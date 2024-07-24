Başıboş köpek mağduru Mahra’nın annesi Derya Pınar’dan Başkan Erdoğan’a duygusal mesaj: Ben seni yanlış tanımışım Uzun Adam

MAHRA VE TUNAHAN'I HATIRLATTI
Komisyon çalışmaları sırasında, köpek yüzünden hayatını kaybetmiş 10 yaşındaki kızının acısını yüreğinde taşıyan annenin, 10 yaşındaki oğlu parçalanmış babanın üzerine yürüyen bir karakter fukarasının diline en son alacağı kelimenin "merhamet" olduğunu belirten Erdoğan, "Değil insana, değil masum çocuklara, herhangi bir canlıya karşı, yüreğinde zerre miskal merhamet olan biri, kalkıp da o densizliği yapamaz. Ciğerparesini kaybetmiş yüreği yaralı bir anne ile empati kuramayan başka canlılarla nasıl kursun? Eşrefi mahlukat olan insana sevgi göstermeyen, başka canlılara nasıl sevgi beslesin? İnsan sevmiyorlar ki bir köpeği nasıl sevecekler?" ifadelerini kullandı.
"KİMSE GAZİ MECLİS'İN ŞANINA VE KONUMUNA GÖLGE DÜŞÜREMEZ"
Erdoğan şöyle devam etti:
"Ayrıca birileri, muhalefet milletvekillerinin desteğiyle kalkıp geliyor, daha doğrusu buraya, Meclis'e taşınıyor, Meclis koridorlarını işgal ediyor, utanmadan sıkılmadan Meclis çatısı altında milletvekillerine 'katil' diye bağırabiliyor. Milletvekili, milletin temsilcisidir. Milletvekili, sadece kendisini seçenlerin değil, tüm Türkiye'nin, 85 milyonun tamamının vekilidir. Milletvekiline hem de Yüce Meclis çatısı altında 'katil' diye bağıran da onu oraya getirip o cesareti veren de, bütün millete karşı saygısızlık yapmıştır, edepsizlik yapmıştır. Biz, bu densizliğe, bu edepsizliğe, bu şımarıklığa pabuç bırakacak, boyun eğecek bir grup değiliz. Biz, üç-beş marjinal karakterin çığırtkanlık yaparak, bağırarak, çağırarak Meclisi çalışamaz hale getirmesine eyvallah etmeyiz. Burası, Gazi bir Meclis'tir, milletin meclisidir, milli iradenin tecelligahıdır. Kimse Gazi Meclis'in şanına ve konumuna gölge düşüremez. Böyle bir edepsizliğin tekrar yaşanmaması için gerekli tedbirler çok daha sıkı bir şekilde mutlaka alınmalıdır."
Utanç verici tüm sahnelere rağmen sahipsiz hayvanlara yönelik kanun teklifinin dün Komisyon'da kabul edildiğini hatırlatan Erdoğan, sadece insanları değil sokak hayvanlarını da yaşatmayı amaçlayan kanun teklifine "evet" diyen tüm milletvekillerini tebrik etti.
ASLA TAVİZ YOK
Erdoğan, "Bu meseleyi Meclis tatile girmeden önce inşallah Genel Kurulun da takdirine sunacak, orada da taşkınlıklara prim vermeden inanıyorum ki Cumhur İttifakı olarak teklifi yasalaştırarak sokaklarımızı güvenli hale getireceğiz." dedi.
Bu konuda tüm gurubundan, milletin vekili olarak bu yüce çatı altında bulunan her bir milletvekilinden kararlı bir duruş beklediğini kaydeden Erdoğan, "Asla taviz yok ve bu işi Allah'ın izniyle bitireceğiz." diye konuştu.
Başkan Erdoğan, teklifin yasalaşmasının sadece bir başlangıç olduğunu, bundan sonra esas önemli olanın sahiplenme süreci olduğunu vurgulayarak, "Son bir haftadır ortalığı ayağa kaldıran sanatçılar, dernekler, medya mensupları başta olmak üzere tüm hayvanseverlerden 'başıboş köpekleri sahiplenme kampanyamıza' güçlü destek bekliyoruz. Burada sergilenen yüksek hassasiyetin çok daha fazlasını, sahiplenme sürecinde de göreceğimize inanıyorum." ifadelerini kullandı.
DERYA PINAR'DAN BAŞKAN ERDOĞAN'A TEŞEKKÜR
Erdoğan'ın konuşmasının ardından sosyal medya üzerinden bir paylaşım yapan Mahra'nın annesi Derya Pınar, "Ben seni yanlış tanımışım bana seni yanlış anlatmışlar Uzun Adam. Bir millet sana nasıl hayran kaldı arkandan milyonlarca insanı nasıl getirdin bugün anladım. Hakkını helal et." ifadelerini kullandı.
TBMM'DE MAHRA'NIN ANNESİNE SALDIRDILAR!
17 Temmuz'da TBMM Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu sahipsiz hayvanlara ilişkin kanun teklifi görüşmek üzere toplandı.
Mahra Melin Pınar'ın annesi Derya Pınar
CHP ve DEM Partili vekiller komisyon görüşmelerini sabote etmek için masalara vurdu.
Komisyon toplantısına, Antalya'da başıboş sokak köpeklerinden kaçarken kamyonun altında kalıp hayatını kaybeden 10 yaşındaki Mahra Melin Pınar'ın annesi Derya Pınar da katıldı.
CHP, DEM Parti ve TİP'li milletvekilleri ise "Senin çocuğunu AKP öldürdü diyerek" annenin üzerine yürüdü. DEM Partili Perihan Koca'nın Mahra Melin Pınar'ın acılı annesine "Şov yapmak için buraya gelmiş" dediği duyuldu.
Mahra Melin Pınar'ın babası Murat Pınar
"ARTIK CHP'Lİ DEĞİLİM" DEMİŞTİ
Mahra Melin Pınar'ın acılı ailesi geçtiğimiz gün verdiği röportajda "CHP için ölen çocukların köpek kadar değeri yok" diyerek veryansın etmişti. "Şimdiki CHP halkın partisi değil" diyen baba Murat Pınar, "Benim acıma karşı tutundukları tavırdan sonra artık CHP'li değilim" ifadelerini kullandı. Anne Derya Pınar ise "Kadın haklarını savunuyoruz' diyorlar ama acılı bir kadına şiddet uyguladılar" dedi. Pınar ailesi, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in görüşme talebini de "Bugüne kadar yanımızda olmadınız. Bundan sonra da olamazsınız" diyerek reddetti.