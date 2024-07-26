Türkiye'nin Irak ve Suriye ilişkileri terör örgütünü telaşlandırdı| Kapana kısıldıklarını itiraf ettiler! PKK elebaşı Mustafa Karasu: "Düşünmek bile istemiyorum"

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Suriye Devlet Başkanı Esad'ı kabul etti Suudi Arabistan merkezli Şarku'l Avsat'a konuşan bir Rus diplomat, "tartışmalı dosyaların çözümü için olumlu gelişmelerin hızlandığını" ifade ederek, zirvenin 'bu yıl sonundan önce yapılmasını' beklediklerini söyledi. Bölgedeki bu olumlu gelişmeler PKK'yı paniğe sürekledi. Önce PKK elebaşlarından Bese Hozat'tan sonra ise Ferhat Abdi Şahin sahneye çıkarak, köşeye sıkıştıklarını itiraf etti hem de tehditler savurarak süreci sabote etmeye çalıştı.

Ferhat Abdi Şahin KAPANA KISILDILAR

Bu isimlere terör örgütü PKK'nın elebaşlarından eli kanlı katil Mustafa Karasu da eklendi. Karasu, Türk ordusunun üç yıldır zorluk demeden her şartta saldırdığını dile getirerek, güçlü Türk askerinin mühimmatına da vurgu yaptı. Kendilerinin ise mühimmat konusunda zayıf olduklarını dile getirdi. Türk Silahlı Kuvvetleri, bir süredir, Irak'ın kuzeyinde devam eden operasyonlarla ve ikili ilişkilerle bölgede "Kilit kapanıyor" mesajı veriyor. Milli Savunma Bakanlığı, Pençe-Kilit'te kilidin bu yaz kapanacağını ifade etmişti. Operasyon bölgesindeki kilidin kapanmak üzere olduğu vurgusunun ardında Gara'daki operasyonlardaki artış yatıyor. Barınma, savunma ve saldırı açısından terör örgütü için çok kritik olan Gara, aynı zamanda teröristlerin geçiş bölgesi. Edinilen bilgiye göre, yoğun operasyonlar sonucunda bu bölgelerde gizlenen teröristler, bölgeden kaçmaya çalışıyor. Çok sayıda teröristin kaçma girişimi sırasında etkisiz hale getirildiği, örgüt üyeleri arasında yaşanan paniğin telsiz konuşmalarına da yansıdığı öğrenildi. Iraktan PKKya karşı adım: Resmi yazışmalarda yasaklı örgüt ifadesi kullanılacak Irak'tan "PKK"ya karşı adım: Resmi yazışmalarda "yasaklı örgüt" ifadesi kullanılacak KUŞATMA ALTINDA OLDUKLARINI KABUL ETTİ

Tüm bunlardan duyduğu rahatsızlığı dile getiren Karasu, bölgedeki Gara ve Zap gibi kritik noktaların Türkiye'nin etkisi altında olduğunu kabul ederek kuşatma altındayız dedi. "TÜRK ASKERİ ÖNEMLİ NOKTALARA GİRDİ"

Irak ve Türkiye arasında gerçekleştirilen kritik görüşmelerin ardından bölgede kurulan sınır karakolları ile terör bataklığının kuruduğunun farkında olan Karasu, Türk askerinin önemli noktalara girdiğini açıklayarak, bunun için Irak'ı suçladı. KARASU'DAN KORKU DOLU SÖZLER: DÜŞÜNMEK BİLE İSTEMİYORUM

Karasu, olası Başkan Erdoğan, Esad görüşmesinden duyduğu hazımsızlığı da sözleriyle gözler önüne serdi.

Başkan Erdoğan ve Esad. Karasu, "Şimdi Erdoğan bunu niçin yapıyor? Esad'la görüşeyim, Kürtleri ezeyim, Kürtleri tasfiye edeyim Esad'la birlikte. Onun planı, esas hedefi bu. Beşar Esad Kürtlere düşmanlık yaparak ne kazanacak yani? Kaybeder. Suriye devleti Kürtlere düşmanlık yaptığı zaman kaybetmiş demektir. Kürtlere düşmanlık yaptığı zaman, Erdoğan işte o zaman amacına ulaşır. Savaşla ulaşmadığı amacına öyle ulaşır. Bu bakımdan ben öyle Esat-Erdoğan görüşmesinin hemen sonuçlanacağını ya da Esad'ın Kürt düşmanı temelinde Türkiye ile anlaşacağını düşünmüyorum. Daha doğrusu düşünmek istemiyoruz." ifadeleriyle süreci zehirlemeye çalıştı.

PKK'nın elebaşlarından eli kanlı katil Mustafa Karasu TERÖR ÖRGÜTÜ ELEBAŞLARI DAHA ÖNCE NE DEMİŞLERDİ?

Başkan Erdoğan'ın yaptığı tarihi "normalleşme" çağrısını hedefe koyan Beşe Hozat, "Beşar Esad Türkiye ile birleşip Kürtlere karşı bir soykırım savaşına girerse kuzeydoğu Suriye halkları tüm gücüyle direnir." diyerek hem köşeye sıkıştıklarını itiraf etti hem de tehditler savurarak süreci sabote etmeye çalıştı.