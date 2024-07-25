Medyadaki 'köpekperest' başıboşların 'Gezi' hayali! CHP yandaşı SÖZCÜ'de 'sokak savaşı' tehdidi: "Direniş büyür, tahminlerin ötesine geçer"

SÖZCÜ TV'deki 'Sokak savaşı' tehdidinin kayıtlara geçtiği yayın
Aynı yayında konuk bulunan Hayvanlara Adalet Derneği Başkanı Hülya Yalçın ise tehditte vites yükseltti. Yalçın, "Sokak savaşları başlar" dedi.
GÖZLER RTÜK'E ÇEVRİLDİ
SÖZCÜ TV'deki skandal yayın sonrası gözler RTÜK'ün atacağı adıma çevrildi.
NOW SPİKERİNDEN AYAKLANMA ÇAĞRISI
Öte yandan fondaş NOW TV'nin haber spikeri Gülbin Tosun, sosyal medya üzerinden ayaklanma çağrısı yaptı.
Paylaşımına Başkan Erdoğan ve Emine Erdoğan'ı etiketleyen Tosun, "Öldürtmeyeceğiz! Biliyorsunuz değil mi? Dünya tarihinde görülmemiş ayaklanmaya sebep olmayın. Biz onları mama lobileri! ile beslemedik! Yeri geldi evde yemek pişirdik! Kısırlaştırdık, aşılattık, ne gelirse elden ardımıza koymadık! Sizin de bilginize." ifadeleriyle Türkiye Cumhuriyet Cumhurbaşkanı'nı ve eşini hedef aldı.
OW TV'nin haber spikeri Gülbin Tosun'un ayaklanma çağrısı
RTÜK BAŞKANI ŞAHİN: DEVLET YETKİLİLERİNİ TEHDİT ETMESİ HADDİ DEĞİLDİR
RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, haber sunucusu Gülbin Tosun'un Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı etiketleyerek sosyal medya hesabından yaptığı "Öldürtmeyeceğiz! Biliyorsunuz değil mi? Dünya tarihinde görülmemiş ayaklanmaya sebep olmayın" açıklamasına ilişkin, sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.
Şahin, "Evrensel basın değerleri nazara alındığında halkın geneline yayın yapan medya mensupları, özel yaşamlarında da tavır ve davranışlarıyla örnek olmak durumundadır. Görev alanları dışında olsa bile sosyal medya mecralarında halkı olumsuz etkileyebilecek, vatandaşlar arasında gerginlik oluşturabilecek yaklaşımlar kamuoyu adına görev yapan basın mensuplarına yakışmaz. Halkın çoğunluk oyuyla seçilen iktidara karşı ayaklanma tehditleri veya vatandaşlarımızı galeyana getirebilecek bilinçsiz yaklaşımlardan kaçınmak elzemdir. Haber sunucusu olan birinin devlet yetkililerini tehdit etmesi haddi değildir" ifadelerini kullandı.