara geçtiği yayın

CHP yanlısı yayınlarıyla ön plana çıkan SÖZCÜ TV'de ise skandal bir yayın kayıtlara geçti.

CHP FONDAŞI SÖZCÜ'DE 'SOKAK SAVAŞI' TEHDİDİ

Can Coşkun'un moderatörlüğünü yaptığı "Türkiye'nin Sözü" isimli programda 'gazeteci' titrine sahip Zülal Kalkandelen, sahipsiz hayvanlara yönelik kanun teklifinin Komisyon'dan geçmesi sonrası tehditler savurdu.

CHP yandaşı SÖZCÜ'de 'sokak savaşı' tehdidi



Kalkandelen, "Bu iş kötüye gidiyor. O yasa Meclis'ten geçtiği anda çok daha kötü olabilir. Direniş çok büyür, tahminlerin ötesine geçebilir" ifadelerini kullandı.

SÖZCÜ TV'deki 'Sokak savaşı' tehdidinin kayıtlara geçtiği yayınSÖZCÜ TV'deki 'Sokak savaşı' tehdidinin kayıtlara geçtiği yayın



Aynı yayında konuk bulunan Hayvanlara Adalet Derneği Başkanı Hülya Yalçın ise tehditte vites yükseltti. Yalçın, "Sokak savaşları başlar" dedi.

GÖZLER RTÜK'E ÇEVRİLDİ

SÖZCÜ TV'deki skandal yayın sonrası gözler RTÜK'ün atacağı adıma çevrildi.

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NOW SPİKERİNDEN AYAKLANMA ÇAĞRISI

Öte yandan fondaş NOW TV'nin haber spikeri Gülbin Tosun, sosyal medya üzerinden ayaklanma çağrısı yaptı.

Paylaşımına Başkan Erdoğan ve Emine Erdoğan'ı etiketleyen Tosun, "Öldürtmeyeceğiz! Biliyorsunuz değil mi? Dünya tarihinde görülmemiş ayaklanmaya sebep olmayın. Biz onları mama lobileri! ile beslemedik! Yeri geldi evde yemek pişirdik! Kısırlaştırdık, aşılattık, ne gelirse elden ardımıza koymadık! Sizin de bilginize." ifadeleriyle Türkiye Cumhuriyet Cumhurbaşkanı'nı ve eşini hedef aldı.

OW TV'nin haber spikeri Gülbin Tosun'un ayaklanma çağrısıOW TV'nin haber spikeri Gülbin Tosun'un ayaklanma çağrısı


RTÜK BAŞKANI ŞAHİN: DEVLET YETKİLİLERİNİ TEHDİT ETMESİ HADDİ DEĞİLDİR

RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, haber sunucusu Gülbin Tosun'un Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı etiketleyerek sosyal medya hesabından yaptığı "Öldürtmeyeceğiz! Biliyorsunuz değil mi? Dünya tarihinde görülmemiş ayaklanmaya sebep olmayın" açıklamasına ilişkin, sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

Şahin, "Evrensel basın değerleri nazara alındığında halkın geneline yayın yapan medya mensupları, özel yaşamlarında da tavır ve davranışlarıyla örnek olmak durumundadır. Görev alanları dışında olsa bile sosyal medya mecralarında halkı olumsuz etkileyebilecek, vatandaşlar arasında gerginlik oluşturabilecek yaklaşımlar kamuoyu adına görev yapan basın mensuplarına yakışmaz. Halkın çoğunluk oyuyla seçilen iktidara karşı ayaklanma tehditleri veya vatandaşlarımızı galeyana getirebilecek bilinçsiz yaklaşımlardan kaçınmak elzemdir. Haber sunucusu olan birinin devlet yetkililerini tehdit etmesi haddi değildir" ifadelerini kullandı.


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