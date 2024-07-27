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Köpekler kolunu kopardı! Huriye Kaya yaşadığı kabusu anlattı: Yasa acilen çıkmalı

Huriye Kaya, Trabzon'da 4 yıl önce yürürken bir Pitbull ile iki Alman kurdunun saldırısına uğradı. Saldırının ardından sol kolu dirseğinden kesilen ve 10 kez ameliyat geçiren 61 yaşındaki kadın, yaşadığı kabus dolu anları anlattı. Kaya, "Devletimiz sokak hayvanları yasasını acilen çıkartmalı ve uygulamalıdır. Başka insanlar da yanmasın" ifadelerini kullandı.

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Giriş Tarihi 27 Temmuz 2024, 09:38 Güncelleme 27 Temmuz 2024, 09:58
Köpekler kolunu kopardı! Huriye Kaya yaşadığı kabusu anlattı: Yasa acilen çıkmalı

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Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde yaşayan 61 yaşındaki Huriye Kaya, 4 yıl önce çay hasadı için memleketi Trabzon'un Of İlçesine bağlı Aşağı Kışlacık Mahallesine geldi.

Huriye Kaya.Huriye Kaya.

Kaya, burada korkunç bir olay yaşadı.

Kaya, 11 Haziran 2020 günü sabah erken bir saatte, çay bahçesine gitmek için evinden çıktı. Ancak yolda yürüdüğü sırada biri Pitbull ikisi Alman kurdu 3 köpeğin saldırısına uğradı.

Kaya, o korkunç anları "Pitbull kolumu kaptı ve kopardı. Alman kurtları da sırtımdan saldırıp, beni yoldan aşağıya çekti. O an, 'buraya kadarmış, ölüyorum' diye salavat getirdim. O yaşadığım anlar gözümün önünden gitmiyor." sözleriyle anlattı.

Saldırı sonrası Huriye Kaya'nın eli.Saldırı sonrası Huriye Kaya'nın eli.

YOLDAN GEÇENLER KURTARDI
Köpeklerle uzun süre mücadele eden Kaya'yı yoldan geçen 2 kişi kurtardı.

KOLU AMPUTE EDİLDİ
Ağır yaralı olarak kaldırıldığı Of Devlet Hastanesinde yapılan ilk müdahalesinin ardından Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Farabi Hastanesi'ne sevk edilen Kaya'yı ameliyata alan doktorlar, elini kurtarmak için karnına dikti.

Ancak sonuç elde edemedi. Bunun üzerine Kaya'nın kolu, dirseğinin hemen altından ampute edildi. On gün de yoğun bakımda kalan Kaya, şimdiye kadar 10 ameliyat geçirdi.

Sabah'ta yer alan habere göre; Psikolojik olarak tükendiğini ifade eden Kaya, "Çok acı çekiyorum, gece uyuyamıyorum. Hayatım, 4 yıldır hastanelerde geçiyor. İhtiyaçlarımı gideremiyorum. Dayanacak gücüm kalmadı." ifadelerini kullandı.

"BAŞKA İNSANLAR YANMASIN"
Korkudan sokağa çıkamadığını ifade eden 61 yaşındaki Huriye Kaya, "Evden sağlam çıktım, yarım döndüm. Hayatım karardı. Sokakta gezen başıboş köpekler silah gibi tehlike saçıyor. Cumhurbaşkanımızdan rica ediyorum. Devletimiz sokak hayvanları yasasını acilen çıkartmalı ve uygulamalıdır. Başka insanlar da yanmasın" dedi.

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