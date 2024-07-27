Köpekler kolunu kopardı! Huriye Kaya yaşadığı kabusu anlattı: Yasa acilen çıkmalı

Saldırı sonrası Huriye Kaya'nın eli. YOLDAN GEÇENLER KURTARDI

Köpeklerle uzun süre mücadele eden Kaya'yı yoldan geçen 2 kişi kurtardı.

KOLU AMPUTE EDİLDİ

Ağır yaralı olarak kaldırıldığı Of Devlet Hastanesinde yapılan ilk müdahalesinin ardından Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Farabi Hastanesi'ne sevk edilen Kaya'yı ameliyata alan doktorlar, elini kurtarmak için karnına dikti.

Ancak sonuç elde edemedi. Bunun üzerine Kaya'nın kolu, dirseğinin hemen altından ampute edildi. On gün de yoğun bakımda kalan Kaya, şimdiye kadar 10 ameliyat geçirdi.

Sabah'ta yer alan habere göre; Psikolojik olarak tükendiğini ifade eden Kaya, "Çok acı çekiyorum, gece uyuyamıyorum. Hayatım, 4 yıldır hastanelerde geçiyor. İhtiyaçlarımı gideremiyorum. Dayanacak gücüm kalmadı." ifadelerini kullandı.

"BAŞKA İNSANLAR YANMASIN"

Korkudan sokağa çıkamadığını ifade eden 61 yaşındaki Huriye Kaya, "Evden sağlam çıktım, yarım döndüm. Hayatım karardı. Sokakta gezen başıboş köpekler silah gibi tehlike saçıyor. Cumhurbaşkanımızdan rica ediyorum. Devletimiz sokak hayvanları yasasını acilen çıkartmalı ve uygulamalıdır. Başka insanlar da yanmasın" dedi. TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN