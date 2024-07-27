Başkan Erdoğan baba ocağında! Rize’de kentsel dönüşüm konutları teslim edilecek

Başkan Recep Tayyip Erdoğan yoğun bir tempo ile çalışmalarını sürdürüyor.
BABA OCAĞINDA
Dün (26 Temmuz) memleketi Rize'nin Güneysu ilçesine giden Başkan Erdoğan hemşehrilerine seslendi. Erdoğan bugün toplum açılış programına katılacak.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan yoğun bir tempo ile çalışmalarını sürdürüyor.
BABA OCAĞINDA
Dün (26 Temmuz) memleketi Rize'nin Güneysu ilçesine giden Başkan Erdoğan hemşehrilerine seslendi. Erdoğan bugün toplum açılış programına katılacak.
KENTSEL DÖNÜŞÜM KONUTLARI TESLİM EDİLECEK
Erdoğan, bugün Rize Valiliği önünde afet sonrası ve kentsel dönüşüm kapsamında inşa edilen 368 konut ile 31 dükkânı bugün hak sahiplerine teslim edecek.
PAZAR AKŞAMINA KADAR RİZE'DE
Başkan Erdoğan dün (26 Temmuz) Merkez Camii önünde kendisini bekleyen vatandaşları selamlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, makam aracından inerek otobüse geçti ve burada kısa bir konuşma yaptı.
Ana-baba ocağı Güneysu'da hemşerileriyle tekrar bir araya geldiği için mutlu olduğunu belirten Erdoğan, afet konutlarının dağıtımı ve atacakları bazı adımları yerinde görmek istedikleri için Rize'ye geldiklerini ve pazar akşamına kadar burada olacaklarını söyledi.
Rize Şehir Hastanesi ve Güneysu Hastanesi'nin inşaatını da yerinde inceleyeceklerini dile getiren Başkan Erdoğan, hastaneleri bir an önce Rize'ye teslim etmeyi amaçladıklarını kaydetti.
Erdoğan, hafta sonu Rize'de yağış beklendiğine, özellikle pazar günü için öngörüldüğüne işaret ederek, yağışların Rize'nin bereketi olduğunu vurguladı.
"RİZE ŞEHİR MERKEZİNDE MUHTEŞEM BİR CAMİYİ İNŞA EDELİM İSTİYORUZ"
Çay yetiştiren ve üretenlere yönelik "Çaylar ne âlemde? Fakat şimdi artık makinayla tarıyorsunuz diye duyuyorum. Bu da tabii pek hayra alamet değil. Nereden nereye geldik. Şimdi makinayla çayı tarıyoruz. Ben anlamam, siz anlıyorsunuz bu işlerden ama benim hemşerilerim kendine yakışanı yapar" diyen Erdoğan, şöyle devam etti:
"Rize'mizde inşallah, Rize şehir merkezinde muhteşem bir camiyi inşa edelim istiyoruz. Mevcut camii maalesef kayma yapmış. Şimdi şantiyenin olduğu yerde büyükçe bir camii yapalım istiyoruz, bu büyük camii ile birlikte Rize'nin kendine yakışanını gerçekleştirelim istiyoruz. Mevcut camiyi de daha farklı bir şekilde, o büyük cami bittikten sonra, onunla ilgili adımı da tabii ki atacağız. Allah yar ve yardımcımız olsun."