Başkan Erdoğan baba ocağında! Rize’de kentsel dönüşüm konutları teslim edilecek





Ana-baba ocağı Güneysu'da hemşerileriyle tekrar bir araya geldiği için mutlu olduğunu belirten Erdoğan, afet konutlarının dağıtımı ve atacakları bazı adımları yerinde görmek istedikleri için Rize'ye geldiklerini ve pazar akşamına kadar burada olacaklarını söyledi.

Rize Şehir Hastanesi ve Güneysu Hastanesi'nin inşaatını da yerinde inceleyeceklerini dile getiren Başkan Erdoğan, hastaneleri bir an önce Rize'ye teslim etmeyi amaçladıklarını kaydetti.