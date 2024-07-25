Medyadaki 'köpekperest' başıboşların 'Gezi' hayali! CHP yandaşı SÖZCÜ'de 'sokak savaşı' tehdidi: "Direniş büyür, tahminlerin ötesine geçer"

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Başıboş sokak köpekleri yurdun dört bir yanında can yakıyor, minik bedenleri hayattan koparıyor. 'Milli güvenlik sorunu' denebilecek boyuta gelen, köpek ve mama lobisinin çözümsüzlüğe ittiği soruna ilişkin hükümet harekete geçti.



Bu bağlamda sahipsiz hayvanlara yönelik kanun teklifi, TBMM Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonunda kabul edildi. Tarım Bakanı İbrahim Yumaklıdan ötanazi açıklaması: Yanlış bilinenleri tek tek açıkladı! Uymayacağız diyen CHPli belediyelere kötü haber: Hapis cezası var

Komisyon görüşmeleri CHP, DEM, TİP ve sözüm ona hayvan destekçisi esasta mama paralarından gelen kaynaktan rant elde eden gruplar tarafından sabote edildi.

Komisyonda muhalefetin hışmına uğrayan acılı baba





ACILI ANNE BABAYI KOVMAK İSTEDİLER



Durum öyle bir vaziyet aldı ki Antalya'da başıboş sokak köpeklerinden kaçarken kamyonun altında kalıp hayatını kaybeden Mahra Melin Pınar'ın annesi Derya Pınar ve köpek saldırında evladı ağır yaralanan Tunahan Yılmaz'ın babası Halil Yılmaz muhalefet bloğu tarafından Meclis'ten kovulmak istendi.